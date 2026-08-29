Beauty 29.08.2026

Η Hailey Bieber έδιωξε το πιο βασικό καλλυντικό από το νεσεσέρ της

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Το top model αποκαλύπτει τη νέα minimal beauty ρουτίνα της, ποιο βασικό καλλυντικό έχει σταματήσει να χρησιμοποιεί
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Hailey Bieber έχει απλοποιήσει τη ρουτίνα μακιγιάζ της μετά τη μητρότητα.
  • Έχει σταματήσει να χρησιμοποιεί μάσκαρα στην καθημερινότητά της.
  • Θεωρεί ότι το πρόσωπό της δείχνει πιο φρέσκο και καθαρό χωρίς μάσκαρα.
  • Χρησιμοποιεί μόνο ψαλίδι βλεφαρίδων για να δώσει καμπύλη και άνοιγμα στα μάτια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Hailey Bieber δικαίως κατέχει τον τίτλο ενός από τα πιο ισχυρά beauty icons της γενιάς της. Είτε πρόκειται για τα viral trends που κατακτούν το TikTok σε χρόνο-ρεκόρ, με το θρυλικό «glazed donut» look να παραμένει σημείο αναφοράς, είτε για την τεράστια επιτυχία του brand της, Rhode, κάθε της κίνηση ορίζει την παγκόσμια αισθητική στη μόδα και την ομορφιά.

https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el

Μέσα από τα social media, μας έχει συνηθίσει να μοιράζεται τα καθημερινά της μυστικά, τα αγαπημένα της skincare προϊόντα και τα προσεγμένα βήματα πίσω από την αλαβάστρινη επιδερμίδα της. Ωστόσο, η πρόσφατη εμφάνισή της και οι αποκαλύψεις της σε βίντεο για τη βρετανική Vogue ήρθαν να ανατρέψουν τα δεδομένα, αποδεικνύοντας ότι η πραγματική πολυτέλεια σήμερα βρίσκεται στην απλότητα.

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Η μητρότητα ως καταλύτης για μια minimal ρουτίνα

Όσοι την παρακολουθούν γνωρίζουν πως το στιλ της βασίζεται σε μια φυσική, αβίαστη φινέτσα. Παρ’ όλα αυτά, η έλευση της μητρότητας έδωσε το τελικό έναυσμα για να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με το μακιγιάζ. Η καθημερινότητά της, όπως είναι φυσικό, έχει αποκτήσει άλλους ρυθμούς, γεγονός που την οδήγησε σε μια πιο ουσιαστική και πρακτική προσέγγιση της ομορφιάς. Όπως χαρακτηριστικά εξηγεί η ίδια: «Διαπίστθωσα ότι από τότε που έγινα μαμά, έλκομαι από πράγματα που κάνουν τη ρουτίνα μου πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο απλή». Έτσι, οι πολύπλοκες τεχνικές και οι πολυεπίπεδες στρώσεις προϊόντων έδωσαν τη θέση τους σε ένα πιο ανάλαφρο, γρήγορο και λειτουργικό μακιγιάζ.

https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el

Το προϊόν που η Hailey Bieber έκοψε οριστικά από το καθημερινό μακιγιάζ

Η μεγαλύτερη ανατροπή σε αυτή τη νέα φιλοσοφία αφορά ένα από τα πιο βασικά καλλυντικά στο νεσεσέρ κάθε γυναίκας: τη μάσκαρα. Κι όμως, όσο κι αν ακούγεται απίστευτο για ένα παγκόσμιο top model, η ίδια αποκάλυψε ότι έχει σταματήσει εντελώς να τη χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά της. Η αλλαγή αυτή δεν έγινε συνειδητά εξαρχής· αρχικά, η πίεση του χρόνου και οι νέες προτεραιότητες την έκαναν απλώς να ξεχνάει να τη βάλει. Σύντομα όμως κατάλαβε κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Συνειδητοποίησε ότι το πρόσωπό της τής αρέσει περισσότερο, δείχνει πιο φρέσκο και πιο «καθαρό» όταν οι βλεφαρίδες της παραμένουν εντελώς φυσικές, χωρίς μαύρο χρώμα ή έντονο όγκο.

baby_bgraids_hailey_bieber
https://www.instagram.com/haileybieber/

Το νέο hack: Μόνο ψαλίδι βλεφαρίδων και τίποτα άλλο

Αν αναρωτιέσαι πώς καταφέρνει να διατηρεί αυτό το ξεκούραστο και νεανικό βλέμμα χωρίς ούτε μια σταγόνα μάσκαρα, το μυστικό της είναι απλούστατο. Η Hailey Bieber παραλείπει εντελώς το βήμα του βαψίματος, αντικαθιστώντας το αποκλειστικά και μόνο με το ειδικό ψαλίδι για τις βλεφαρίδες. Με λίγα δευτερόλεπτα πίεσης, χαρίζει στις βλεφαρίδες της φυσική καμπύλη και άνοιγμα στο μάτι, αφήνοντας το υπόλοιπο πρόσωπο εντελώς ανάλαφρο. Το αποτέλεσμα; Ένα καθαρό, «awake» look που αποπνέει ανεπιτήδευτη κομψότητα και αναδεικνύει τα φυσικά χαρακτηριστικά. Μια τάση που μας καλεί να αφήσουμε πίσω μας το βαρύ μακιγιάζ και να αγκαλιάσουμε τη φυσική μας ομορφιά με ελάχιστες, έξυπνες κινήσεις.

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