ANIMASYROS 2026: Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια στη Σύρο

Με μια ματιά Το ANIMASYROS 2026 θα διεξαχθεί στη Σύρο από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου, με έμφαση στα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Τα εργαστήρια αντλούν έμπνευση από τη θεματική «200 χρόνια Ερμούπολη» και απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες.

Θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια stop-motion, κεραμικής, light painting και δημιουργίας ταινιών animation.

Περιλαμβάνονται σχολικές προβολές, πρόγραμμα Cinematherapy και δράσεις για ΑμεΑ και ηλικιωμένους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το ANIMASYROS επιστρέφει για 19η χρονιά στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026, με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών, δράσεων της Αγοράς και παράλληλων εκδηλώσεων. Ένας από τους βασικούς πυλώνες του Φεστιβάλ είναι η εκπαίδευση, με ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και περιλαμβάνει εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, εφήβους, ενήλικες, ΑμεΑ και άτομα τρίτης ηλικίας, σχολικές προβολές για μαθητές όλων των βαθμίδων, καθώς και το πρόγραμμα Cinematherapy, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ).

Φέτος, τη θέση της Υπεύθυνης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων αναλαμβάνει η σκηνοθέτιδα Μαρία Λεωνίδα, εγκαινιάζοντας μια νέα συνεργασία με το Φεστιβάλ. Η Μαρία Λεωνίδα διαθέτει 20ετή εμπειρία στον χώρο της κινηματογραφικής παιδείας, ως συνιδρύτρια και Διευθύντρια του Κέντρου Οπτικοακουστικής Παιδείας “Καρπός”, καθώς και ως ερευνήτρια και διδάσκουσα σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών πλαισίων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του ANIMASYROS 2026 αντλούν έμπνευση από την κεντρική θεματική της φετινής διοργάνωσης, «200 χρόνια Ερμούπολη». Με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προσκαλούμε τους συμμετέχοντες να δώσουν ζωή στις ιστορίες της Ερμούπολης, να φωτίσουν κρυμμένες γωνιές της μέσα από παλιές φωτογραφίες και αρχειακό υλικό, να δημιουργήσουν τους δικούς τους ήρωες και να ταξιδέψουν στα 200 χρόνια της πόλης μέσα από τη μαγεία των κινουμένων σχεδίων.

Για μία ακόμη χρονιά, ο animator Thomas Kunstler και ο κεραμίστας Μάνος Μαστοράκης προσκαλούν μικρούς και μεγάλους στο εργαστήριο “Echoes of Apollon”, όπου η κεραμική συναντά το ανιμέισον. Εδώ και σχεδόν δύο αιώνες, οι μελωδίες της όπερας και της ευρωπαϊκής μουσικής παράδοσης ηχούν στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Αντλώντας έμπνευση από την πολιτιστική κληρονομιά της Ερμούπολης και το ιστορικό Θέατρο Απόλλων, γονείς και παιδιά θα δημιουργήσουν μαγικούς κόσμους κινουμένων σχεδίων, όπου οι εικόνες ζωντανεύουν και χορεύουν στον ρυθμό της μουσικής και της φαντασίας. Στο πρώτο μέρος, κατασκευάζονται τα κεραμικά και τα σκηνικά, ενώ στο δεύτερο, οι ομάδες θα δουλέψουν στην εμψύχωση και την κινηματογράφηση, συνθέτοντας από κοινού μια μικρού μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων που ενώνει τη μνήμη με την καλλιτεχνική έκφραση.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του έργου FAN Festivals Animation Network.

Στο εργαστήριο με τίτλο “Animated Light” o διεθνώς καταξιωμένος animator και σκηνοθέτης Coke Riobóo Cortes από την Ισπανία προσκαλεί εφήβους και νέους ενήλικες να ανακαλύψουν την παραδοσιακή τεχνική του stop-motion μέσα από τη μέθοδο του light painting (ζωγραφική με φως). Οι συμμετέχοντες θα πειραματιστούν και θα ζωντανέψουν γραμμές, σχήματα και οπτικές συνθέσεις, καρέ-καρέ, δημιουργώντας σύντομα έργα κινουμένων σχεδίων με ξεχωριστή εικαστική ταυτότητα.

Με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Θερβάντες και της Πρεσβείας της Ισπανίας και με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του έργου FAN-Festivals Animation Network.

Οι συνιδρυτές και creative directors του βραβευμένου, ανεξάρτητου στούντιο stop-motion animation με έδρα το Δουβλίνο Studio 9, John O’Connell και Joe Coveney, θα υλοποιήσουν το εργαστήριο «Συλλογικές μνήμες και φαντασιώσεις». Θα καθοδηγήσουν τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν μια πρωτότυπη ταινία μικρού μήκους εμπνευσμένη από το τραγούδι «Εν Ερμουπόλει» του Μάνου Ελευθερίου και τους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την ίδρυση της πρωτεύουσας των Κυκλάδων. Κατά τη διάρκεια του τριήμερου εργαστηρίου, οι φίλοι του Φεστιβάλ θα μοιραστούν προσωπικές αναμνήσεις και ιστορίες του τόπου τους, θα αναπτύξουν συλλογικά μια αφηγηματική ιδέα, θα σχεδιάσουν χάρτινους χαρακτήρες και σκηνικά για μία ταινία κινουμένων σχεδίων. Αξιοποιώντας ως έμπνευση ιστορικές φωτογραφίες της Ερμούπολης, το εργαστήριο εξερευνά θέματα όπως η ταυτότητα, η ιστορία και η αίσθηση του ανήκειν, ενώ παράλληλα εισάγει τους συμμετέχοντες σε όλα τα στάδια της δημιουργίας μιας ταινίας stop-motion: από την ανάπτυξη της ιστορίας και τη δημιουργία των εικαστικών στοιχείων έως την εμψύχωση και τον σχεδιασμό ήχου.

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιρλανδίας στην Ελλάδα και του Culture Ireland.

Η Αλίκη Κακουλίδου και η Μαρίνα Εμμανουήλ, καθηγήτριες του Deree, The American College of Greece και ειδικές στον χώρο της οπτικής επικοινωνίας, του design και της εκπαίδευσης, προσκαλούν τους συμμετέχοντες να μετατρέψουν ιστορικά τεκμήρια σε σύντομες ιστορίες ανιμέισον. Με αφετηρία οπτικά αρχεία της Σύρου – φωτογραφίες, αφίσες, έντυπο υλικό και αντικείμενα γραφιστικού σχεδιασμού – θα εξερευνήσουν πώς η μνήμη και η τοπική ιστορία μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία νέων ιστοριών. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με απλές και εύχρηστες τεχνικές κινουμένων σχεδίων, μέσα από τις οποίες θα δώσουν κίνηση και νέα διάσταση σε ιστορικές εικόνες. Στο τέλος του εργαστηρίου, θα έχουν δημιουργήσει μια σύντομη ιστορία αποδεικνύοντας πώς τα ίχνη του παρελθόντος μπορούν να μεταμορφωθούν σε ζωντανές αφηγήσεις μέσα από το ανιμέισον.

Με την υποστήριξη του Deree – The American College of Greece και με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του έργου FAN-Festivals Animation Network.

Στο εργαστήριο “Ο Γιούκι και η Ένωση του Δάσους”, η Έλενα Παπαλάμπρου και η Elvira Forte προσκαλούν παιδιά ηλικίας 4-8 ετών σε μια διαδραστική θεατρική αφήγηση και ένα βιωματικό παιχνίδι ρόλων. Μέσα από την ιστορία και το παιχνίδι, τα παιδιά ανακαλύπτουν με απλό και διασκεδαστικό τρόπο πώς δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις και τι σημαίνει συνεργασία. Παίζοντας, μαθαίνουν, συμμετέχουν και λαμβάνουν κοινές αποφάσεις, καλλιεργώντας τη δημοκρατική σκέψη, τη συνεργασία και τον γόνιμο διάλογο.

Μια εκπαιδευτική δράση της ομάδας του χώρου «Εμπειρία Ευρώπη».

Με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Η συμμετοχή σε όλα τα παραπάνω εργαστήρια είναι δωρεάν με απαραίτητη προκράτηση. Δηλώσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας στη σελίδα www.animasyros.gr/media-literacy-programs έως και τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026.

Πέραν αυτών, το ANIMASYROS δίνει και φέτος ιδιαίτερη έμφαση στην προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη και επαναλαμβάνει τρία σημαντικά εργαστήρια, σε συνεργασία με εξειδικευμένους τοπικούς φορείς: το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σύρου, τα ΚΑΠΗ Ερμούπολης και το ΚΔΑΠ-ΜεΑ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

Τα έμπειρα πλέον μέλη του ΚΑΠΗ Ερμούπολης, κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου “Κινούμενο κολάζ” και υπό την καθοδήγηση της Μαργαρίτας Σιμοπούλου, θα δώσουν ζωή στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων συνθέτοντας ένα animation από εικόνες, παλιές φωτογραφίες, ήχους, ζωγραφιές και κείμενα που αφορούν την πόλη. Με οδηγό την φαντασία και όχημα το τα δικά τους σχέδια, θα περιηγηθούν στο τότε και στο τώρα και θα δημιουργήσουν τη δική τους πολύχρωμη Ερμούπολη.

Με ειδικά σχεδιασμένα εργαστήρια για άτομα με αναπηρία, και με την ευγενική χορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, διοργανώνεται δύο εργαστήρια: το πρώτο, σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ-ΜεΑ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης έχει τίτλο «Ταξίδι στον Χρόνο: οι Ήχοι της Ερμούπολης» με εκπαιδεύτρια την Έλενα Παυλάκη και υλοποιείται σε συνεργασία με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σύρου. Στο δεύτερο, με εκπαιδευτές την Άννα Οικονόμου και τον Αγησίλαο Ρόμπολα, οι μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης θα συνδυάσουν τις τέχνες του animation και του χορού για να δημιουργήσουν ένα συλλογικό έργο στο εργαστήριο «Χορός και κίνηση στην πόλη μας”.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Όπως κάθε χρόνο, τα πρωινά του Φεστιβάλ στο Θέατρο Απόλλων είναι αφιερωμένα στις σχολικές ομάδες όλων των βαθμίδων, με ειδικά επιλεγμένες προβολές για διαφορετικές ηλικίες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγαπημένες ταινίες της Disney, όπως Ο Καλόσαυρος, Ζωούπολη και το διαχρονικό πλέον Toy Story, αλλά και σύγχρονες ευρωπαϊκές και διεθνείς παραγωγές, όπως το Unstoppable από τη Νορβηγία, ο Κύριος Χάρτινος Βλέπει Την Μεγάλη Εικόνα (Mister Paper Sees The Bigger Picture), μια συμπαραγωγή Ελλάδας/Βελγίου και η επική περιπέτεια Ο Χαμένος Τίγρης (The Lost Tiger) από την Αυστραλία.

Τέλος, το πρόγραμμα Cinematherapy που δημιούργησε η ειδικός ψυχικής υγείας Ντενίζ Νικολάκου, επιστρέφει στη Σύρο, για 2η χρονιά, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ). Μέσα από προβολές επιλεγμένων ταινιών και καθοδηγούμενες συζητήσεις, ομάδες μαθητών έχουν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν, να εκφράσουν και να επεξεργαστούν συναισθήματα και εμπειρίες. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ενσυναίσθησης, της αυτογνωσίας και της κοινωνικής συνοχής, εντάσσοντας την τέχνη του κινηματογράφου σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δημιουργικής θεραπείας και κοινοτικής ενδυνάμωσης.

Οι σχολικές προβολές του ANIMASYROS 2026 θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 21 έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, στις 10:00, στο Θέατρο Απόλλων.

Το πρόγραμμα Cinematherapy θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στις 10:00, στη Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων (Αίθουσα Βαλμά).

Η συμμετοχή στις σχολικές προβολές και στο πρόγραμμα Cinematherapy είναι δωρεάν με απαραίτητη προκράτηση. Δηλώσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται στο education2@animasyros.gr .

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκπαιδευτικών δράσεων του ANIMASYROS 2026 και αναλυτικές πληροφορίες έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: animasyros.gr.

Για ερωτήσεις σχετικά με τις εκπαιδευτικές δράσεις του ANIMASYROS 2026, μπορείτε να απευθύνεστε στο [email protected] .

Social Media: ANIMASYROS @ facebook, twitter, instagram, vimeo , youtube

ANIMASYROS 2025 after movie: https://www.youtube.com/watch?v=1_DnXlQjk-Q

Περισσότερες πληροφορίες: www.animasyros.gr

Την οπτική ταυτότητα της φετινής διοργάνωσης έχει σχεδιάσει ο Πέτρος Χριστούλιας, ενώ το επίσημο trailer υπογράφει το βραβευμένο studio Synthesee.

Συνδιοργανωτές

Δήμος Σύρου Ερμούπολης

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Επιμελητήριο Κυκλάδων

Θεσμικός Εταίρος

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ)

Επίσημος Συνεργάτης

SKY express

Υποστηρικτής Αγοράς

Enterprise Greece

Χορηγοί Βραβείων

ΕΡΤ

HUION

Συγχρηματοδοτείται από το

Creative Europe Media

Υποστηρικτές

Βουλή των Ελλήνων

Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη – Media Desk Hellas

Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Ίδρυμα Ιωάννου & Ευτέρπης Τοπάλη

Ίδρυμα Αντώνιος Ε. Κομνηνός

Αιγέας ΑΜΚΕ

Διεθνείς Υποστηρικτές

Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ινστιτούτο Θερβάντες

British Council

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Instituto Camoes

Goethe Institut

Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο

Πρεσβεία Αυστραλίας

Πρεσβεία Βελγίου

Πρεσβεία Εσθονίας

Πρεσβεία ΗΠΑ

Πρεσβεία Ιρλανδίας

Πρεσβεία Ισπανίας

Πρεσβεία Καναδά

Πρεσβεία Λετονίας

Πρεσβεία Λιθουανίας

Πρεσβεία Νορβηγίας

Πρεσβεία Πολωνίας

Πρεσβεία Πορτογαλίας

Πρεσβεία Σουηδίας

Acción Cultural Española

American Film Showcase

USC School of Cinematic Arts

Animation Ireland

Culture Ireland

EEA GRANTS

Χορηγοί

Μπύρα Νήσος

Cepal Hellas – The Power of Good

Matrix Pack

Thesauri Caviar

Kois Optics Syros

Aegean Beauty

ΛουκούμιαΣυκουτρή

Οινοποείοι Χατζάκη

Chimera Art & Craft

Χώρος Έπιπλα

Island Packaging

Θεμέλιο

Χορηγοί Επικοινωνίας

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Διοργάνωση

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ – Εταιρεία Αστικού Πολιτισμού