Θέατρο 01.09.2026

«Άννα Καρένινα» στον «Ελληνικό Κόσμο»: Πρεμιέρα τον Νοέμβριο

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Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού παρουσιάζει την περίοδο 2026-2027 τη νέα του μεγάλη παραγωγή «Άννα Καρένινα» του Λέοντος Τολστόι στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» Πρεμιέρα: 6 Νοεμβρίου 2026
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού ανεβάζει την «Άννα Καρένινα» στο «Θέατρον» του «Ελληνικού Κόσμου».
  • Η πρεμιέρα της παράστασης, σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια, είναι προγραμματισμένη για τη θεατρική περίοδο 2026-2027.
  • Τον ομώνυμο ρόλο της Άννας Καρένινα θα ερμηνεύσει η Λένα Παπαληγούρα, ενώ τον ρόλο του Καρένιν ο Γιάννης Τσορτέκης.
  • Το έργο, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Λέοντα Τολστόι, πραγματεύεται θέματα όπως ο έρωτας, η κοινωνική σύμβαση και οι συνέπειες των επιλογών.
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Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, συνυφασμένο με τις μεγάλες παραγωγές, μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η παράσταση «Το Μεγάλο μας Τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, σε σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια, ανεβάζει τη θεατρική περίοδο 2026-2027 μία σύγχρονη απόδοση και διασκευή του κλασικού αριστουργήματος «Άννα Καρένινα» του Λέοντος Τολστόι, στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Πρόκειται για μια φιλόδοξη υπερπαραγωγή που θα πραγματοποιηθεί υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Πέτρου Ζούλια.

Τον ομώνυμο ρόλο της εμβληματικής ηρωίδας της παγκόσμιας λογοτεχνίας θα υποδυθεί η Λένα Παπαληγούρα. Στο ρόλο του συζύγου της, Καρένιν, ο Γιάννης Τσορτέκης.

Το έργο του Τολστόι θεωρήθηκε από πολλούς (όπως, ο Ντοσκογιέφσκι, ο Φώκνερ κ.ά.) το καλύτερο μυθιστόρημα όλων των εποχών. Η Άννα Καρένινα, μια επική, παγκόσμια ιστορία πάνω σε όλα τα θέματα της ζωής και του θανάτου, ανήκει στην κορωνίδα του λογοτεχνικού ρεαλισμού και προσελκύει πάντα την αγάπη και την συγκίνηση εκατομμυρίων ανθρώπων παντού στον κόσμο.

Σκηνή από την παράσταση «Άννα Καρένινα» στον «Ελληνικό Κόσμο» με χορευτές σε εντυπωσιακά κοστούμια. d95c2317-f3ba-5f46-1cbd-f903fc90844f

Λίγα λόγια για το έργο

Η Άννα Καρένινα μας μεταφέρει στην αριστοκρατική Ρωσία του 19ου αιώνα, σε μια εποχή που οι κοινωνικές ανισότητες, οι συμβάσεις και οι προκαταλήψεις κυριαρχούν. Σε ένα σύντομο ταξίδι της προς τη Μόσχα, προκειμένου να εξομαλύνει τις εντάσεις και να διευθετήσει τα συζυγικά προβλήματα του αδερφού της, η Άννα θα έχει μία απρόσμενη συνάντηση που θα της αλλάξει όλη της τη ζωή.

Ο γοητευτικός κόμης Βρόνσκι Αλεξέι, ο μελλοντικός αρραβωνιαστικός της ανιψιάς της, θα γίνει η αφορμή για να ξυπνήσουν μέσα της συναισθήματα που ποτέ δεν είχε τολμήσει να εκφράσει. Παρά τον γάμο της με τον αυστηρό και ψυχρό αξιωματούχο Καρένιν, η Άννα παρασύρεται σε έναν θυελλώδη έρωτα με τον Βρόνσκι, αψηφώντας τις κοινωνικές συμβάσεις και τη θέση της στην υψηλή κοινωνία. Αναζητώντας το νόημα της ζωής και της προσωπικής ευτυχίας, έρχεται αντιμέτωπη με διάφορες συγκρούσεις: με τη συμβατική ζωή, με τον παράνομο έρωτα, αλλά και με τις συνέπειες των επιλογών της. Ο σύζυγός της, θέλοντας να αποφύγει ένα κοινωνικό σκάνδαλο, αρνείται να της δώσει διαζύγιο, ακόμη κι όταν μαθαίνει ότι είναι έγκυος και αποκτά ένα παιδί από τον Βρόνσκι.

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Η κοινωνία, ως αμείλικτος κριτής της εποχής, οδηγεί την ηρωίδα σταδιακά προς την κοινωνική απομόνωση. Παράλληλα, η άκαμπτη στάση του συζύγου της, όπως επίσης και οι υποψίες της πως ο Βρόκνσι μπορεί να την απατά, συμβάλλουν καθοριστικά στην ψυχική και εσωτερική της διάλυση.

Μέσα από την τραγική πορεία της Άννας Καρένινα, ο Λέων Τολστόι πραγματεύεται θέματα, όπως οι οικογενειακοί δεσμοί, ο έρωτας, ο θάνατος, η ζήλια, οι κοινωνικές επιταγές της εποχής. Συγχρόνως, θέτει και ένα διαχρονικό ηθικό δίλημμα: είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έκανες ή για κάτι που δεν τόλμησες να κάνεις;

Πρωταγωνιστούν:
Λένα Παπαληγούρα
Γιάννης Τσορτέκης
Ιωάννης Παπαζήσης
Γιώργος Ξούλος
Ιβάν Σβιτάιλο
Ελένη Καρακάση
Νεφέλη Κουρή
Μελίνα Λεφαντζή
Χρήστος Γιάνναρης
Στο ρόλο της Βρόνσκαγια  η Ηρώ Μουκίου

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά):
Μανώλης Γεραπετρίτης
Κωνσταντίνα Δαυλίτη
Γιάννης Ζαράγκαλης
Νικόλ Ιακωβάκη
Δημήτρης Καστελλάνος
Ορνέλα Λούτη
Αργυρώ Μητρογιάννη
Κοραλία Τσόγκα
Γιώργος Τσουρουνάκης
Μάρκος Ξύδης

Και τα παιδιά:
Άρης Βαλλιάνος
Αντώνης Βιτάλης
Χρίστος Πλάτανος

Η Άννα Καρένινα φοράει μπλε παλτό και καπέλο με γούνα στην πρεμιέρα του έργου στον «Ελληνικό Κόσμο». Ο Γιάννης Στάνκογλου ως Αλεξέι Αλεξάντροβιτς στην παράσταση «Άννα Καρένινα» στον «Ελληνικό Κόσμο».

Συντελεστές

Μετάφραση (από το πρωτότυπο): Ιβάν Σβιτάιλο
Απόδοση-Διασκευή-Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας
Μουσική: Στέφανος Κορκολής
Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου
Video art: Παντελής Μάκκας
Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης
Χορογραφίες: Φώτης Διαμαντόπουλος
Φώτα: Μελίνα Μάσχα
Φροντιστήριο: Κατερίνα Σβορώνου
Βοηθός σκηνοθέτη: Μάρκος Ξύδης
Φωτογραφίες: Διονύσης Κούτσης
Τρέιλερ: Αχιλλέας Τσούτσης

Πληροφορίες

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Τετάρτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 19:00
Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00

Τιμές εισιτηρίων:

  • VVIP: 65€
  • VIP: 60€
  • ΖΩΝΗ Α’: 52€
  • ΖΩΝΗ Β’: 45€
  • ΖΩΝΗ Γ’: 35€
  • ΖΩΝΗ Δ’: 25€
  • ΘΕΩΡΕΙΟ Α’: 20€
  • ΘΕΩΡΕΙΟ Β’: 18€
  • Ισχύουν ειδικές τιμές για ΑμεΑ, φοιτητές, νέους έως 26 ετών & ανέργους
  • Ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις (από 20 άτομα και πάνω)

Η παράσταση «Άννα Καρένινα» στον «Ελληνικό Κόσμο» παρουσιάζει το θίασο με κοστούμια εποχής μπροστά από ένα σκηνικό τρένου.

Προπώληση εισιτηρίων:

  • theatron254.gr
  • Στα ταμεία του Θεάτρου (Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78)
  • Τηλεφωνικά, στο 212 254 3000, 698 254 0300

Ομαδικές κρατήσεις άνω των 20 ατόμων:
Τμήμα Κρατήσεων και Εισιτηρίων «Ελληνικού Κόσμου»: Κ. 698 254 0015,
Τ. 212 254 0300, e-mail: [email protected]

«Θέατρον»
Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»


Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78
Τ. 212 254 0300
www.theatron254.gr
Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης

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Άννα Καρένινα ΘΕΑΤΡΟ Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού πολιτισμός
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