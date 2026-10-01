«Μου έβαλαν μαχαίρι στον λαιμό»: Η τρομακτική στιγμή που ο Ben Affleck γλίτωσε από δολοφόνο

Με μια ματιά Ο Ben Affleck αποκάλυψε ότι δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στην εφηβεία του.

Δύο κουκουλοφόροι τον απείλησαν για τα χρήματά του, αλλά τον άφησαν ελεύθερο.

Η αναγνώριση των δραστών από το μπέιζμπολ έσωσε τον ηθοποιό.

Ένας από τους δράστες αργότερα δολοφόνησε έναν άνθρωπο και καταδικάστηκε σε φυλάκιση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πριν φορέσει τη στολή του Batman και γίνει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους σταρ του Hollywood, ο Ben Affleck πέρασε μια δύσκολη εφηβεία που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή. Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην πρεμιέρα της πέμπτης σεζόν του podcast «Street You Grew Up On» της Kerry Washington και προχώρησε σε μια αληθινά σοκαριστική αποκάλυψη. Ο 54χρονος πλέον σταρ περιέγραψε μια εφιαλτική στιγμή από τα μαθητικά του χρόνια, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με την απειλή ενός μαχαιριού στους δρόμους της γειτονιάς του, σε μια επίθεση που παραλίγο να πάρει τραγική τροπή.

Μεγαλώνοντας στην εργατική περιοχή Cambridge της Μασαχουσέτης, ο Ben Affleck θυμάται μια καθημερινότητα γεμάτη εντάσεις ανάμεσα σε παιδιά που προσπαθούσαν να επιβιώσουν με κάθε τρόπο. Όταν η Kerry Washington τον ρώτησε αν είχε πέσει ποτέ θύμα ληστείας μικρός, εκείνος δεν δίστασε να εξομολογηθεί μια ιστορία που προκαλεί ανατριχίλα. Επιστρέφοντας από το σχολείο γύρω στα 14, είδε δύο μεγαλύτερα κουκουλοφόρα παιδιά να διασχίζουν τον δρόμο κατευθυνόμενα προς το μέρος του, νιώθοντας αμέσως ότι η κατάσταση ήταν έτοιμη να ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

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Αντί να βάλει στα πόδια, ο ηθοποιός προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία του, όμως οι δύο νεαροί τον άρπαξαν ακαριαία, έβγαλαν μαχαίρι και απαίτησαν να τους δώσει όλα του τα χρήματα. Η τύχη του χαμογέλασε την τελευταία στιγμή, καθώς συνειδητοποίησε ότι γνώριζε τους δράστες από το μπέιζμπολ, με αποτέλεσμα εκείνοι να τον αναγνωρίσουν, να χαιρετηθούν και να τον αφήσουν ελεύθερο. Η μοίρα ενός άλλου θύματος όμως δεν ήταν η ίδια, αφού όπως αποδείχθηκε τρία με τέσσερα χρόνια αργότερα, ο δράστης της επίθεσης δολοφόνησε έναν άνθρωπο με μαχαίρι και καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης.

Η παιδική ηλικία στο Cambridge και τα πρώτα βήματα στην υποκριτική

Η ζωή στην οδό Cottage διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό τον χαρακτήρα του Ben Affleck, ο οποίος από την ηλικία των 12 ετών είχε ήδη κάνει την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση στη σειρά «The Voyage of the Mimi» του PBS. Στα 13 του αποφάσισε να πάρει την υποκριτική πιο σοβαρά, ενώ λίγο αργότερα γνώρισε τον Matt Damon, χτίζοντας μια φιλία που έμελλε να αλλάξει τον κινηματογράφο. Οι δύο τους χρεώνουν την επιτυχία τους στον καθηγητή δραματικής τέχνης Jerry Speca, χωρίς τη βοήθεια του οποίου δεν θα είχαν γράψει ποτέ το θρυλικό «Good Will Hunting».

Η συνεργασία με την Kerry Washington και το νέο podcast

Η Kerry Washington εγκαινίασε τη νέα σεζόν της εβδομαδιαίας εκπομπής «Street You Grew Up On» με πρώτο καλεσμένο τον Ben Affleck, ενώ στη συνέχεια θα υποδεχθεί ονόματα όπως οι Dwayne Johnson, Demi Lovato, Colin Kaepernick και Chelsea Handler. Η χημεία των δύο ηθοποιών είναι προφανής, καθώς δεν περιορίζεται μόνο στο podcast αλλά μεταφέρεται και στη μεγάλη οθόνη. Οι δυο τους πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία «Animals», η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους και στην πλατφόρμα του Netflix.

Η μετάβαση από τους επικίνδυνους δρόμους στη μεγάλη οθόνη

Η τρομακτική εμπειρία του Ben Affleck αποδεικνύει πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην επιτυχία και την τραγωδία στις υποβαθμισμένες γειτονιές. Το γεγονός ότι γλίτωσε από έναν μελλοντικό δολοφόνο εξαιτίας μιας τυχαίας γνωριμίας στο γήπεδο του μπέιζμπολ παρέμεινε μια ανάμνηση που τον συνόδευε σε όλη τη μετέπειτα πορεία του. Σήμερα, κοιτάζοντας πίσω, εκτιμά ακόμα περισσότερο την ευκαιρία που είχε να ξεφύγει από εκείνο το περιβάλλον και να αφοσιωθεί στην τέχνη του.

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