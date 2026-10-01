Celeb World 01.10.2026

Σίσσυ Χρηστίδου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον γιο της, Μιχαήλ Άγγελο που ξεχώρισε στα social media

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Η Σίσυ Χρηστίδου μοιράστηκε μια γλυκιά στιγμή με τον μικρότερο γιο της, τον 13χρονο Μιχαήλ Άγγελο, και τον σκύλο τους, προκαλώντας συγκίνηση στους διαδικτυακούς της φίλους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε τρυφερή φωτογραφία του γιου της, Μιχαήλ Άγγελου, με τον σκύλο της οικογένειας.
  • Η φωτογραφία δείχνει τον 13χρονο γιο της σε αυθόρμητη και ζεστή στιγμή, προκαλώντας ενδιαφέρον στα social media.
  • Η παρουσιάστρια προστατεύει την ιδιωτικότητα των παιδιών της, μοιράζεται όμως οικογενειακές στιγμές.
  • Η ανάρτηση αναδεικνύει τη στενή σχέση και τη στοργή της Σίσσυς Χρηστίδου για τους γιους της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Σίσσυ Χρηστίδου συχνά επιλέγει να μοιράζεται στιγμές από την οικογενειακή της ζωή με τους ακολούθους της στα social media, δίνοντας μια γεύση από την καθημερινότητά της, παρά την προσπάθειά της να διατηρήσει την ιδιωτικότητα των παιδιών της. Πρόσφατα, η αγαπημένη παρουσιάστρια δημοσίευσε μια ιδιαίτερα τρυφερή φωτογραφία, στην οποία απαθανατίζει τον μικρότερο γιο της, Μιχαήλ Άγγελο Μαραντίνη, σε μια αδιάμεση και αυθόρμητη στιγμή.

Η Σίσσυ Χρηστίδου με νέα εμφάνιση, ετοιμάζεται για τη συμμετοχή της σε γνωστή σειρά του Mega.
https://www.instagram.com/sissychristidou

Στη φωτογραφία, ο 13χρονος Μιχαήλ Άγγελος είναι ξαπλωμένος, αγκαλιά με τον σκύλο της οικογένειας, μια εικόνα που αποπνέει ζεστασιά και οικειότητα. Η ανάρτηση αυτή, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι παρακολουθούν με αγάπη τις οικογενειακές στιγμές που εκείνη επιλέγει να μοιράζεται.

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Ο Μιχαήλ Άγγελος είναι ο μικρότερος από τους δύο γιους της Σίσσυς Χρηστίδου και του Θοδωρή Μαραντίνη. Η παρουσιάστρια έχει επιλέξει να κρατά διακριτική στάση όσον αφορά την προσωπική ζωή των παιδιών της, προστατεύοντάς τα από τα φώτα της δημοσιότητας, όσο αυτό είναι εφικτό.

https://www.instagram.com/sissychristidou
https://www.instagram.com/sissychristidou

Η Σίσσυ Χρηστίδου διατηρεί μια πολύ στενή σχέση και με τα δύο παιδιά της, και οι στιγμές που μοιράζεται, όπως αυτή η φωτογραφία, αποτελούν συχνά αφορμή για συγκίνηση και σχόλια θαυμασμού. Μέσα από τις αναρτήσεις της, φαίνεται η βαθιά αγάπη και η στοργή που τρέφει για τους γιους της, καθώς και η προσπάθειά της να τους προσφέρει μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική παιδική ηλικία.

Η Χρηστίδου στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της παρέα με τον Σταματόπουλο - Δες φωτογραφίες
https://www.instagram.com/sissychristidou

Η παρουσιάστρια έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τις προκλήσεις της μητρότητας, αλλά και για τις χαρές που της προσφέρει, αναδεικνύοντας την ισορροπία που προσπαθεί να κρατήσει ανάμεσα στην καριέρα της και την οικογενειακή της ζωή. Η τρυφερή αυτή φωτογραφία είναι μια υπενθύμιση της ισχυρής δεσμά που τη συνδέει με τους γιους της.

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Σίσσυ Χρηστίδου
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