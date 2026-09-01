Η Hilary Duff γίνεται το νέο πρόσωπο της Reebok – Η καμπάνια που ξεχωρίζει

Με μια ματιά Η Hilary Duff είναι το νέο πρόσωπο της Reebok και πρωταγωνιστεί στην καμπάνια «Unfiltered & Unstoppable».

Η καμπάνια εστιάζει στην αυθεντικότητα, την αυτοπεποίθηση, την άνεση και τη σχέση με την κίνηση.

Η Reebok συνδέει την αθλητική της κληρονομιά με τη σύγχρονη μόδα και την ποπ κουλτούρα.

Η επιλογή της Duff έγινε λόγω της πολυδιάστατης παρουσίας της και της αυθεντικής σχέσης της με το κοινό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια νέα συνεργασία που συνδέει τη μόδα, το lifestyle και την καθημερινή κίνηση ανακοίνωσε η Reebok, επιλέγοντας ως νέο brand ambassador την Hilary Duff. Η τραγουδίστρια, ηθοποιός και επιχειρηματίας γίνεται το νέο πρόσωπο του γνωστού αθλητικού brand και κάνει το ντεμπούτο της μέσα από τη νέα καμπάνια «Unfiltered & Unstoppable», σε μια συνεργασία που φαίνεται να ταιριάζει απόλυτα με τον τρόπο με τον οποίο η ίδια έχει εξελίξει την προσωπική της εικόνα τα τελευταία χρόνια.

Αν τη γνωρίζεις κυρίως από την καριέρα της στη μουσική και την υποκριτική, αυτή τη φορά θα τη δεις σε έναν διαφορετικό ρόλο, καθώς η Hilary Duff βρίσκεται στο επίκεντρο μιας καμπάνιας που δίνει έμφαση στην αυθεντικότητα, την αυτοπεποίθηση, την άνεση και τη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με την κίνηση. Η νέα συνεργασία έρχεται παράλληλα να ενισχύσει τη στρατηγική της Reebok να συνδέσει την αθλητική της κληρονομιά με τη σύγχρονη μόδα και την ποπ κουλτούρα, μέσα από πρόσωπα που έχουν ισχυρή παρουσία και απήχηση σε διαφορετικές γενιές.

Διάβασε επίσης: Ακυρώθηκε η έκθεση του John Galliano στο Met μετά από σφοδρές αντιδράσεις

Η Hilary Duff θα πρωταγωνιστήσει στη νέα καμπάνια «Unfiltered & Unstoppable» της Reebok, μέσα από την οποία το γνωστό brand θέλει να αναδείξει προϊόντα που συνδυάζουν την κίνηση με την καθημερινότητα, δίνοντας έμφαση στην άνεση, την πρακτικότητα και το προσωπικό στιλ. Η τραγουδίστρια, ηθοποιός και επιχειρηματίας γίνεται το νέο πρόσωπο της Reebok και αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο μιας καμπάνιας που επιχειρεί να συνδέσει τη μόδα με έναν πιο αυθεντικό και σύγχρονο τρόπο ζωής. Στο επίκεντρο βρίσκονται ρούχα και αξεσουάρ σχεδιασμένα για να ακολουθούν τον σύγχρονο τρόπο ζωής, είτε βρίσκεσαι σε κίνηση είτε περνάς χρόνο με την οικογένειά σου είτε απλώς αναζητάς άνεση χωρίς να θυσιάζεις το στιλ σου.

Η επιλογή της Hilary Duff δεν είναι τυχαία, καθώς η ίδια έχει καταφέρει να παραμείνει στο επίκεντρο της δημοσιότητας για περισσότερες από δύο δεκαετίες, εξελίσσοντας την εικόνα και την καριέρα της χωρίς να απομακρύνεται από το προσωπικό της ύφος. Από την υποκριτική και τη μουσική μέχρι την επιχειρηματικότητα, η Duff έχει δημιουργήσει μια πολυδιάστατη παρουσία και έχει διατηρήσει μια αυθεντική σχέση με το κοινό της, γεγονός που την καθιστά ένα πρόσωπο με απήχηση σε διαφορετικές γενιές. Αυτό ακριβώς φαίνεται πως ήταν και ένα από τα στοιχεία που έκανε τη Reebok να την επιλέξει για τη νέα της καμπάνια, καθώς το brand θέλει να επικοινωνήσει μια εικόνα που συνδυάζει την αυθεντικότητα, την αυτοπεποίθηση και την καθημερινή κίνηση.

Η ίδια η Hilary Duff εμφανίζεται ιδιαίτερα ενθουσιασμένη με τη νέα συνεργασία και, μιλώντας για τη Reebok, στάθηκε στην αξία της αυθεντικότητας και της ατομικότητας, δύο στοιχεία που θεωρεί σημαντικά και στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει τα ρούχα της. «Είμαι ενθουσιασμένη που συνεργάζομαι με τη Reebok, ένα brand που πάντα αγκάλιαζε την πρωτοτυπία και την ατομικότητα», ανέφερε η Hilary Duff, εξηγώντας πως για εκείνη το στιλ ήταν ανέκαθεν ένας τρόπος να φοράς όσα σε κάνουν να αισθάνεσαι καλύτερα και σου δίνουν αυτοπεποίθηση. Είτε βρίσκεσαι σε μια επαγγελματική υποχρέωση είτε περνάς χρόνο με την οικογένειά σου είτε προσπαθείς να εντάξεις περισσότερη κίνηση στην ημέρα σου, αυτό που έχει σημασία είναι να αισθάνεσαι ο εαυτός σου.

Η νέα καμπάνια θέλει να μιλήσει για την καθημερινότητα και για τον τρόπο με τον οποίο το προσωπικό στιλ μπορεί να προσαρμόζεται στις διαφορετικές στιγμές της ημέρας. Δεν πρόκειται μόνο για το τι φοράς όταν γυμνάζεσαι, αλλά για το πώς επιλέγεις να αισθάνεσαι μέσα στα ρούχα σου, είτε βρίσκεσαι σε μια επαγγελματική υποχρέωση είτε σε μια απλή καθημερινή έξοδο είτε περνάς χρόνο με την οικογένειά σου. Με τη νέα καμπάνια, η Reebok επιχειρεί να αναδείξει ακριβώς αυτή τη λογική, προβάλλοντας μια πιο αυθεντική και λιγότερο «στημένη» προσέγγιση στο στιλ, με τη Hilary Duff να αποτελεί ένα πρόσωπο που μπορεί να υποστηρίξει αυτή την εικόνα με φυσικό τρόπο.

Διάβασε επίσης: Μάθαμε τα πάντα για το viral vintage τσαντάκι της Madonna στις διακοπές της στην Πάτμο