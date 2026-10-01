Ben Affleck -Shakira: H ιστορία πίσω από το προξενιό που κανείς δεν γνώριζε

Η τηλεοπτική περσόνα αποκάλυψε σε εκπομπή ότι κάποτε προσπάθησε να «παντρέψει» τον Ben Affleck με τη Shakira, με τη βοήθεια του Matt Damon

Με μια ματιά Η Ana Navarro προσπάθησε να φέρει κοντά τον Ben Affleck και τη Shakira.

Η ιδέα προέκυψε κατά τη διάρκεια συναυλίας της Shakira στο Μαϊάμι.

Η Navarro θεώρησε την ευκαιρία ιδανική λόγω των πρόσφατων χωρισμών τους.

Συνεργάτες της επισήμαναν δυσκολίες, όπως η φιλία της Shakira με την JLo. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια αποκάλυψη που άφησε άφωνους τους πάντες στο πλατό της εκπομπής «The View», η γνωστή τηλεοπτική περσόνα Ana Navarro μοιράστηκε μια άγνωστη ιστορία από το παρελθόν της, κατά την οποία προσπάθησε να λειτουργήσει ως «προξενήτρα» για 2 από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας showbiz: τον Ben Affleck και τη Shakira.

Η 54χρονη σχολιάστρια εξήγησε πως η έμπνευσή της αυτή γεννήθηκε εντελώς απρόσμενα κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας της Κολομβιανής τραγουδίστριας στο Μαϊάμι. Στο ίδιο event βρισκόταν και ο κολλητός φίλος του Affleck, Matt Damon, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και τις κόρες τους. Η χρονική συγκυρία, μάλιστα, φάνηκε ιδανική στα μάτια της Navarro, καθώς λίγο νωρίτερα είχαν σκάσει σαν βόμβα οι ειδήσεις για το διαζύγιο του Ben Affleck από την Jennifer Lopez, αλλά και ο χωρισμός της Shakira.

Διάβασε επίσης: Η Kim Kardashian υπέγραψε πάνω σε μια συλλεκτική Birkin αξίας χιλιάδων δολαρίων

«Δεν έχω γνωρίσει ποτέ τον Ben Affleck. Είμαι μεγάλη θαυμάστριά του, αλλά δεν τον έχω συναντήσει ποτέ», εξομολογήθηκε η Navarro, προσθέτοντας αμέσως μετά: «Όμως, κάποτε προσπάθησα να τον γνωρίσω με κάποια».

Περιγράφοντας τη σκηνή από τη συναυλία της Shakira, όπου βρισκόταν και ο Matt Damon, η ίδια τόνισε: «Και ο Matt Damon και ο Ben Affleck είναι κολλητοί φίλοι. Και μόλις είχε γίνει γνωστό ότι η JLo και ο Ben Affleck χώριζαν. Και η Shakira είχε χωρίσει από τον σύζυγό της». Όταν η συμπαρουσιάστριά της, Sunny Hostin, τη ρώτησε ευθέως αν όντως επιχείρησε να τους «τα φτιάξει», η Navarro απάντησε χωρίς δισταγμό: «Το λατρεύω!».

Βέβαια, οι συνεργάτες της στο πάνελ έσπευσαν να επισημάνουν τα «αγκάθια» αυτής της υπόθεσης. Η Alyssa Farah Griffin έφερε στο προσκήνιο τη φιλία της Shakira με την Jennifer Lopez, με την οποία είχαν μοιραστεί τη θρυλική σκηνή του Super Bowl το 2020, ενώ τόνισε χαριτολογώντας: «Λατρεύω τον Ben Affleck. Όμως θέλω κάτι καλύτερο για τη Shakira. Όσον αφορά στις σχέσεις, φαίνεται να είναι λίγο μπλεγμένος». Ακόμη και ο Matt Damon, σύμφωνα με τη Navarro, είχε σχολιάσει πως μια τέτοια κίνηση θα ήταν αρκετά «περίπλοκη».

Παρά τις ενστάσεις, η Navarro επέμεινε στο όραμά της, προτείνοντας μάλιστα με ενθουσιασμό στους συνεργάτες της το όνομα «BenSha» για το πιθανό νέο ζευγάρι της showbiz. Η κουβέντα πήρε γρήγορα χιουμοριστική τροπή, με τη Whoopi Goldberg να παίρνει τον λόγο και να υπερασπίζεται τον ηθοποιό, υπενθυμίζοντας στο κοινό ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες των διασημοτήτων.

«Λοιπόν, κανείς από εμάς δεν ξέρει», σημείωσε χαρακτηριστικά η Goldberg. «Γιατί γνωρίζουμε μόνο τι συμβαίνει στη δική μας αυλή. Επομένως, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα στις σχέσεις των άλλων. Ξέρετε, όταν διαβάζετε κάτι στην εφημερίδα ή online… ποτέ δεν [ξέρετε πραγματικά]».

Είτε το ειδύλλιο αυτό μείνει τελικά στη σφαίρα της φαντασίας της Ana Navarro είτε όχι, το σίγουρο είναι πως η ιδέα ενός «BenSha» ζευγαριού πρόσφερε άφθονο γέλιο και απέδειξε πως το Χόλιγουντ ποτέ δεν σταματά να τροφοδοτεί τα πιο τρελά σενάρια προξενιού.

Διάβασε επίσης: