Celeb World 17.08.2026

Ο γιος του George Clooney μεγαλώνει του μοιάζει όλο και πιο πολύ

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Ο γιος του George Clooney μεγάλωσε και η ομοιότητά του με τον διάσημο ηθοποιό γίνεται πλέον ολοένα πιο εμφανής, σε μια σπάνια οικογενειακή εμφάνιση στο Lake Como
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο γιος του George Clooney, Alexander, μοιάζει όλο και περισσότερο στον πατέρα του.
  • Η οικογένεια Clooney έδωσε το παρών σε φιλανθρωπικό δείπνο στο Lake Como.
  • Ο Alexander έχει κληρονομήσει χαρακτηριστικά προσώπου και χαμόγελο από τον George.
  • Οι δημόσιες εμφανίσεις της οικογένειας είναι περιορισμένες για την προστασία της ιδιωτικότητας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο George Clooney και η οικογένειά του βρέθηκαν στο επίκεντρο της προσοχής κατά τη διάρκεια μιας ξεχωριστής βραδιάς στο Lake Como, όμως αυτή τη φορά δεν ήταν ο διάσημος ηθοποιός ούτε η εντυπωσιακή Amal Clooney εκείνοι που τράβηξαν περισσότερο τα βλέμματα. Ήταν ο γιος τους, Alexander Clooney, καθώς όσο μεγαλώνει γίνεται όλο και πιο εμφανής η εκπληκτική ομοιότητά του με τον πατέρα του.

Ο George Clooney και ο Brad Pitt σε κοινή εμφάνιση, με αφορμή την ταινία Thelma & Louise.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η οικογένεια έδωσε το «παρών» στη Villa Passalacqua για το fundraising dinner του Clooney Foundation for Justice και η κοινή τους εμφάνιση πρόσφερε μια σπάνια εικόνα από την οικογενειακή ζωή του ζευγαριού. Ο μικρός Alexander φαίνεται πως έχει κληρονομήσει αρκετά από τα χαρακτηριστικά του George, με αποτέλεσμα οι συγκρίσεις ανάμεσα στους δύο να γίνονται πλέον σχεδόν αναπόφευκτες.

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Ο George Clooney έχει δημιουργήσει εδώ και δεκαετίες μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες στο Hollywood. Το χαρακτηριστικό του χαμόγελο, η έκφραση και τα γενικότερα χαρακτηριστικά του προσώπου του αποτελούν στοιχεία που τον κάνουν να ξεχωρίζει. Και όσο ο γιος του μεγαλώνει, τόσο περισσότερο φαίνεται να αποκτά εκείνα τα γνώριμα χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στον πατέρα του.

Η οικογένεια Clooney εμφανίστηκε στη Villa Passalacqua για το δείπνο που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη φιλανθρωπική δράση του Clooney Foundation for Justice. Πρόκειται για έναν οργανισμό που δημιούργησαν ο George και η Amal Clooney και επικεντρώνεται στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη στήριξη ανθρώπων που βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές αδικίες. Μέσα στο εντυπωσιακό σκηνικό του Lake Como, η παρουσία του ζευγαριού και των παιδιών τους είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι δημόσιες εμφανίσεις της οικογένειας είναι σχετικά περιορισμένες. Ο George και η Amal έχουν επιλέξει να προστατεύουν την ιδιωτική ζωή των παιδιών τους και δεν συνηθίζουν να τα εκθέτουν συχνά στα φώτα της δημοσιότητας.

Ο George Clooney και η Amal Alamuddin σε επίσημη εμφάνιση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όσο περνούν τα χρόνια, η εικόνα του Alexander αλλάζει και η ομοιότητά του με τον πατέρα του γίνεται ολοένα πιο έντονη. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και το χαμόγελό του παραπέμπουν στον George, δημιουργώντας την εικόνα μιας μικρότερης εκδοχής του διάσημου ηθοποιού.

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Alexander Clooney Amal Clooney GEORGE CLOONEY
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