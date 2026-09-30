Celeb World 30.09.2026

«Love will tear us apart»: Δες τον Keanu Reeves να χορεύει σε συναυλία του Peter Hook

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Ο Keanu Reeves βρέθηκε σε συναυλία του Peter Hook, όπου άκουσε αφιερωμένο το αγαπημένο του τραγούδι και τραγούδησε μαζί με το κοινό
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Keanu Reeves παρακολούθησε συναυλία του Peter Hook and The Light στο Σαν Φρανσίσκο.
  • Ο ηθοποιός, φαν των Joy Division, παρουσίασε το συγκρότημα στη σκηνή.
  • Ο Peter Hook αφιέρωσε το τραγούδι «Love Will Tear Us Apart» στον Keanu Reeves.
  • Ο Keanu Reeves είναι μέλος του alternative rock συγκροτήματος Dogstar.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Keanu Reeves, γνωστός για τον ρόλο του Neo στο franchise The Matrix και για την αγάπη του στην ροκ μουσική, έζησε μια ξεχωριστή στιγμή κατά τη διάρκεια συναυλίας του Peter Hook and The Light στο Warfield του Σαν Φρανσίσκο. Ο ηθοποιός, ο οποίος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι το «Love will tear us apart» των Joy Division είναι το αγαπημένο του τραγούδι όλων των εποχών, βρέθηκε στην πρώτη σειρά, απολαμβάνοντας την παράσταση.

Το ροκ συγκρότημα Dogstar με τον Keanu Reeves για την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ All in Now.
www.instagram.com/dogstarband

Η βραδιά πήρε μια ακόμα πιο προσωπική τροπή όταν ο Reeves ανέλαβε να συστήσει το συγκρότημα στη σκηνή. Με ενθουσιασμό, απευθύνθηκε στο κοινό λέγοντας: «Ο ένας και μοναδικός Peter Hook and the Light! Παίζοντας τη μουσική που όλοι αγαπάμε, από τότε, σήμερα και για πάντα», πριν αγκαλιάσει τον Peter Hook καθώς αυτός ανέβαινε στη σκηνή.

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Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, που περιλάμβανε τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία των Joy Division και των New Order, ο Peter Hook αποφάσισε να αφιερώσει το εμβληματικό «Love Will Tear Us Apart» στον Keanu Reeves. Το κοινό, αλλά και ο ίδιος ο ηθοποιός, ένιωσαν τη συγκίνηση της στιγμής, με τον Reeves να παρακολουθεί από ένα ιδιωτικό μπαλκόνι, χάνοντας τον εαυτό του στη μουσική.

Ο ηθοποιός Keanu Reeves σε επίσημη εμφάνιση, πρωταγωνιστής της ταινίας Good Fortune.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Keanu Reeves και η σχέση του με τους Joy Division

Η αγάπη του Keanu Reeves για τους Joy Division δεν είναι καινούργια. Σε παλαιότερη εμφάνισή του στο The Late Show with Stephen Colbert, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ότι αν βρισκόταν σε ένα ερημονήσι, το «Love will tear us apart» θα ήταν το τραγούδι που θα είχε μαζί του. Η στενή σχέση του με τη μουσική του θρυλικού συγκροτήματος φάνηκε και στην εμφάνιση του δικού του συγκροτήματος, Dogstar, την επόμενη μέρα στο Fillmore του Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο της περιοδείας τους «All In Now».

Η μουσική πορεία του Reeves είναι εξίσου ενδιαφέρουσα. Ήταν στα μέσα της δεκαετίας του ’90 όταν σχημάτισε τους Dogstar στο Λος Άντζελες μαζί με τον Bret Domrose (φωνή/κιθάρα) και τον Robert Mailhouse (ντραμς). Το συγκρότημα, που κινείται στον χώρο του alternative rock, επηρεάστηκε σαφώς από τη post-punk κληρονομιά που βοήθησε να ορίσει ο Peter Hook. Μετά από μια περίοδο παύσης, οι Dogstar επανενώθηκαν το 2020, κυκλοφορώντας το άλμπουμ «Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees» το 2023, το οποίο έφτασε στην 6η θέση του Billboard’s Vinyl Albums chart. Φέτος, το νέο τους άλμπουμ «All In Now» και το ομότιτλο single, έδωσαν στο συγκρότημα την πρώτη του εμφάνιση σε chart του Billboard μετά από 25 χρόνια, στο Mainstream Rock Airplay.

Μια χρονιά ορόσημο για τον Peter Hook

Για τον Peter Hook, η συγκεκριμένη εμφάνιση στο Σαν Φρανσίσκο έρχεται σε μια χρονιά ορόσημο. Ο συνιδρυτής των Joy Division και New Order ετοιμάζεται να ενταχθεί στο Rock & Roll Hall of Fame ως μέλος της κλάσης του 2026, τιμώμενος για την προσφορά του και στα δύο θρυλικά συγκροτήματα. Η φετινή εισαγωγή στο Hall of Fame περιλαμβάνει επίσης ονόματα όπως οι Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Oasis, Sade, Luther Vandross και Wu-Tang Clan.

Αυτή η σύμπτωση γεγονότων αναδεικνύει την διαχρονική επίδραση της μουσικής του Peter Hook και των συγκροτημάτων του, αλλά και την αφοσίωση του Keanu Reeves σε αυτήν. Η κοινή αγάπη για τη μουσική, σε συνδυασμό με την παρουσία του Reeves σε μια τόσο σημαντική συναυλία, αποτελεί μια όμορφη στιγμή για τους φίλους της ροκ μουσικής.

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