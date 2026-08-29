Αν αγαπάς το true crime, το «The Witness» του Netflix πρέπει να μπει στη watchlist σου

Το «The Witness» είναι η νέα μίνι σειρά του Netflix που βασίζεται σε μια συγκλονιστική αληθινή υπόθεση για 1 δυνατό true crime binge-watch

Με μια ματιά Η σειρά "The Witness" του Netflix βασίζεται σε πραγματική υπόθεση δολοφονίας του 1992 στη Βρετανία.

Ακολουθεί την οικογένεια της θύματος, εστιάζοντας στον πατέρα και τον γιο που ήταν ο μοναδικός μάρτυρας.

Η σειρά εξερευνά την προβληματική αστυνομική έρευνα, την πίεση των media και τις συνέπειες του εγκλήματος.

Βασίζεται στο βιβλίο του γιου της θύματος και αποτελείται από τρία επεισόδια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν σειρές που ξεκινάς «για ένα επεισόδιο» και καταλήγεις να τις βλέπεις μέχρι το τέλος χωρίς να καταλάβεις πώς πέρασε η ώρα. Το «The Witness» του Netflix ανήκει ξεκάθαρα σε αυτή την κατηγορία, μόνο που η ιστορία του γίνεται ακόμη πιο ανατριχιαστική επειδή δεν είναι προϊόν μυθοπλασίας. Η μίνι σειρά βασίζεται σε μια πραγματική υπόθεση δολοφονίας που συγκλόνισε τη Βρετανία στις αρχές των ’90s και ακολουθεί μια οικογένεια που βρέθηκε αντιμέτωπη με μια τραγωδία που άλλαξε για πάντα τη ζωή της. Αν ψάχνεις το επόμενο crime thriller που θα σε κάνει να πατήσεις «επόμενο επεισόδιο», κράτα αυτόν τον τίτλο.

Η ιστορία ξεκινά το 1992, όταν η Rachel Nickell δολοφονείται στο Wimbledon Common του Λονδίνου. Μαζί της βρισκόταν ο μόλις τριών ετών γιος της, Alex Hanscombe, ο οποίος έγινε ο μοναδικός μάρτυρας της επίθεσης. Ο σύντροφός της, André Hanscombe, καλείται από εκείνη τη στιγμή να μεγαλώσει μόνος τον γιο του, ενώ παράλληλα προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια και τις συνέπειες μιας υπόθεσης που πήρε τεράστιες διαστάσεις.

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Η σειρά δεν περιορίζεται στο ίδιο το έγκλημα. Αντίθετα, δείχνει όσα ακολούθησαν: μια προβληματική αστυνομική έρευνα, την έντονη πίεση των media, έναν αθώο άνθρωπο που βρέθηκε στη φυλακή και έναν πραγματικό ένοχο που παρέμενε ελεύθερος. Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκοτεινό παζλ, στο οποίο η οικογένεια της Rachel προσπαθεί να βρει δικαιοσύνη και να συνεχίσει τη ζωή της.

Το «The Witness» βασίζεται στο βιβλίο Letting Go του ίδιου του Alex Hanscombe, ο οποίος μαζί με τον πατέρα του συμμετείχε ως σύμβουλος στην παραγωγή. Αυτό δίνει στη σειρά μια διαφορετική διάσταση, καθώς η ιστορία δεν παρουσιάζεται απλώς μέσα από δημοσιογραφικές πληροφορίες, αλλά από ανθρώπους που έζησαν τις συνέπειες της υπόθεσης από πρώτο χέρι.

Η μίνι σειρά αποτελείται από μόλις τρία επεισόδια, διάρκειας περίπου 47 έως 57 λεπτών, οπότε είναι ιδανική επιλογή για ένα binge-watch χωρίς να χρειαστεί να δεσμευτείς για πολλές σεζόν. Δημιουργός, σεναριογράφος και παραγωγός είναι ο Rob Williams, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Alex Winckler.

Μια ιστορία για το έγκλημα, αλλά κυρίως για τις συνέπειές του

Στο επίκεντρο βρίσκονται ο André και ο Alex και ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους μετά την τραγωδία. Η σειρά εξερευνά το πένθος, το τραύμα, την πίστη, την ελπίδα αλλά και την ανάγκη για δικαιοσύνη. Παράλληλα, ρίχνει φως στην τεράστια πίεση που μπορεί να δημιουργήσει η δημοσιότητα γύρω από μια πραγματική εγκληματική υπόθεση.

Αν λοιπόν είσαι fan των true crime ιστοριών, των αστυνομικών θρίλερ και των σειρών που βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα, το «The Witness» αξίζει μια θέση στη watchlist σου. Είναι σύντομο, σκοτεινό και βασίζεται σε μια υπόθεση που δύσκολα αφήνει τον θεατή αδιάφορο. Βάλε το Netflix, πάτησε play και ετοιμάσου για ένα binge-watch τριών επεισοδίων που θα σε κρατήσει μέχρι το τελευταίο λεπτό.

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