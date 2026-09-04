TV & Media 04.09.2026

Το «Χαμογέλα και πάλι!» επιστρέφει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Mega

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το «Χαμογέλα και πάλι!» με τη Σίσσυ Χρηστίδου κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:40 μέσα από τη συχνότητα του Mega
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το «Χαμογέλα και πάλι!» μετακινείται στην καθημερινή πρωινή ζώνη του Mega από 21 Σεπτεμβρίου.
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου παραμένει η οικοδέσποινα της εκπομπής, έχοντας χτίσει σχέση με τους τηλεθεατές.
  • Η ομάδα της εκπομπής, με Παύλο Σταματόπουλο, Νίκο Συρίγο, Κωνσταντίνο Βασάλο και Βάλια Χατζηθεοδώρου, παραμένει σταθερή.
  • Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου συνεχίζει να προσφέρει συνταγές και ιδέες για την κουζίνα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

To magazino που επαναπροσδιόρισε την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, συνδυάζοντας με επιτυχία την έγκυρη ενημέρωση με την ποιοτική ψυχαγωγία, ανεβάζει ρυθμό. Το «Χαμογέλα και πάλι!», από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:40 μετακινείται στο καθημερινό πρόγραμμα του MEGA, επιβεβαιώνοντας την αποδοχή που έχει κατακτήσει στη διάρκεια των χρόνων.

Sissy Xristidou

Η Σίσσυ Χρηστίδου, πάντα αυθεντική και άμεση, έχει χτίσει μια μοναδική σχέση με τους τηλεθεατές. Με σταθερή παρουσία και μεγάλη τηλεοπτική εμπειρία, καθαρό λόγο, ευαισθησία και αντίληψη του παλμού της κοινωνίας, παραμένει η ιδανική οικοδέσποινα της εκπομπής που εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες του κοινού.

Διάβασε επίσης: Σίσσυ Χρηστίδου: Η ημερομηνία πρεμιέρας του «Χαμογέλα και Πάλι» και η μεγάλη αλλαγή

Η δεμένη ομάδα της Σίσσυς Χρηστίδου με την ισχυρή χημεία, παραμένει σταθερός πυρήνας του «Χαμογέλα και πάλι!». Ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου είναι η αγαπημένη παρέα που έχει μάθει να ακούει, να συζητά με επιχειρήματα, να μοιράζεται τις ανησυχίες αλλά και να μεταφέρει την πιο θετική και αυθόρμητη πλευρά της καθημερινότητας.

Στο δυναμικό της εκπομπής συνεχίζει και η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου. Θα μοιραζεται με το τηλεοπτικό κοινό προτάσεις, συνταγές και χρήσιμες ιδέες για την κουζίνα, μέσα απο την πολυχρονη σχεση της με την μαγειρική και τη μεγάλη εμπειρία της.

Με τη μοναδική του ταυτότητα  να παραμένει αναλλοίωτη, διατηρώντας όλα τα στοιχεία που το έχουν φέρει πρώτο στις επιλογές των τηλεθεατών – τη φυσική αλληλεπίδραση της ομάδας, την ουσία πίσω απο την είδηση, τις συζητήσεις που δίνουν χώρο στις διαφορετικές απόψεις αλλά και το χιούμορ, τη συγκίνηση και την όμορφη πλευρά της ζωής το «Χαμογέλα και πάλι!» έρχεται να δώσει μια νεα δυναμική στην καθημερινή πρωινή ζώνη.

Διάβασε επίσης :

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

MEGA Σίσσυ Χρηστίδου Χαμογέλα και πάλι
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το «MobLand» μόλις εξασφάλισε και 3η σεζόν…και το cast είναι ακριβώς αυτό που ήθελες

Το «MobLand» μόλις εξασφάλισε και 3η σεζόν…και το cast είναι ακριβώς αυτό που ήθελες

04.09.2026
Επόμενο
Ποια ήταν η Gloria Steinem που τίμησαν η Madonna, η Jennifer Lopez και η Olivia Rodrigo

Ποια ήταν η Gloria Steinem που τίμησαν η Madonna, η Jennifer Lopez και η Olivia Rodrigo

04.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Καλύτερα δε γίνεται»: Η Ναταλία Γερμανού επιστρέφει και κάνει τα Σαββατοκύριακα καλύτερα
TV

«Καλύτερα δε γίνεται»: Η Ναταλία Γερμανού επιστρέφει και κάνει τα Σαββατοκύριακα καλύτερα

03.09.2026
«Μια Γυναίκα»: Δες το backstage video της νέας δραματικής σειράς του Alpha
TV

«Μια Γυναίκα»: Δες το backstage video της νέας δραματικής σειράς του Alpha

03.09.2026
Καινούργιου – Τσιμτσιλή: Πίσω στα γραφεία τους – Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκινά
TV

Καινούργιου – Τσιμτσιλή: Πίσω στα γραφεία τους – Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκινά

02.09.2026
Το MEGA ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Παύλο Τσίμα
TV

Το MEGA ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Παύλο Τσίμα

01.09.2026
«Κρίνο & Αγκάθι»: Δες το νέο trailer της σειράς του ΑΝΤ1 και μπες στην Αρκαδία του 1959
TV

«Κρίνο & Αγκάθι»: Δες το νέο trailer της σειράς του ΑΝΤ1 και μπες στην Αρκαδία του 1959

01.09.2026
Νίκος Χατζηνικολάου: Επιστρέφει στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1- Ο ρόλος της Σίας Κοσιώνη
TV

Νίκος Χατζηνικολάου: Επιστρέφει στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1- Ο ρόλος της Σίας Κοσιώνη

01.09.2026
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Τα 3 μπαμπαδάκια επιστρέφουν και φέρνουν τα πάνω-κάτω στη νέα σεζόν
TV

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Τα 3 μπαμπαδάκια επιστρέφουν και φέρνουν τα πάνω-κάτω στη νέα σεζόν

31.08.2026
«Για σένα»: Γνωρίστε τη Μαργαρίτα Ελευθερίου, την πιο απρόβλεπτη ηρωίδα της νέας σειράς του Alpha
TV

«Για σένα»: Γνωρίστε τη Μαργαρίτα Ελευθερίου, την πιο απρόβλεπτη ηρωίδα της νέας σειράς του Alpha

31.08.2026
«Ριφιφί»: Γνωρίστε τους χαρακτήρες που θα βρεθούν στο επίκεντρο της νέας σειράς του Σωτήρη Τσαφούλια
TV

«Ριφιφί»: Γνωρίστε τους χαρακτήρες που θα βρεθούν στο επίκεντρο της νέας σειράς του Σωτήρη Τσαφούλια

31.08.2026
Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

Αυτά είναι τα 5 ζώδια που λατρεύουν το ατελείωτο scrolling

Αυτά είναι τα 5 ζώδια που λατρεύουν το ατελείωτο scrolling

Bedhead hair: Πώς να υιοθετήσεις το ατημέλητο look που λατρεύουν οι πασαρέλες

Bedhead hair: Πώς να υιοθετήσεις το ατημέλητο look που λατρεύουν οι πασαρέλες

4 ασκήσεις για δυνατούς γλουτούς (και όχι δεν είναι τα squats)

4 ασκήσεις για δυνατούς γλουτούς (και όχι δεν είναι τα squats)

Τέλος το delivery: Φτιάξε την πιο γρήγορη πίτσα σε μόλις 10 λεπτά!

Τέλος το delivery: Φτιάξε την πιο γρήγορη πίτσα σε μόλις 10 λεπτά!

Sportif chic: Η φθινοπωρινή τάση που αποδεικνύει ότι η άνεση είναι πιο stylish από ποτέ

Sportif chic: Η φθινοπωρινή τάση που αποδεικνύει ότι η άνεση είναι πιο stylish από ποτέ

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς