Celeb World 29.08.2026

Το πολυτελές καταφύγιο του Justin Bieber στον Καναδά που κράτησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

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O Justin Bieber διατηρεί από το 2018 ένα εντυπωσιακό καταφύγιο 101 acres με πολυτελές σπίτι, στάβλους και ιδιωτική πίστα αγώνων
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Justin Bieber διατηρεί από το 2018 μια μεγάλη έκταση στο Ontario του Καναδά, κοντά στην πατρίδα του.
  • Η ιδιοκτησία περιλαμβάνει κύρια κατοικία 9.000 τ.ποδιών, εγκαταστάσεις για άλογα και ιδιωτική πίστα αγώνων.
  • Το εσωτερικό διαθέτει κελάρι κρασιών, κινηματογραφική αίθουσα, γυμναστήριο και χώρο παιχνιδιών.
  • Το καταφύγιο προσφέρει απομόνωση και ιδιωτικότητα, και ο Bieber πέρασε εκεί χρόνο κατά την πανδημία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Justin Bieber μπορεί να έχει συνδέσει το όνομά του με το Los Angeles, τα εντυπωσιακά σπίτια και τον λαμπερό τρόπο ζωής του Hollywood, όμως ένα από τα πιο ξεχωριστά ακίνητα που έχει αποκτήσει βρίσκεται αρκετά μακριά από όλα αυτά. Στον Καναδά, κοντά στη γενέτειρά του, ο τραγουδιστής διατηρεί από το 2018 μια τεράστια έκταση στο Ontario, η οποία μοιάζει περισσότερο με ιδιωτικό καταφύγιο παρά με μια συνηθισμένη εξοχική κατοικία.

Ο Justin Bieber σε φωτογραφία από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για την επιστροφή του στα charts.
https://www.instagram.com/jusitinbiebeir/
https://www.instagram.com/haileybieber/
https://www.instagram.com/haileybieber/

Ο Justin Bieber αγόρασε την εντυπωσιακή αυτή ιδιοκτησία μόλις λίγες εβδομάδες μετά την πρόταση γάμου στη Hailey Bieber, σε μια περίοδο που η προσωπική του ζωή είχε αλλάξει ριζικά. Σε αντίθεση, μάλιστα, με αρκετές από τις ιδιοκτησίες του στην περιοχή του Los Angeles, το συγκεκριμένο ακίνητο δεν έχει πουληθεί και παραμένει στην κατοχή του. Η έκταση βρίσκεται στο Puslinch Lake, περίπου μία ώρα μακριά από το Stratford, την πόλη όπου μεγάλωσε ο Justin Bieber. Και αν νομίζεις ότι πρόκειται απλώς για ένα μεγάλο σπίτι μέσα στη φύση, η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική.

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Η ιδιοκτησία εκτείνεται σε περίπου 101 acres και περιλαμβάνει μια εντυπωσιακή κύρια κατοικία περίπου 9.000 τετραγωνικών ποδιών. Το μέγεθος, όμως, δεν είναι το μοναδικό στοιχείο που την κάνει ξεχωριστή. Στην έκταση υπάρχει επίσης μια πλήρως εξοπλισμένη εγκατάσταση για άλογα, αλλά και μια ιδιωτική πίστα αγώνων μήκους περίπου 5/8 του μιλίου.

https://www.instagram.com/housesofcelebs/
https://www.instagram.com/housesofcelebs/
https://www.instagram.com/housesofcelebs/
https://www.instagram.com/housesofcelebs/

Το εσωτερικό του σπιτιού κινείται στην ίδια λογική. Οι ψηλές οροφές δημιουργούν μια εντυπωσιακή αίσθηση χώρου, ενώ ανάμεσα στις ανέσεις που ξεχωρίζουν βρίσκονται ένα κελάρι κρασιών δύο ορόφων, μια ιδιωτική κινηματογραφική αίθουσα, ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο και ένας ξεχωριστός χώρος παιχνιδιών. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβεις γιατί το συγκεκριμένο ακίνητο αποτέλεσε κάτι περισσότερο από μια επένδυση για τον τραγουδιστή. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο Justin Bieber και η Hailey πέρασαν σημαντικό μέρος του χρόνου τους εκεί, απολαμβάνοντας την απομόνωση και τον περισσότερο ιδιωτικό τρόπο ζωής που προσφέρει η τεράστια έκταση.

Το συγκεκριμένο σπίτι, λοιπόν, δεν θυμίζει τόσο μια ακόμη υπερπολυτελή κατοικία celebrity όσο ένα μεγάλο ιδιωτικό καταφύγιο, σχεδιασμένο για να προσφέρει χώρο, ηρεμία και απομόνωση. Και το γεγονός ότι ο Justin Bieber το έχει κρατήσει από το 2018, ενώ έχει αλλάξει αρκετές φορές ακίνητα και βάσεις τα τελευταία χρόνια, δείχνει ότι πρόκειται για μια ιδιοκτησία με ιδιαίτερη αξία για τον ίδιο. Από την ιδιωτική πίστα αγώνων και τις εγκαταστάσεις για άλογα μέχρι το τεράστιο σπίτι με το κελάρι κρασιών και την κινηματογραφική αίθουσα, το καταφύγιο του Justin Bieber στο Ontario έχει όλα όσα θα περίμενες από μια celebrity κατοικία – και μερικά που μάλλον δεν θα περίμενες καθόλου.

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Justin Bieber σπίτι
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