Life 02.09.2026

5 φθηνά city breaks στην Ευρώπη που θα σου δώσουν «ανάσα» το φθινόπωρο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Αν σκέφτεσαι ένα τριήμερο ή τετραήμερο στην Ευρώπη αυτό το φθινόπωρο, υπάρχουν 5 δημοφιλείς πόλεις που αξίζει να ανακαλύψεις
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Το φθινόπωρο προσφέρει ευκαιρίες για οικονομικά city breaks στην Ευρώπη, με μειωμένη ζήτηση εισιτηρίων.
  • Η Βουδαπέστη, η Πράγα, η Κρακοβία, η Λισαβόνα και το Πόρτο ξεχωρίζουν για την ισορροπία κόστους-εμπειρίας.
  • Η Βουδαπέστη και η Κρακοβία προσφέρουν καλή σχέση τιμής-εμπειρίας και χαμηλότερα καθημερινά έξοδα.
  • Η Λισαβόνα προσφέρει ηπιότερο καιρό, ενώ το Πόρτο είναι ιδανικό για σύντομα, ατμοσφαιρικά ταξίδια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχει κάτι ιδιαίτερα ελκυστικό σε ένα ταξίδι στην Ευρώπη το φθινόπωρο. Δεν χρειάζεται να περιμένεις τις μεγάλες καλοκαιρινές διακοπές για να φύγεις από την καθημερινότητα, ούτε να διαθέσεις ένα μεγάλο ποσό για να περάσεις μερικές ημέρες σε μια όμορφη ευρωπαϊκή πόλη. Ένα αεροπλάνο, μια βαλίτσα χειραποσκευής και ένα καλό τριήμερο μπορούν να είναι αρκετά για να αλλάξεις παραστάσεις.

Πτέρυγα αεροπλάνου κατά τη δύση του ηλίου πάνω από πόλη, ιδανικό για φθινοπωρινά city breaks στην Ευρώπη.
https://unsplash.com/

Και το φθινόπωρο έχει ένα ακόμη πλεονέκτημα: σε αρκετές περιπτώσεις η ζήτηση για αεροπορικά εισιτήρια μειώνεται σε σχέση με τους καλοκαιρινούς μήνες, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για οικονομικότερα ταξίδια. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι κάθε πόλη είναι αυτομάτως φθηνότερη, καθώς το κόστος της διαμονής μπορεί να παραμένει υψηλό ή ακόμη και να αυξάνεται σε δημοφιλείς προορισμούς.

Διάβασε επίσης: Πώς να μαζέψεις τη βαλίτσα μετά τις διακοπές χωρίς χάος

Αν, λοιπόν, αναζητάς φθηνά city breaks στην Ευρώπη αυτό το φθινόπωρο , αξίζει να κοιτάξεις πέρα από το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου. Σε αυτή τη λογική, 5 ιδιαίτερα δημοφιλείς ευρωπαϊκές πόλεις ξεχωρίζουν για την καλή ισορροπία ανάμεσα στην εμπειρία και το κόστος: Βουδαπέστη, Πράγα, Κρακοβία, Λισαβόνα και Πόρτο. Οι πόλεις αυτές εμφανίζονται σταθερά σε πρόσφατες επιλογές για οικονομικά,«value for money», city breaks του φετινού φθινοπώρου. Δεν είναι απαραίτητα οι 5 απολύτως φθηνότερες πόλεις της Ευρώπης. Είναι, όμως, 5 προορισμοί που συνδυάζουν κάτι σημαντικότερο: δημοφιλία, εύκολη τουριστική εμπειρία, πολλά αξιοθέατα και σχετικά καλό value for money.

Αεροπλάνο στον διάδρομο απογείωσης με το φως του ήλιου να δύει, ιδανικό για φθινοπωρινά city breaks στην Ευρώπη.
https://unsplash.com/

1. Βουδαπέστη: Όταν θέλεις πολλά ταξίδια με λιγότερα χρήματα

Αν υπάρχει μία πόλη που ταιριάζει σχεδόν ιδανικά στην έννοια του οικονομικού city break, αυτή είναι η Βουδαπέστη. Η ουγγρική πρωτεύουσα έχει όλα όσα περιμένεις από ένα μεγάλο ευρωπαϊκό ταξίδι, αλλά χωρίς να χρειάζεται να πληρώνεις τις τιμές που θα συναντούσες σε πόλεις όπως το Παρίσι, το Λονδίνο ή το Άμστερνταμ. Το εντυπωσιακό Κοινοβούλιο στις όχθες του Δούναβη, η Γέφυρα των Αλυσίδων, ο Λόφος του Κάστρου, η Βασιλική του Αγίου Στεφάνου και οι παλιές γειτονιές δημιουργούν ένα σκηνικό που μπορεί να γεμίσει άνετα ένα τριήμερο.

Γέφυρα Σίδηρος και κτίρια Βουδαπέστης, ιδανικά για φθηνά city breaks στην Ευρώπη το φθινόπωρο.
https://www.pexels.com/

Το φθινόπωρο, μάλιστα, η πόλη αποκτά έναν διαφορετικό χαρακτήρα. Τα πάρκα γεμίζουν χρυσοκίτρινα χρώματα, ο Δούναβης δημιουργεί όμορφες εικόνες τις απογευματινές ώρες και η θερμοκρασία είναι πολύ πιο ευχάριστη για περπάτημα από ό,τι στο καλοκαίρι. Και υπάρχει κάτι ακόμη που κάνει τη Βουδαπέστη ξεχωριστή: τα θερμά λουτρά. Μπορείς να περάσεις μερικές ώρες στα περίφημα Széchenyi ή Gellért και να μετατρέψεις ένα απλό city break σε πραγματική εμπειρία χαλάρωσης.

Από την Αθήνα υπάρχουν επίσης διαθέσιμες επιλογές οτήσεων για το φθινόπωρο, από €67 τον Οκτώβριο και από €65 τον Νοέμβριο για απλή μετάβαση, με τις τιμές να μεταβάλλονται ανάλογα με ημερομηνία και διαθεσιμότητα. Αν ψάχνεις οικονομικό city break στην Ευρώπη για ζευγάρι ή παρέα, η Βουδαπέστη είναι από τις πρώτες επιλογές που αξίζει να εξετάσεις.

Το Κοινοβούλιο της Βουδαπέστης φωτισμένο τη νύχτα, ιδανικό για φθηνά city breaks στην Ευρώπη το φθινόπωρο.
https://www.pexels.com/

2. Πράγα: Η παραμυθένια πόλη που γίνεται ακόμη πιο ατμοσφαιρική το φθινόπωρο

Η Πράγα είναι ίσως η πιο «κινηματογραφική» επιλογή της λίστας. Αν την έχεις συνδέσει αποκλειστικά με την υψηλή τουριστική περίοδο, αξίζει να τη δεις και τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. Η Γέφυρα του Καρόλου νωρίς το πρωί, τα στενά της Παλιάς Πόλης, το Αστρονομικό Ρολόι, το Κάστρο της Πράγας και οι όχθες του Μολδάβα δημιουργούν ένα σκηνικό που ταιριάζει απόλυτα με το φθινόπωρο.

Η πλατεία της Πράγας με το επιβλητικό εκκλησιαστικό κτίριο αποτελεί ιδανικό προορισμό για φθηνά city breaks στην Ευρώπη.
https://unsplash.com/

Η Πράγα παραμένει δημοφιλής και γι’ αυτό δεν πρέπει να θεωρείς ότι θα είναι πάντα φθηνή. Ωστόσο, εξακολουθεί να βρίσκεται στις πόλεις που προσφέρουν ισχυρό συνδυασμό κόστους και εμπειρίας. Πρόσφατη σύγκριση για τιμών για το 2026 την τοποθετεί μαζί με Βουδαπέστη και Κρακοβία στις επιλογές με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με πολλές πόλεις της Δυτικής Ευρώπης.

Το μεγάλο της ατού είναι ότι μπορείς να περάσεις αρκετές ώρες απλώς περπατώντας. Η Πράγα δεν απαιτεί να πληρώνεις συνεχώς για αξιοθέατα ώστε να την απολαύσεις. Οι πλατείες, οι γέφυρες, οι γειτονιές και η αρχιτεκτονική της είναι από μόνα τους μέρος της εμπειρίας. Αν θέλεις ένα ρομαντικό φθινοπωρινό city break, η Πράγα πιθανότατα θα βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα σου.

Πανοραμική άποψη της Πράγας με το κάστρο της και τον ποταμό Βίλταβα, ιδανική για φθινοπωρινά city breaks.
https://www.pexels.com/

3. Κρακοβία: Το δυνατό χαρτί για μικρότερο budget

Η Κρακοβία είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα επιλογή αν ο στόχος σου είναι να περιορίσεις τα καθημερινά έξοδα χωρίς να κάνεις συμβιβασμούς στην ταξιδιωτική εμπειρία. Η πολωνική πόλη διαθέτει ένα εξαιρετικά όμορφο ιστορικό κέντρο, με επίκεντρο την τεράστια πλατεία Rynek Główny. Από εκεί μπορείς να περιπλανηθείς στα γύρω στενά, να επισκεφθείς το Κάστρο Wawel και να συνεχίσεις προς τη γειτονιά Kazimierz, που έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία για φαγητό και βραδινή έξοδο.

Πλατεία με πολύχρωμα κτίρια και εκκλησία, ιδανική για φθηνά city breaks στην Ευρώπη το φθινόπωρο.
https://unsplash.com/

Ένα από τα πλεονεκτήματα της Κρακοβίας είναι το κόστος της καθημερινότητας. Σε σχέση με αρκετές δημοφιλείς πόλεις της Δυτικής Ευρώπης, το φαγητό, τα ποτά και οι μετακινήσεις μπορούν να είναι αισθητά πιο φιλικά προς το πορτοφόλι. Πρόσφατες εκτιμήσεις για το 2026 την κατατάσσουν στις κορυφαίες επιλογές για οικονομικό city break, με ενδεικτικά ημερήσια budget χαμηλότερα από εκείνα πολλών δυτικοευρωπαϊκών προορισμών. Και αν έχεις μία επιπλέον ημέρα στη διάθεσή σου, μπορείς να την αξιοποιήσεις για εκδρομή εκτός πόλης.

Ο Οκτώβριος είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρων για την Κρακοβία, καθώς το φθινοπωρινό σκηνικό ταιριάζει στην ιστορική της αρχιτεκτονική, ενώ τον Νοέμβριο η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ψυχρή και χειμωνιάτικη. Αν, λοιπόν, το πρώτο που κοιτάς όταν οργανώνεις ένα ταξίδι είναι πόσα θα ξοδέψεις στην καθημερινότητά σου, η Κρακοβία αξίζει σοβαρά μια θέση στο shortlist σου.

Εναέρια άποψη της πλατείας της πόλης Κρακοβίας με ιστορικά κτίρια και ρομαντικό ηλιοβασίλεμα, ιδανικό για city breaks.
https://unsplash.com/

4. Λισαβόνα: Για όσους θέλουν φθινόπωρο με περισσότερη λιακάδα

Αν η ιδέα του οικονομικού φθινοπωρινού city break σου φέρνει στο μυαλό κρύο, βροχή και βαριά μπουφάν, η Λισαβόνα μπορεί να αλλάξει εντελώς την εικόνα. Η πορτογαλική πρωτεύουσα είναι μία από τις πιο δημοφιλείς ευρωπαϊκές επιλογές για φθινοπωρινό ταξίδι, καθώς ο καιρός παραμένει συχνά ήπιος και ευχάριστος, ιδιαίτερα στις αρχές του φθινοπώρου. Οι ανηφόρες και τα πλακόστρωτα της Alfama, τα χαρακτηριστικά τραμ, η Baixa, το Belém και η θέα προς τον Τάγο δημιουργούν μια πόλη που μπορείς να απολαύσεις κυρίως με τα πόδια.

Κίτρινο τραμ διασχίζει δρόμο με κτίρια και κόσμο, ιδανικό για φθινοπωρινά city breaks στην Ευρώπη.
https://unsplash.com/

Η Λισαβόνα, βέβαια, δεν είναι πλέον η «πάμφθηνη» πρωτεύουσα που ήταν κάποτε. Η αυξημένη δημοφιλία της έχει επηρεάσει σημαντικά το κόστος, ιδιαίτερα στη διαμονή. Πρόσφατες συγκρίσεις του 2026 την τοποθετούν πάνω από Πράγα και Βουδαπέστη σε καθημερινό budget, αλλά εξακολουθούν να τη θεωρούν ανταγωνιστική επιλογή για ένα ευρωπαϊκό city break.

Το δυνατό της σημείο είναι ότι μπορείς να συνδυάσεις πόλη και εκδρομή. Αν έχεις τέσσερις ημέρες, για παράδειγμα, μπορείς να αφιερώσεις μία στη Σίντρα ή στις κοντινές ακτές. Και φυσικά υπάρχει το φαγητό. Pastéis de nata, bacalhau, μικρά εστιατόρια και wine bars μπορούν να γίνουν σημαντικό μέρος του ταξιδιού σου χωρίς να χρειαστεί να ψάχνεις αποκλειστικά πολυτελείς επιλογές. Η Λισαβόνα είναι η επιλογή για σένα αν θέλεις οικονομικότερο city break, αλλά με πιο ζεστό κλίμα και έντονη μεσογειακή διάθεση.

Πανοραμική άποψη της Λισαβόνας με φωτισμένα κτίρια και τον ποταμό στο βάθος, ιδανική για φθινοπωρινά city breaks.
https://unsplash.com/

5. Πόρτο: Μικρότερο, ατμοσφαιρικό και γεμάτο χαρακτήρα

Το Πόρτο μπορεί να μην έχει το μέγεθος της Λισαβόνας, αλλά αυτό ακριβώς είναι μέρος της γοητείας του. Η πόλη είναι ιδανική για ένα σύντομο ταξίδι. Μπορείς να περπατήσεις στο ιστορικό κέντρο, να κατέβεις προς τον Douro, να περάσεις από τη γέφυρα Dom Luís I και να χαθείς για λίγο στα στενά της Ribeira.

Πορτογαλία: Τα πολύχρωμα κτίρια και τα παραδοσιακά σκάφη στο Πόρτο, ιδανικός προορισμός για city breaks.
https://unsplash.com/

Το φθινόπωρο, η ατμόσφαιρα γίνεται ακόμη πιο όμορφη. Τα σύννεφα πάνω από τον Douro, οι χρωματιστές προσόψεις των κτιρίων και τα μικρά cafés δημιουργούν ένα σκηνικό που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να σε κερδίσει. Το Πόρτο εμφανίζεται επίσης στις σύγχρονες λίστες των οικονομικότερων city breaks στην Ευρώπη, αν και, όπως συμβαίνει και με τη Λισαβόνα, το τελικό κόστος εξαρτάται πολύ από τις ημερομηνίες και τη διαμονή.

Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι μπορείς να οργανώσεις ένα πολύ γεμάτο τριήμερο χωρίς να χρειαστείς πολλές μετακινήσεις. Και αν αγαπάς το φαγητό και το κρασί, το Πόρτο έχει ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα. Για ένα χαλαρό φθινοπωρινό διάλειμμα με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, είναι από τις επιλογές που αξίζει να έχεις στο μυαλό σου.

Γέφυρα Dom Luís I στο Πόρτο, Πορτογαλία, ιδανική για φθηνά city breaks στην Ευρώπη το φθινόπωρο.
https://unsplash.com/

Ποιο city break ταιριάζει περισσότερο σε σένα;

Αν θέλεις την καλύτερη συνολική σχέση τιμής και εμπειρίας, βάλε πρώτη τη Βουδαπέστη, ενώ αν αναζητάς ρομαντική ατμόσφαιρα και εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, η Πράγα δύσκολα θα σε απογοητεύσει. Αν προτεραιότητά σου είναι να κρατήσεις χαμηλά τα καθημερινά έξοδα, η Κρακοβία είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές, ενώ αν θέλεις πιο ήπιο καιρό και ένα φθινοπωρινό ταξίδι με περισσότερο ήλιο, η Λισαβόνα είναι ιδανική επιλογή. Και αν προτιμάς μια πιο μικρή, ατμοσφαιρική πόλη με καλό φαγητό, κρασί και βόλτες δίπλα στο ποτάμι, το Πόρτο μπορεί να γίνει η αγαπημένη σου επιλογή. Γιατί τελικά ένα καλό city break δεν μετριέται από το πόσα χρήματα ξόδεψες, αλλά από το πόσα κατάφερες να ζήσεις μέσα σε λίγες ημέρες.

Στοίβες από vintage βαλίτσες και ταξιδιωτικές αποσκευές για φθινοπωρινά city breaks στην Ευρώπη.
https://unsplash.com/

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

βουδαπέστη Ευρώπη κρακοβία λισαβόνα πόρτο πράγα ταξίδι φθινόπωρο 2026
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα κορυφαία beauty trends της σεζόν που αξίζει να δοκιμάσεις σήμερα κιόλας

Τα κορυφαία beauty trends της σεζόν που αξίζει να δοκιμάσεις σήμερα κιόλας

02.09.2026
Επόμενο
Ο Drake τραγούδησε για πρώτη φορά live τα «Iceman» – Η εμφάνιση-έκπληξη στο Τορόντο

Ο Drake τραγούδησε για πρώτη φορά live τα «Iceman» – Η εμφάνιση-έκπληξη στο Τορόντο

02.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ο Manos αποκαλύπτει στο Mad.gr τι λείπει σίγουρα από τη βαλίτσα του
Life

Ο Manos αποκαλύπτει στο Mad.gr τι λείπει σίγουρα από τη βαλίτσα του

03.09.2026
Τα 4 outfits που θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη αυτή τη σεζόν
Fashion

Τα 4 outfits που θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη αυτή τη σεζόν

03.09.2026
Θέλεις το αποτέλεσμα μεσοθεραπείας χωρίς έξοδα; Η viral DIY μάσκα προσώπου που πρέπει να δοκιμάσεις
Beauty

Θέλεις το αποτέλεσμα μεσοθεραπείας χωρίς έξοδα; Η viral DIY μάσκα προσώπου που πρέπει να δοκιμάσεις

03.09.2026
Έρχεται νέο crush: Τα 3 ζώδια που θα έχουν τύχη στα ερωτικά τους τον Σεπτέμβριο
Life

Έρχεται νέο crush: Τα 3 ζώδια που θα έχουν τύχη στα ερωτικά τους τον Σεπτέμβριο

02.09.2026
Από την «καρτ-ποστάλ» στο μετρό του Παρισιού: Η Σαντορίνη σε νέα καμπάνια στη Γαλλία
Life

Από την «καρτ-ποστάλ» στο μετρό του Παρισιού: Η Σαντορίνη σε νέα καμπάνια στη Γαλλία

02.09.2026
Eyemaxxing 101: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την τάση που λάτρεψε η Αναστασία
Beauty

Eyemaxxing 101: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την τάση που λάτρεψε η Αναστασία

02.09.2026
Φθινόπωρο 2026: Οι χρωματικοί συνδυασμοί που θα σε βγάλουν από τη στιλιστική ρουτίνα
Fashion

Φθινόπωρο 2026: Οι χρωματικοί συνδυασμοί που θα σε βγάλουν από τη στιλιστική ρουτίνα

02.09.2026
Το απόλυτο effortless look της Βίκυς Καγιά στη Βενετία – Πιο κομψή από ποτέ
Fashion

Το απόλυτο effortless look της Βίκυς Καγιά στη Βενετία – Πιο κομψή από ποτέ

02.09.2026
Η LILA και ο Rack πρωταγωνιστούν στη νέα streetwear καμπάνια των adidas Originals
Fashion

Η LILA και ο Rack πρωταγωνιστούν στη νέα streetwear καμπάνια των adidas Originals

02.09.2026
Το πιο εύκολο πρωινό με πρωτεΐνη – Έτοιμο σε μόλις 2 λεπτά

Το πιο εύκολο πρωινό με πρωτεΐνη – Έτοιμο σε μόλις 2 λεπτά

5 φθηνά city breaks στην Ευρώπη που θα σου δώσουν «ανάσα» το φθινόπωρο

5 φθηνά city breaks στην Ευρώπη που θα σου δώσουν «ανάσα» το φθινόπωρο

Τα 4 outfits που θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη αυτή τη σεζόν

Τα 4 outfits που θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη αυτή τη σεζόν

Πού τρώμε τον Σεπτέμβριο: 5 μέρη που αξίζει να φας στην Αθήνα

Πού τρώμε τον Σεπτέμβριο: 5 μέρη που αξίζει να φας στην Αθήνα

Θέλεις το αποτέλεσμα μεσοθεραπείας χωρίς έξοδα; Η viral DIY μάσκα προσώπου που πρέπει να δοκιμάσεις

Θέλεις το αποτέλεσμα μεσοθεραπείας χωρίς έξοδα; Η viral DIY μάσκα προσώπου που πρέπει να δοκιμάσεις

Eyemaxxing 101: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την τάση που λάτρεψε η Αναστασία

Eyemaxxing 101: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την τάση που λάτρεψε η Αναστασία

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς