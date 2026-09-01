Life 01.09.2026

Θα μοσχοβολήσει το σπίτι λεμόνι: Το αφράτο κέικ που φτιάχνεται πανεύκολα

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Αφράτο, αρωματικό και γεμάτο φρεσκάδα, αυτό το κέικ λεμόνι θα γεμίσει το σπίτι με υπέροχο άρωμα από την πρώτη στιγμή
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Πανεύκολη συνταγή για αφράτο κέικ λεμόνι με απλά υλικά.
  • Το άρωμα του λεμονιού γεμίζει το σπίτι κατά το ψήσιμο.
  • Για έντονη γεύση, χρησιμοποιήστε ξύσμα μόνο από το κίτρινο μέρος της φλούδας.
  • Διατηρείται αφράτο σε καλά κλεισμένο δοχείο σε θερμοκρασία δωματίου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν αγαπάς τα σπιτικά γλυκά που μοσχοβολούν φρεσκοτριμμένο λεμόνι και θέλεις μια συνταγή που δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις στη ζαχαροπλαστική, τότε το κέικ λεμόνι είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Είναι από εκείνα τα γλυκά που μπορείς να ετοιμάσεις εύκολα στην κουζίνα σου, με απλά υλικά που πιθανότατα έχεις ήδη στο ντουλάπι και το ψυγείο, ενώ το άρωμα του λεμονιού γεμίζει το σπίτι από τα πρώτα κιόλας λεπτά του ψησίματος. Το αποτέλεσμα είναι ένα αφράτο, μαλακό και αρωματικό κέικ, ιδανικό για το πρωινό, τον απογευματινό καφέ ή εκείνη τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό χωρίς να μπεις σε περίπλοκες διαδικασίες.

Ένα αφράτο κέικ χωρίς βούτυρο, πασπαλισμένο με ζάχαρη άχνη και αμύγδαλα, σερβιρισμένο σε γυάλινη βάση.
Πηγή: Unsplash

Τα υλικά που θα χρειαστείς

  • 2 αυγά
  • 180 γρ. ζάχαρη
  • 120 ml ηλιέλαιο
  • 120 ml γάλα
  • Ξύσμα από 2 λεμόνια
  • 60 ml φρέσκο χυμό λεμονιού
  • 250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 2 κουταλάκια του γλυκού μπέικιν πάουντερ
  • 1 βανίλια
  • 1 πρέζα αλάτι

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Αν θέλεις ακόμη πιο έντονη γεύση λεμονιού, μπορείς να προσθέσεις λίγο επιπλέον ξύσμα. Προτίμησε, όμως, να χρησιμοποιήσεις μόνο το κίτρινο μέρος της φλούδας, καθώς το λευκό μπορεί να δώσει πικρή γεύση.

Αφράτο κέικ χωρίς βούτυρο πασπαλισμένο με ζάχαρη άχνη, ιδανικό για ένα απολαυστικό πρωινό ή απογευματινό.
Πηγή: Unsplash

Πώς θα φτιάξεις το κέικ λεμόνι

  1. Ξεκίνα προθερμαίνοντας τον φούρνο στους 175 βαθμούς στον αέρα. Παράλληλα, βουτύρωσε και αλεύρωσε μια φόρμα για κέικ ή στρώσε τον πάτο της με αντικολλητικό χαρτί.
  2. Σε ένα μεγάλο μπολ χτύπησε τα αυγά μαζί με τη ζάχαρη για λίγα λεπτά, μέχρι το μείγμα να γίνει πιο ανοιχτόχρωμο και αφράτο. Πρόσθεσε το ηλιέλαιο, το γάλα, τον χυμό λεμονιού και το ξύσμα και ανακάτεψε καλά.
  3. Σε ένα δεύτερο μπολ ανακάτεψε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, τη βανίλια και το αλάτι. Πρόσθεσε σταδιακά τα στερεά υλικά στο υγρό μείγμα και ανακάτεψε απαλά μέχρι να δημιουργηθεί ένας ομοιογενής χυλός.
  4. Δεν χρειάζεται να χτυπήσεις υπερβολικά το μείγμα. Όσο περισσότερο το δουλεύεις μετά την προσθήκη του αλευριού, τόσο περισσότερο μπορεί να χάσει την αφράτη υφή που θέλεις να έχει το κέικ.
  5. Ρίξε το μείγμα στη φόρμα και ψήσε για περίπου 40-45 λεπτά. Ο χρόνος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον φούρνο και το μέγεθος της φόρμας, γι’ αυτό προς το τέλος του ψησίματος κάνε το κλασικό τεστ με μια ξύλινη οδοντογλυφίδα. Αν βγει καθαρή, το κέικ είναι έτοιμο.
  6. Άφησέ το να κρυώσει για περίπου 10-15 λεπτά πριν το ξεφορμάρεις. Στη συνέχεια άφησέ το να κρυώσει εντελώς πάνω σε σχάρα.
Κομμένο φρέσκο λεμόνι σε ύφασμα κουζίνας
Πηγή: Pexels

Το μικρό μυστικό για ακόμη περισσότερο λεμόνι

Αν θέλεις το κέικ σου να έχει ακόμη πιο έντονο άρωμα και γεύση, μπορείς να το ολοκληρώσεις με ένα απλό γλάσο λεμονιού. Ανακάτεψε περίπου 120 γρ. άχνη ζάχαρη με 2-3 κουταλιές της σούπας φρέσκο χυμό λεμονιού, μέχρι να δημιουργηθεί ένα λείο και σχετικά παχύρρευστο γλάσο. Όταν το κέικ έχει κρυώσει εντελώς, περιχύνεις από πάνω και το αφήνεις για λίγα λεπτά ώστε να σταθεροποιηθεί. Το αποτέλεσμα είναι ένα κέικ λεμόνι με ακόμη πιο δροσερή και έντονη γεύση, ενώ το γλάσο δημιουργεί μια υπέροχη γλυκόξινη αντίθεση με την αφράτη ζύμη.

Δύο κίτρινα λεμόνια μέσα σε πιάτο και δύο μικρές κίτρινες πιπεριές σε ξύλινη επιφάνεια.
Πηγή: Pexels

Πώς θα το διατηρήσεις αφράτο

Για να παραμείνει το κέικ μαλακό, αποθήκευσέ το σε καλά κλεισμένο δοχείο, σε θερμοκρασία δωματίου, εφόσον δεν έχει κάποια ευπαθή κρέμα ή γέμιση. Μπορείς να το απολαύσεις για αρκετές ημέρες, αν και δύσκολα θα μείνει για τόσο πολύ στο τραπέζι. Το κέικ λεμόνι είναι ένα από εκείνα τα γλυκά που αποδεικνύουν πως δεν χρειάζεσαι περίπλοκες τεχνικές ή δεκάδες υλικά για να φτιάξεις κάτι πραγματικά νόστιμο. Με λίγα αυγά, αλεύρι, ζάχαρη, φρέσκο λεμόνι και μερικά ακόμη βασικά υλικά, μπορείς να έχεις ένα σπιτικό κέικ αφράτο, μυρωδάτο και γεμάτο φρεσκάδα.

Μια φέτα αφράτο κέικ χωρίς βούτυρο με γλάσο σε ένα πιάτο, ιδανικό για ένα εύκολο γλυκό.
Πηγή: Unsplash

Και την επόμενη φορά που θα έχεις λεμόνια στην κουζίνα, αντί να τα αφήσεις να περιμένουν στο ψυγείο, μπορείς να τα μετατρέψεις στο πιο αρωματικό κέικ που θα συνοδεύσει τον καφέ σου.

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κέικ λεμόνι συνταγή
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