Life 28.08.2026

Η νέα συνεργασία της Kesha που σηματοδοτεί την πιο αυθεντική εποχή της

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Η Kesha ποζάρει για πρώτη φορά σε καμπάνια εσωρούχων ως ανεξάρτητη καλλιτέχνις και στέλνει το δικό της μήνυμα για την ομορφιά και την αυτοπεποίθηση
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Kesha πρωταγωνιστεί σε καμπάνια εσωρούχων της Adore Me, σηματοδοτώντας την πιο αυθεντική της εποχή.
  • Η συνεργασία συμπίπτει με την Freedom Tour και αναδεικνύει τη δημιουργική ελευθερία της τραγουδίστριας.
  • Η συλλογή περιλαμβάνει lingerie και sleepwear σε μεγάλη ποικιλία μεγεθών, από XS έως 4X.
  • Το μήνυμα της καμπάνιας είναι ότι η αυθεντικότητα είναι το πιο ελκυστικό στοιχείο, όχι η τέλεια εικόνα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kesha φαίνεται πως βρίσκεται στην πιο αυθεντική περίοδο της ζωής και της καριέρας της. Σε ένα νέο κεφάλαιο που χαρακτηρίζεται από ανεξαρτησία, δημιουργική ελευθερία και μια διαφορετική σχέση με την εικόνα της, η τραγουδίστρια κάνει ένα ακόμη τολμηρό βήμα και πρωταγωνιστεί για πρώτη φορά σε καμπάνια εσωρούχων ως ανεξάρτητη καλλιτέχνις. Η συνεργασία της με την Adore Me έρχεται την ώρα που βρίσκεται εν μέσω της Freedom Tour και αποτυπώνει μία Kesha που μοιάζει να νιώθει περισσότερο ο εαυτός της από ποτέ.

https://www.instagram.com/kesha/
https://www.instagram.com/kesha/

Με 6 διαφορετικά στιλ από τη συλλογή After Hours, η νέα καμπάνια περιλαμβάνει lingerie, sleepwear και panties, με τη συλλογή να απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα μεγεθών, από XS έως 4X και από 30A έως 46DDD. Πάνω απ’ όλα, όμως, η Kesha θέλει να περάσει ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα: το πιο ελκυστικό στοιχείο δεν είναι η τέλεια εικόνα, αλλά η αυθεντικότητα.

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Η νέα συνεργασία της Kesha με την Adore Me έρχεται σε μια στιγμή που η τραγουδίστρια έχει κάθε λόγο να αισθάνεται πως ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο. Η Freedom Tour βρίσκεται σε εξέλιξη και η ίδια απολαμβάνει μια περίοδο μεγαλύτερης καλλιτεχνικής ανεξαρτησίας, κάτι που φαίνεται να επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει πλέον να παρουσιάζει τον εαυτό της. Η πρώτη της καμπάνια εσωρούχων ως ανεξάρτητη καλλιτέχνις αποκτά έτσι έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς δεν μοιάζει απλώς με ακόμη μία συνεργασία μόδας μιας διάσημης τραγουδίστριας, αλλά με ακόμη μία ένδειξη της νέας Kesha, μιας γυναίκας που επιλέγει η ίδια πώς θέλει να εκφράζεται, να εμφανίζεται και να μιλά για τον εαυτό της.

Η συνεργασία με την Adore Me περιλαμβάνει 6 στιλ από τη συλλογή After Hours, με επιλογές που κινούνται ανάμεσα σε lingerie, sleepwear και panties. Παράλληλα, η συλλογή διατίθεται σε ένα ιδιαίτερα μεγάλο εύρος μεγεθών, από XS έως 4X και από 30A έως 46DDD, δίνοντας χώρο στη διαφορετικότητα και στην επιλογή. Για την Kesha, ωστόσο, το πιο σημαντικό στοιχείο της συγκεκριμένης συνεργασίας δεν βρίσκεται απαραίτητα στα ίδια τα ρούχα. Βρίσκεται στο πώς αισθάνεσαι όταν τα φοράς και, κυρίως, στο κατά πόσο μπορείς να είσαι πραγματικά ο εαυτός σου.

https://www.instagram.com/kesha/
https://www.instagram.com/kesha/

Η λέξη «αυθεντικότητα» αποκτά έτσι ιδιαίτερη σημασία στη νέα καμπάνια. Η Kesha παρουσιάζεται ως μια καλλιτέχνις που βρίσκεται σε μια περίοδο προσωπικής και επαγγελματικής επανατοποθέτησης και κάνει την ανεξαρτησία βασικό κομμάτι της ταυτότητάς της. Η μόδα γίνεται ένα ακόμη πεδίο έκφρασης, μέσα από το οποίο μπορεί να δείξει μια διαφορετική πλευρά του εαυτού της, χωρίς να χρειάζεται να ακολουθήσει κάποιο συγκεκριμένο καλούπι.

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Fashion Kesha
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