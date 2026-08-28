Life 28.08.2026

3 «κιτς» τάσεις διακόσμησης που επιστρέφουν και θα βλέπεις παντού

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Αν βαρέθηκες το minimal, αυτές οι 3 τάσεις διακόσμησης μπορούν να δώσουν αμέσως χαρακτήρα και χρώμα στον χώρο σου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Επιστρέφουν τάσεις διακόσμησης που θεωρούνταν υπερβολικές, με έμφαση στο χρώμα και τα statement κομμάτια.
  • Μεγάλα floral μοτίβα σε υφάσματα ή έπιπλα προσθέτουν χαρακτήρα, συνδυασμένα με μοντέρνα στοιχεία.
  • Lava lamps και χρωματιστά φωτιστικά από τα '70s και '90s δημιουργούν ατμόσφαιρα.
  • Neon πινακίδες προσδίδουν προσωπικότητα σε χώρους, με πιο καλλιτεχνικό ύφος.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Για χρόνια, το minimal design, οι ουδέτερες αποχρώσεις και οι χώροι χωρίς πολλά διακοσμητικά είχαν γίνει το απόλυτο trend. Τώρα, όμως, η διακόσμηση φαίνεται πως βαρέθηκε το «less is more» και φέρνει ξανά στο προσκήνιο στοιχεία που κάποτε θεωρούσαμε υπερβολικά ή παλιομοδίτικα. Το αποτέλεσμα; Περισσότερο χρώμα, patterns και statement κομμάτια που κάνουν κάθε δωμάτιο να αποκτά χαρακτήρα.

Pexels
Pexels

Οι νέες τάσεις δεν σημαίνουν ότι πρέπει να μετατρέψεις το σπίτι σου σε σκηνικό άλλης εποχής. Αντίθετα, το μυστικό είναι να πάρεις ένα retro ή kitsch στοιχείο και να το συνδυάσεις με πιο σύγχρονα έπιπλα και λιτές γραμμές. Έτσι, το αποτέλεσμα παραμένει stylish, χωρίς να δείχνει υπερβολικό.

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Από όλα όσα επιστρέφουν στη διακόσμηση σπιτιού, ξεχωρίζουν τρεις τάσεις που μπορούν πολύ εύκολα να αλλάξουν την ατμόσφαιρα ενός χώρου. Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να κάνεις ολόκληρη ανακαίνιση για να τις δοκιμάσεις. Μερικές σωστές επιλογές αρκούν για να δώσεις στο σπίτι σου το personality boost που του έλειπε.

italiko_spiti_decor
https://www.instagram.com/houseandgardenuk/

1. Μεγάλα floral μοτίβα

italia_spiti
https://www.instagram.com/housebeautiful/

Τα floral patterns επιστρέφουν δυναμικά, αφήνοντας πίσω τους την εικόνα του «παλιού» και αποκτώντας ένα πολύ πιο fashionable twist. Μεγάλα λουλούδια σε υφάσματα, κουρτίνες ή μία statement πολυθρόνα μπορούν να κάνουν έναν μονότονο χώρο πολύ πιο ενδιαφέρον.

Το trick είναι να μην τα χρησιμοποιήσεις παντού. Ένα εντυπωσιακό κομμάτι αρκεί, ειδικά όταν συνδυάζεται με πιο ήσυχες αποχρώσεις και μοντέρνα έπιπλα.

2. Lava lamps και χρωματιστά φωτιστικά

Pexels
Pexels

Οι lava lamps και τα φωτιστικά με colored light επιστρέφουν από τα ’70s και τα ’90s και είναι ίσως ένας από τους πιο εύκολους τρόπους να κάνεις το σπίτι σου πιο fun. Δεν χρειάζεται να αποτελούν τον βασικό φωτισμό του δωματίου, αλλά μπορούν να δημιουργήσουν ένα cozy και ιδιαίτερο mood.

Δοκίμασε θερμές αποχρώσεις, όπως ροζ, κόκκινο ή κεχριμπαρί, και τοποθέτησε το φωτιστικό σε ένα σημείο όπου μπορεί πραγματικά να πρωταγωνιστήσει.

3. Neon πινακίδες

Pexels
Pexels

Οι neon signs επιστρέφουν και αυτή τη φορά αφήνουν πίσω το υπερβολικά «90s» vibe για ένα πιο artistic αποτέλεσμα. Μια μικρή φωτεινή επιγραφή μπορεί να δώσει αμέσως προσωπικότητα σε έναν άδειο τοίχο, σε ένα home bar ή ακόμη και σε μια γωνιά του υπνοδωματίου.

Το μυστικό είναι να επιλέξεις κάτι που πραγματικά ταιριάζει στο στιλ σου και να το αφήσεις να ξεχωρίσει. Γιατί στη νέα εποχή του interior design, λίγο «κιτς» μπορεί τελικά να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται το σπίτι σου.

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διακόσμηση σπίτι
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