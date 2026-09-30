Dolly Parton: Το όνειρο που πρόλαβε να πραγματοποιήσει λίγο πριν φύγει από τη ζωή

Λίγο πριν φύγει από τη ζωή η θρυλική τραγουδίστρια είχε ολοκληρώσει την καμπάνια για τη δική της μάρκα καφέ

Με μια ματιά Η Dolly Parton πρόλαβε να υλοποιήσει το όνειρο της δημιουργίας της δικής της μάρκας καφέ, "Cup of Ambition".

Η μάρκα καφέ είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με την Community Coffee και κυκλοφορεί σε τρεις εκδοχές: light, medium και dark roast.

Η Dolly Parton γύρισε διαφημιστικά σποτ για τον καφέ της λίγο πριν τον θάνατό της, με έμπνευση από το τραγούδι της "9 to 5".

Ένα ποσοστό των εσόδων από τις πωλήσεις του καφέ θα διατεθεί για την υποστήριξη του προγράμματος Imagination Library της Dolly Parton. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Dolly Parton, η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια, λίγο πριν αποχαιρετήσει τον κόσμο, είχε προλάβει να δει να υλοποιείται ένα από τα πιο αγαπημένα της όνειρα: η δημιουργία της δικής της μάρκας καφέ, ονόματι «Cup of Ambition». Το εγχείρημα αυτό, μια συνεργασία με την Community Coffee, μια από τις μεγαλύτερες οικογενειακές εταιρείες καφέ στις ΗΠΑ, ολοκληρώθηκε και η κυκλοφορία του σηματοδοτεί την τελευταία καλλιτεχνική της «πινελιά» στον κόσμο.

Η Parton είχε εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία της να δημιουργήσει τον δικό της καφέ, ένα όνειρο που, όπως η ίδια είχε δηλώσει, «έπαιρνε περισσότερο από 40 χρόνια για να γίνει πραγματικότητα». Η είδηση της κυκλοφορίας του «Cup of Ambition» έρχεται ως μια γλυκόπικρη υπενθύμιση της αστείρευτης δημιουργικότητας και της αφοσίωσής της στα πάθη της.

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Η καμπάνια και το όραμα πίσω από τον καφέ

Η Dolly Parton είχε προλάβει να γυρίσει τρία διαφημιστικά σποτ για τον καφέ της τον Ιούλιο, λίγο πριν τον θάνατό της. Το πρώτο από αυτά, που κυκλοφόρησε πρόσφατα, συνοδεύεται από την επιτυχία της «9 to 5» και απεικονίζει την ίδια την τραγουδίστρια σε άριστη διάθεση, να ετοιμάζεται για μια παράσταση. Με ένα εντυπωσιακό, διακοσμημένο με παγιέτες ροζ τοπ και τα χαρακτηριστικά ξανθά μαλλιά της, η Parton εμφανίζεται να παίζει κιθάρα και να ετοιμάζεται μπροστά σε έναν καθρέφτη στα παρασκήνια, ενώ μια animated εκδοχή της την κοιτάζει αντικριστά. Παρόλο που δεν ακούγεται να λέει κάποια λόγια, η χαρά και η ζωντάνια της είναι εμφανείς, καθώς ανταλλάσσει ένα πονηρό χαμόγελο με την κάμερα.

Σε αυτές τις διαφημιστικές εκστρατείες, η Dolly Parton εμφανίζεται δίπλα στην Donna Saurage, την ιδιοκτήτρια τρίτης γενιάς της Community Coffee. Οι δύο γυναίκες είχαν αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση, βασισμένη στην κοινή τους αγάπη για την επιχειρηματικότητα, την ποιότητα του καφέ, την οικογένεια και την κοινότητα. Η Saurage έχει δηλώσει: «Η Dolly είχε μια ζεστασιά που σε έκανε να νιώθεις ότι την ήξερες για πάντα. Συνδεθήκαμε μέσω της αγάπης μας για την οικογένεια, την εξυπηρέτηση των κοινοτήτων μας και τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, και ήταν πραγματική χαρά να τη βοηθήσω να υλοποιήσει το όνειρό της για έναν καφέ Cup of Ambition».

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Τι περιμένουμε από τον καφέ «Cup of Ambition»

Η μάρκα «Cup of Ambition» προσφέρει καφέ σε τρεις διαφορετικές εκδοχές: light, medium και dark roast, διαθέσιμος πλέον σε μεγάλα καταστήματα λιανικής πώλησης όπως το Amazon και το Walmart. Το όνομα της μάρκας είναι εμπνευσμένο από την πρώτη φράση του τραγουδιού «9 to 5»: «Tumble out of bed and stumble to the kitchen / Pour myself a cup of ambition».

Ο light roast, φτιαγμένος από 100% κόκκους Arabica, προσφέρει νότες βανίλιας, φρούτων και κακάο. Ο medium roast υπόσχεται μια απαλή και γλυκιά γεύση, με αρώματα σοκολάτας γάλακτος, μούρων και καραμέλας. Τέλος, ο dark roast είναι πλούσιος και γεμάτος σώμα, με νότες κερασιού και πικρής σοκολάτας, και αποτελεί αυτή τη στιγμή ένα από τα προϊόντα με τις γρηγορότερες πωλήσεις online.

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Αρχικά, ο καφές «Cup of Ambition» έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο Dolly’s Tennessean Travel Stop, το πάρκινγκ φορτηγών της τραγουδίστριας στην Κορνερσβιλ του Τενεσί. Ένα ποσοστό από τα έσοδα των πωλήσεων του καφέ θα διατεθεί για την υποστήριξη του προγράμματος Imagination Library της Dolly Parton, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση του αλφαβητισμού στα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Η Dolly Parton έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών, μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Η κληρονομιά της, ωστόσο, συνεχίζει να ζει μέσα από τη μουσική της, τα φιλανθρωπικά της έργα και, πλέον, μέσα από ένα φλιτζάνι καφέ που φέρει την υπογραφή της, μια τελευταία γλυκιά γεύση από την αξεπέραστη Dolly Parton.

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