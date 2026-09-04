Το «Χαμογέλα και πάλι!» επιστρέφει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Mega

Το «Χαμογέλα και πάλι!» με τη Σίσσυ Χρηστίδου κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:40 μέσα από τη συχνότητα του Mega

Με μια ματιά Το «Χαμογέλα και πάλι!» μετακινείται στην καθημερινή πρωινή ζώνη του Mega από 21 Σεπτεμβρίου.

Η Σίσσυ Χρηστίδου παραμένει η οικοδέσποινα της εκπομπής, έχοντας χτίσει σχέση με τους τηλεθεατές.

Η ομάδα της εκπομπής, με Παύλο Σταματόπουλο, Νίκο Συρίγο, Κωνσταντίνο Βασάλο και Βάλια Χατζηθεοδώρου, παραμένει σταθερή.

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου συνεχίζει να προσφέρει συνταγές και ιδέες για την κουζίνα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

To magazino που επαναπροσδιόρισε την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, συνδυάζοντας με επιτυχία την έγκυρη ενημέρωση με την ποιοτική ψυχαγωγία, ανεβάζει ρυθμό. Το «Χαμογέλα και πάλι!», από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:40 μετακινείται στο καθημερινό πρόγραμμα του MEGA, επιβεβαιώνοντας την αποδοχή που έχει κατακτήσει στη διάρκεια των χρόνων.

Η Σίσσυ Χρηστίδου, πάντα αυθεντική και άμεση, έχει χτίσει μια μοναδική σχέση με τους τηλεθεατές. Με σταθερή παρουσία και μεγάλη τηλεοπτική εμπειρία, καθαρό λόγο, ευαισθησία και αντίληψη του παλμού της κοινωνίας, παραμένει η ιδανική οικοδέσποινα της εκπομπής που εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες του κοινού.

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Η δεμένη ομάδα της Σίσσυς Χρηστίδου με την ισχυρή χημεία, παραμένει σταθερός πυρήνας του «Χαμογέλα και πάλι!». Ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου είναι η αγαπημένη παρέα που έχει μάθει να ακούει, να συζητά με επιχειρήματα, να μοιράζεται τις ανησυχίες αλλά και να μεταφέρει την πιο θετική και αυθόρμητη πλευρά της καθημερινότητας.

Στο δυναμικό της εκπομπής συνεχίζει και η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου. Θα μοιραζεται με το τηλεοπτικό κοινό προτάσεις, συνταγές και χρήσιμες ιδέες για την κουζίνα, μέσα απο την πολυχρονη σχεση της με την μαγειρική και τη μεγάλη εμπειρία της.

Με τη μοναδική του ταυτότητα να παραμένει αναλλοίωτη, διατηρώντας όλα τα στοιχεία που το έχουν φέρει πρώτο στις επιλογές των τηλεθεατών – τη φυσική αλληλεπίδραση της ομάδας, την ουσία πίσω απο την είδηση, τις συζητήσεις που δίνουν χώρο στις διαφορετικές απόψεις αλλά και το χιούμορ, τη συγκίνηση και την όμορφη πλευρά της ζωής το «Χαμογέλα και πάλι!» έρχεται να δώσει μια νεα δυναμική στην καθημερινή πρωινή ζώνη.

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