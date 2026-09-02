TV & Media 02.09.2026

Καινούργιου – Τσιμτσιλή: Πίσω στα γραφεία τους – Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκινά

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Οι δύο παρουσιάστριες άφησαν πίσω τις ανέμελες στιγμές του καλοκαιριού και βρέθηκαν ξανά στα γραφεία του Alpha
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Καινούργιου και η Σταματίνα Τσιμτσιλή επέστρεψαν στα γραφεία του Alpha για την προετοιμασία της νέας τηλεοπτικής σεζόν.
  • Και οι δύο παρουσιάστριες μοιράστηκαν στιγμές από την επιστροφή τους στα social media, δείχνοντας διάθεση και ανυπομονησία.
  • Η Κατερίνα Καινούργιου ξεκίνησε την προετοιμασία για την έκτη σεζόν της εκπομπής της «Super Κατερίνα».
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή συναντήθηκε με την ομάδα της εκπομπής «Happy Day» για την έναρξη της νέας σεζόν.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν για σένα το τέλος του καλοκαιριού σημαίνει επιστροφή στην καθημερινότητα, για την Κατερίνα Καινούργιου και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή σημαίνει και κάτι ακόμη: επιστροφή στο τηλεοπτικό τους σπίτι. Οι δύο παρουσιάστριες άφησαν πίσω τους τις ημέρες των διακοπών, τις χαλαρές στιγμές και τις καλοκαιρινές αποδράσεις και πέρασαν ξανά την πόρτα του Alpha, εκεί όπου τις περιμένει μια ακόμη απαιτητική τηλεοπτική σεζόν.

Η Κατερίνα Καινούργιου με καρό φόρεμα και καπέλο μπροστά από λευκή σκάλα
https://www.instagram.com/katken85/

Οι συσκέψεις, οι συναντήσεις με τους συνεργάτες, οι τελευταίες λεπτομέρειες και φυσικά η αντίστροφη μέτρηση για τις πρεμιέρες έχουν ήδη ξεκινήσει, με την ατμόσφαιρα στα γραφεία του σταθμού να αποκτά σταδιακά τον γνώριμο ρυθμό της τηλεοπτικής καθημερινότητας. Και αν κρίνεις από τις πρώτες αναρτήσεις τους στα social media, τόσο η Κατερίνα Καινούργιου όσο και η Σταματίνα Τσιμτσιλή επέστρεψαν με διάθεση, χαμόγελο και αρκετή ανυπομονησία για όλα όσα φέρνει η νέα τηλεοπτική χρονιά.

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Η Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκε στα γραφεία του Alpha την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν της «Super Κατερίνα». Η εκπομπή ετοιμάζεται για την έκτη συνεχόμενη τηλεοπτική της σεζόν και, όπως φαίνεται, η ομάδα έχει ήδη σηκώσει μανίκια. Η παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές από τις στιγμές της επιστροφής της, δίνοντας μια μικρή αλλά χαρακτηριστική γεύση από το κλίμα που επικρατεί πίσω από τις κάμερες.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Μιχάλης Πλεμμένος είναι έτοιμοι για τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο γραφείο τους.
https://www.instagram.com/katken85/

Ιδιαίτερη θέση στις αναρτήσεις της είχε ο αρχισυντάκτης της εκπομπής, για τον οποίο η Κατερίνα Καινούργιου είχε μόνο θερμά λόγια να πει. «Όταν ο αρχισυντάκτης δεν είναι απλώς στη θέση που του αξίζει, αλλά ανεβάζει και τον πήχη για όλους. Τυχερή που θα συνεργαστούμε φέτος. Καλή μας αρχή», έγραψε χαρακτηριστικά. Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε, μάλιστα, τον ενθουσιασμό της για τη νέα τηλεοπτική χρονιά. Σε φωτογραφία μαζί με τον Χάρη Χρονόπουλο, έγραψε πως ανυπομονεί «τόσο πολύ για φέτος», επιβεβαιώνοντας πως η επιστροφή της στον Alpha δεν έγινε απλώς τυπικά, αλλά με αρκετή διάθεση για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.

Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει στα γραφεία της για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, ετοιμάζοντας τις εκπομπές της.
https://www.instagram.com/katken85/
Ο Χάρης Ρώμας ποζάρει στα γραφεία του, ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν, με χαμόγελο.
https://www.instagram.com/katken85/

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η Κατερίνα Καινούργιου, ξεχώρισε και εκείνο με την Έλενα Πολυκάρπου. Η σχέση των δύο γυναικών φαίνεται πως έχει ξεπεράσει εδώ και καιρό τα όρια μιας απλής επαγγελματικής συνεργασίας. Η παρουσιάστρια θέλησε να το εκφράσει δημόσια, γράφοντας ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα για τη συνεργάτιδά της. «Κάποιες συνεργασίες γίνονται φιλίες και κάποιες φιλίες γίνονται οικογένεια… Μαζί στα εύκολα, στα δύσκολα και σε όλα τα ωραία που έρχονται για ακόμα μια χρονιά».

Την ίδια ημέρα, η επιστροφή στον Alpha είχε και δεύτερο πρωταγωνιστικό πρόσωπο. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή βρέθηκε ξανά στα γραφεία του σταθμού, αφήνοντας πίσω της τις καλοκαιρινές διακοπές και μπαίνοντας σε ρυθμούς «Happy Day». Για την παρουσιάστρια, το καλοκαίρι είχε αρκετές όμορφες στιγμές, καθώς ταξίδεψε στην Πάρο αλλά και στην Ιαπωνία μαζί με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, και τα τρία τους παιδιά.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/

Τώρα, όμως, οι διακοπές ανήκουν στο παρελθόν και η καθημερινότητα επιστρέφει στους γνώριμους ρυθμούς της. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή συναντήθηκε ξανά με την ομάδα της εκπομπής και την αρχισυντάκτρια Μαίρη Παλιαλέξη, με την προετοιμασία για τη νέα τηλεοπτική σεζόν να έχει ήδη ξεκινήσει.

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
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