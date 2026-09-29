Celeb World 29.09.2026

Morgan Freeman: Ξεσπά κατά της τεχνητής νοημοσύνης και καταγγέλλει κλοπή της φωνής του

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Μετατρέποντας την οργή του σε δημόσια τοποθέτηση, ο αγαπημένος αφηγητής του σινεμά ξεκαθαρίζει πως η ψηφιακή αντιγραφή της χροιάς του συνιστά παράνομη πράξη
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Ο Morgan Freeman καταγγέλλει την κλοπή της φωνής του από την τεχνητή νοημοσύνη.
  • Θεωρεί την αναπαραγωγή φωνής χωρίς άδεια ως πράξη "κλοπής".
  • Η φωνή του είναι προϊόν καριέρας, ταυτότητας και ταλέντου, όχι απλό τεχνικό χαρακτηριστικό.
  • Η παρέμβασή του ενισχύει τη συζήτηση για την προστασία των καλλιτεχνών από την AI.
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Αν υπάρχει μια φωνή στον παγκόσμιο κινηματογράφο που μπορεί να σε ταξιδέψει, να σου προκαλέσει δέος και να προσδώσει κύρος σε κάθε λέξη, αυτή είναι αναμφίβολα η φωνή του Morgan Freeman. Ο βραβευμένος σταρ του Hollywood, ο οποίος σφράγισε με την ερμηνεία και την αφήγησή του το αριστουργηματικό δράμα «The Shawshank Redemption», καθιερώθηκε δικαιωματικά ως ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και εμβληματικούς αφηγητές στην ιστορία του σινεμά.

Ο ηθοποιός Morgan Freeman σε επίσημη εμφάνιση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ωστόσο, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η εξάπλωση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχουν φέρει στο προσκήνιο νέες, επικίνδυνες προκλήσεις. Τοποθετούμενος ανοιχτά πάνω στο ζήτημα που αναστατώνει τη βιομηχανία του θεάματος, ο Morgan Freeman δήλωσε κατηγορηματικά ότι η χρήση της AI για την αναπαραγωγή μιας φωνής χωρίσει την άδεια του καλλιτέχνη συνιστά ξεκάθαρη πράξη «κλοπής».

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Ο αγαπημένος ηθοποιός δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τα πράγματα με το όνομά τους, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για την ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνολογίας. Για τον Morgan Freeman, η χροιά και το ηφόχρωμα της φωνής δεν είναι απλώς ένα τεχνικό χαρακτηριστικό, αλλά το προϊόν μιας ολόκληρης καριέρας, ταυτότητας και ταλέντου. Η αναπαραγωγή της από λογισμικά AI χωρίς τη συγκατάθεση του καλλιτέχνη αποτελεί παραβίαση των προσωπικών και επαγγελματικών του δικαιωμάτων, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η παρακαταθήκη του «The Shawshank Redemption» και ο ρόλος του ως αφηγητής

Η χαρακτηριστική φωνή του Morgan Freeman έγινε το σήμα κατατεθέν του μέσα από ρόλους-σταθμούς, με κορυφαίο εκείνον στο «The Shawshank Redemption». Η ικανότητά του να μεταφέρει συναίσθημα και βάθος μέσα από την αφήγηση τον κατέστησε περιζήτητο σε ντοκιμαντέρ, κινηματογραφικές παραγωγές και διαφημιστικές καμπάνιες. Αυτός είναι και ο λόγος που η ψηφιακή οικειοποίηση της φωνής του προκαλεί τόσο μεγάλες αντιδράσεις, καθώς απειλεί να αλλοιώσει την αυθεντικότητα ενός από τους πιο αγαπημένους θρύλους του Hollywood.

Ο ηθοποιός Morgan Freeman σε επίσημη εμφάνιση, βραβευμένος με Όσκαρ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το μέλλον της υποκριτικής απέναντι στην απειλή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η κραυγή αγωνίας του Morgan Freeman δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μέρος μιας ευρύτερης συζήτησης που διεξάγεται στη διεθνή βιομηχανία του θεάματος. Η δυνατότητα της AI να αντιγράφει φωνές, πρόσωπα και ερμηνείες εγείρει σοβαρά ηθικά και νομικά ζητήματα, αναγκάζοντας τους ηθοποιούς να διεκδικήσουν αυστηρότερα θεσμικά πλαίσια προστασίας.

Ο ηθοποιός Morgan Freeman σε επίσημη εμφάνιση, βραβευμένος με Όσκαρ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η παρέμβαση του Morgan Freeman αναμένεται να ενισχύσει το μέτωπο των καλλιτεχνών που ζητούν δικαιοσύνη και σεβασμό στην προσωπική τους δημιουργία.

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Morgan Freeman Τεχνητή Νοημοσύνη
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