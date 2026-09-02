Beauty 02.09.2026

Τα κορυφαία beauty trends της σεζόν που αξίζει να δοκιμάσεις σήμερα κιόλας

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Το νεσεσέρ της νέας σεζόν αποκτά άλλο αέρα με τις 7 κορυφαίες τάσεις στο μακιγιάζ που συνδυάζουν τη νοσταλγία των 90's
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Υβριδική επιδερμίδα με ελεγχόμενη γυαλάδα και φυσική λάμψη στα ψηλά σημεία.
  • Γκρίζο smoky μακιγιάζ με απαλές, "συννεφένιες" αποχρώσεις, εμπνευσμένο από τα 90s.
  • Ζουμερά, γυαλιστερά χείλη με gloss, για νεανικό και φρέσκο αποτέλεσμα.
  • Βαθιές αποχρώσεις ρουζ (berry, cranberry) τοποθετημένες ψηλότερα για κομψότητα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι εποχές μπορεί να αλλάζουν και οι θερμοκρασίες να πέφτουν αργά αλλά σταθερά, φέρνοντας μαζί τους μια πιο cozy διάθεση, όμως η αγάπη μας για την ομορφιά και τις νέες τάσεις παραμένει αμετάβλητη. Καθώς αποχαιρετούμε τις ανάλαφρες, καλοκαιρινές εμφανίσεις, η διάθεσή μας στρέφεται προς προϊόντα και τεχνικές που αφηγούνται μια ιστορία, αντλούν έμπνευση από προηγούμενες δεκαετίες και ανανεώνουν το καθημερινό μας στιλ.

matia_makigiaz
https://www.instagram.com/nikki_makeup/

Το φετινό φθινόπωρο έρχεται γεμάτο αντιθέσεις και παιχνιδιάρικες διαθέσεις στο μακιγιάζ, συνδυάζοντας την πολυδιάστατη επιδερμίδα με grunge πινελιές και σούπερ ζουμερά χείλη. Είτε προτιμάς τις minimal εμφανίσεις είτε λατρεύεις τα πιο δραματικά looks, οι 7 μεγάλες τάσεις της σεζόν προσφέρουν αμέτρητες επιλογές για να ανανεώσεις το νεσεσέρ σου.

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1. Hybrid skin

Αντί να διαλέγεις ανάμεσα σε ένα εντελώς ματ ή ένα υπερβολικά λαμπερό φινίρισμα, η νέα σεζόν φέρνει στο προσκήνιο το trend της υβριδικής επιδερμίδας. Η φιλοσοφία βασίζεται στη δημιουργία διαφορετικών υφών σε διαφορετικά σημεία του προσώπου, κρατώντας τη γυαλάδα ελεγχόμενη στο κέντρο και αφήνοντας φυσική λάμψη στα ψηλά σημεία. Το αποτέλεσμα είναι πολυδιάστατο, κομψό και απόλυτα προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες της επιδερμίδας.

hybrid_skin
https://www.instagram.com/isamayabeauty/?hl=en

2. Γκρίζο smoky μακιγιάζ

Η νοσταλγία των late 90s και early 2000s συνεχίζει να επηρεάζει τη μόδα και την ομορφιά, φέρνοντας πίσω το κλασικό, μυστηριώδες smoky eye. Αντί για τις κλασικές μαύρες σκιές, οι cool γκρι, ανθρακί και gunmetal αποχρώσεις έχουν την τιμητική τους, προσφέροντας μια πιο soft, «συννεφένια» αίσθηση στα μάτια χάρη στις καλά σβησμένες, χωρίς σκληρές γραμμές, άκρες τους.

gkri_smokey_eye
https://www.instagram.com/isamayabeauty/?hl=en

3. Ζουμερά χείλη

Τα ματ κραγιόν δίνουν τη θέση τους σε μια αναβίωση του απόλυτου γυαλιστερού look, εμπνευσμένου από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Τα ζουμερά, γεμάτα χείλη με διάφανα ή χρωματιστά gloss φοριούνται είτε μόνα τους είτε πάνω από το αγαπημένο σου κραγιόν. Είναι η ιδανική, εύκολη λύση για φρέσκο και νεανικό αποτέλεσμα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς να απαιτούν ιδιαίτερη ακρίβεια στην εφαρμογή.

xili
Pinterest

4. Βαθιές αποχρώσεις στο ρουζ

Το ρουζ φέτος αποκτά μεγαλύτερη ένταση και βάθος, τόσο χρωματικά όσο και τεχνικά. Οι dark berry, cranberry και κοκκινοκαφέ αποχρώσεις χαρίζουν μια πλούσια, cool ζεστασιά στα ζυγωματικά. Παράλληλα, το ρουζ μετατρέπεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή του προσώπου, τοποθετούμενο ελαφρώς ψηλότερα προς τους κροτάφους για ένα αποτέλεσμα πιο νεανικό, φρέσκο και κομψό.

skouro_rouz
https://www.instagram.com/seanetc/?hl=en#

5. Μονοχρωμία

Η δημιουργία ενός εντυπωσιακού look γίνεται παιχνιδάκι όταν συνδυάζεις την ίδια ακριβώς απόχρωση σε μάτια, χείλη και ζυγωματικά. Οι βαθιές rosy, berry και mauve αποχρώσεις κυριαρχούν, προσφέροντας αρμονία και μια αβίαστη, προσεγμένη αίσθηση χωρίς να βαραίνουν το συνολικό αισθητικό αποτέλεσμα της ημέρας.

gigi_hadid
https://www.instagram.com/gigihadid/?hl=el

6. Φυσικές βλεφαρίδες

Η τάση της χαμηλής συντήρησης περνάει και στο μακιγιάζ των ματιών, καθώς πολλές εμφανίσεις επιλέγουν να αφήσουν τις βλεφαρίδες εντελώς φυσικές ή ελάχιστα χτενισμένες, χωρίς βαριά στρώματα μάσκαρα. Αντίθετα, δίνεται έμφαση σε προϊόντα που χαρίζουν διακριτικό ορισμό και καθαρότητα στο βλέμμα, προσφέροντας μια ανάλαφρη και ανεπιτήδευτη αισθητική.

Η Zendaya με εντυπωσιακό φόρεμα και φτερά, αποκαλύπτει τα μυστικά του viral καλοκαιρινού μακιγιάζ.
https://www.instagram.com/ernestocasillas/

7. Απαλές γραμμές

Το περίγραμμα των χειλιών αλλάζει κατεύθυνση και κινείται προς πιο ψυχρές, γκριζωπές και taupe αποχρώσεις, οι οποίες σβήνονται απαλά γύρω από τα χείλη δημιουργώντας σκιά και όγκο αντί για σκληρές γραμμές. Η ίδια λογική εφαρμόζεται και στα μάτια, όπου τα αυστηρά γραφικά eyeliner αντικαθίστανται από απαλά σβησμένες σκιές κατά μήκος της γραμμής των βλεφαρίδων για ένα πιο hazy, ανεπιτήδευτο αποτέλεσμα.

blur_grammes
https://www.instagram.com/ninapark/?hl=en#

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