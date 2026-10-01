«Δεν είχε καμία απαίτηση»: Ο Παντελής Τουτουντζής μιλά για το make up της Βίσση στο ΟΑΚΑ

Με μια ματιά Ο Παντελής Τουτουντζής επιμελήθηκε το μακιγιάζ της Άννας Βίσση στη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Η Άννα Βίσση δεν είχε καμία παράλογη απαίτηση, αφήνοντας ελευθερία στην ομάδα της.

Επιλέχθηκε ελαφρύ, φυσικό μακιγιάζ, με μία μόνο γενική πρόβα για τα φώτα.

Η συνεργασία χαρακτηρίστηκε από απόλυτη εμπιστοσύνη και χαλαρό κλίμα στα παρασκήνια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ιστορική, sold out συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟAKA αποτέλεσε αναμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς, αφήνοντας το κοινό απόλυτα ενθουσιασμένο με την ενέργεια και τη σκηνική της παρουσία. Πίσω όμως από τα λαμπερά φώτα, τη μουσική και τις ιαχές χιλιάδων θαυμαστών, υπήρχε μια ολόκληρη ομάδα επαγγελματιών που φρόντισε μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει αψεγάδιαστο. Ανάμεσα σε αυτούς, ο γνωστός make-up artist Παντελής Τουτουντζής είχε την ευθύνη για τη λαμπερή εικόνα της τραγουδίστριας, αποκαλύπτοντας τώρα άγνωστες πτυχές από την προετοιμασία στα καμαρίνια.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», ο Παντελής Τουτουντζής δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την απόλυτη Ελληνίδα σταρ, τονίζοντας ότι η συνεργασία μαζί της είναι πάντα μια απολαυστική και απρόσμενα απλή εμπειρία. Παρά το τεράστιο μέγεθος της παραγωγής και την πίεση μιας τέτοιας βραδιάς, η Άννα Βίσση απέδειξε για ακόμα μία φορά γιατί βρίσκεται στην κορυφή εδώ και δεκαετίες. Ο ίδιος εξήγησε πως η καλλιτέχνιδα δεν είχε απολύτως καμία παράλογη απαίτηση, αφήνοντας τον ίδιο και την ομάδα της να δημιουργήσουν ελεύθερα, βασιζόμενοι στην αμοιβαία εμπιστοσύνη που έχουν χτίσει.

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Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο αισθητικός, η Άννα Βίσση είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικά μοντέρνος που παρακολουθεί τις τάσεις της μόδας και δεν φοβάται να ρισκάρει με φρέσκες ιδέες. Η προετοιμασία για μια τόσο μεγάλη σκηνή απαιτεί απόλυτη αρμονία ανάμεσα στα ρούχα, τη διάθεση, τον φωτισμό και το συνολικό concept της συναυλίας. Το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα δικαίωσε απόλυτα την επιλογή τους, αποδεικνύοντας ότι η σύγχρονη αισθητική δεν χρειάζεται υπερβολές για να εντυπωσιάσει το πλήθος.

Η απόφαση για το ελαφρύ μακιγιάζ και οι ελάχιστες πρόβες

Παρά τις απαιτήσεις που έχει ένα στάδιο όπως το ΟΑΚΑ, ο Παντελής Τουτουντζής πήρε το ρίσκο να κινηθεί σε εξαιρετικά ελαφριούς και φυσικούς τόνους, μια επιλογή που εκ του αποτελέσματος αποδείχθηκε απόλυτα επιτυχημένη. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι δεν χρειάστηκε να κάνουν εξαντλητικές πρόβες εβδομάδες πριν από τη συναυλία. Η ομάδα αρκέστηκε σε μία μόνο τζενεράλε δοκιμή με ένα γρήγορο make-up της στιγμής, κυρίως για να ρυθμιστούν σωστά τα φώτα της σκηνής και να διασφαλιστεί η σωστή αποτύπωση στις οθόνες.

Η απόλυτη εμπιστοσύνη και η ιεραρχία πίσω από τη λαμπερή εικόνα

Στις δηλώσεις του, ο make-up artist στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο η Άννα Βίσση αντιμετωπίζει τους συνεργάτες της, χαρακτηρίζοντάς την «πάρα πολύ μπροστά». Η διαδικασία της προετοιμασίας περιλαμβάνει πάντα συζήτηση, αφού το μακιγιάζ οφείλει να υπηρετεί το ρούχο και τη γενικότερη ατμόσφαιρα της βραδιάς. Η παντελής απουσία απαιτήσεων ή άγχους από την πλευρά της τραγουδίστριας δημιούργησε ένα χαλαρό κλίμα στα παρασκήνια, επιτρέποντας σε όλους να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.





Τα παρασκήνια στο Instagram και η αξέχαστη βραδιά

Μετά το τέλος της επιτυχημένης εμφάνισης, ο Παντελής Τουτουντζής μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο Instagram σπάνιο φωτογραφικό υλικό και βίντεο μέσα από τα καμαρίνια του ΟΑΚΑ. Χαρακτηρίζοντας τη συναυλία ως μια «αξέχαστη βραδιά», αποτύπωσε την ενθουσιώδη ατμόσφαιρα που επικρατούσε πριν και μετά την έξοδο της σταρ στη σκηνή. Τα θετικά σχόλια των θαυμαστών κατέκλυσαν την ανάρτηση, αποθεώνοντας τόσο την ίδια την τραγουδίστρια όσο και την ομάδα που επιμελήθηκε την εικόνα της.

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