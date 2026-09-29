Celeb World 29.09.2026

Τέλος το «Pitt» και για τη Zahara Jolie: Η νέα δικαστική απόφαση που σφραγίζει τη ρήξη

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Η συνήθεια των παιδιών του πρώην χρυσού ζευγαριού του Hollywood να προχωρούν σε νομικές ενέργειες για την αλλαγή του επιθέτου τους επιβεβαιώνει το οριστικό ρήγμα στις σχέσεις τους
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η Zahara Jolie, κόρη των Brad Pitt και Angelina Jolie, άλλαξε επίσημα το επίθετό της σε Jolie.
  • Η Zahara είναι το τρίτο παιδί του ζευγαριού που αφαιρεί το επίθετο Pitt, μετά τον Maddox και τη Shiloh.
  • Τέσσερα από τα παιδιά του πρώην ζευγαριού έχουν κινηθεί νομικά ή εκφράσει την πρόθεση να αφαιρέσουν το επίθετο Pitt.
  • Η Angelina Jolie ενθαρρύνει τα παιδιά της να ακολουθούν τα ενδιαφέροντά τους και να αγκαλιάζουν την ατομικότητά τους.
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Αν υπάρχει μια οικογενειακή διαμάχη στο Hollywood που συνεχίζει να προκαλεί τριγμούς και να απασχολεί τα πρωτοσέλιδα διεθνώς, αυτή είναι αναμφίβολα η ατελείωτη κόντρα ανάμεσα στονBrad Pitt και τηνAngelina Jolie. Παρά το γεγονός ότι οι δύο ηθοποιοί οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους τον Δεκέμβριο του 2024, ο πραγματικός αντίκτυπος αυτού του χωρισμού φαίνεται πως καθρεφτίζεται στις αποφάσεις των έξι παιδιών τους.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, η 21χρονη Zahara έγινε επίσημα το τρίτο παιδί της οικογένειας που αφαιρεί το επίθετο «Pitt» από το ονοματεπώνυμό της, έπειτα από σχετική δικαστική απόφαση στην Καλιφόρνια. Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μέρος ενός ευρύτερου ντόμινο, καθώς τέσσερα από τα παιδιά του πρώην ζευγαριού έχουν ήδη κινηθεί νομικά ή εκφράσει την πρόθεσή τους να αποσκορακίσουν το όνομα του 62χρονου σταρ, επιλέγοντας να κρατήσουν αποκλειστικά το επίθετο «Jolie».

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Η αίτηση που είχε καταθέσει η Zahara για την αλλαγή του ονόματός της εγκρίθηκε επίσημα από τον δικαστή χωρίς καμία ένσταση, ορίζοντας ότι η 21χρονη ονομάζεται πλέον «Zahara Marley Jolie». Για όσους παρακολουθούν στενά την οικογένεια, η εξέλιξη αυτή δεν ήταν εκπληξη. Η Zahara είχε ήδη δώσει το στίγμα της τον Νοέμβριο του 2023, όταν συστήθηκε ως «Zahara Marley Jolie» κατά την ένταξή της στη γυναικεία αδελφότητα Alpha Kappa Alpha, αλλά και τον Μάιο κατά την τελετή αποφοίτησής της από το Spelman College στην Ατλάντα. Στο πλευρό της σε κάθε της βήμα βρίσκεται η Angelina Jolie, η οποία, σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της, ενθαρρύνει τα παιδιά της να αγκαλιάζουν την ατομικότητά τους και να ακολουθούν τα ενδιαφέροντά τους.

Γυναίκα με μακριά ξανθά μαλλιά ποζάρει μπροστά σε φόντο με λογότυπα του TIFF, αποχαιρετώντας την έπαυλη στο Los Feliz.
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Το ντόμινο των αλλαγών: Maddox, Shiloh, Vivienne και το ορόσημο των 10 ετών

Η Zahara ακολούθησε τον δρόμο που άνοιξαν τα αδέλφια της. Ο 25χρονος Maddox είδε την αλλαγή του δικού του ονόματος σε «Maddox Chivan Jolie» να επισημοποιείται στις 14 Σεπτεμβρίου, ακριβώς δέκα χρόνια μετά το πολυσυζητημένο επεισόδιο στο ιδιωτικό αεροπλάνο το 2016, το οποίο στάθηκε η αφορμή για τον χωρισμό του ζευγαριού.

Γυναίκα με μαύρο φόρεμα χαμογελάει μπροστά σε φόντο με λογότυπα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν.
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Παράλληλα, η Shiloh είχε καταθέσει αντίστοιχη αίτηση στα 18α γενέθλιά της το 2024, ενώ η 18χρονη Vivienne υπέβαλε αίτηση τον περασμένο Ιούλιο για να αλλάξει το όνομά της σε «Vivienne Marcheline Jolie», με τη δικαστική της ακρόαση να έχει προγραμματιστεί για τις 2 Νοεμβρίου.

Ο Brad Pitt με κομψό κοστούμι στο US Open, στην νέα του κοινή εμφάνιση με την Ines de Ramon.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από την άλλη πλευρά, η εικόνα για τον Brad Pitt διαγράφεται ιδιαίτερα σκοτεινή όσον αφορά τις σχέσεις του με τα ενήλικα παιδιά του. Πηγές κοντά στον πρωταγωνιστή της ταινίας F1 αναφέρουν ότι η επικοινωνία μαζί τους είναι πλέον σχεδόν ανύπαρκτη, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως μια «τραγωδία». Από το περιβάλλον του ηθοποιού υποστηρίζουν ότι αυτή η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα μιας παρατεταμένης εκστρατείας αποξένωσης των παιδιών από τον πατέρα τους, κατηγορώντας την πλευρά της Angelina Jolie ότι χρησιμοποίησε τα παιδιά ως όπλο. Ωστόσο, οι νομικές ενέργειες των ίδιων των παιδιών δείχνουν πως η απόφαση να διαγράψουν το επίθετο «Pitt» είναι μια συνειδητή δική τους επιλογή.

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ANGELINA JOLIE Brad Pitt Zahara
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