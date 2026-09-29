Celeb World 29.09.2026

Η Sandra Bullock εξηγεί γιατί οι γυναίκες πηγαίνουν μαζί στην τουαλέτα

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Η Sandra Bullock αποκαλύπτει τον λόγο που οι γυναίκες πηγαίνουν μαζί στην τουαλέτα και η εξήγησή της ξαφνιάζει
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Sandra Bullock εξηγεί τη συνήθεια των γυναικών να πηγαίνουν μαζί τουαλέτα.
  • Η πρακτική αυτή μπορεί να έχει ιστορικές ρίζες στην ανάγκη για ασφάλεια.
  • Παλαιότερα, οι γυναίκες ήταν ευάλωτες όταν απομακρύνονταν για τις ανάγκες τους.
  • Η ομαδική επίσκεψη τουαλέτας εξασφάλιζε προστασία και αλληλεγγύη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η κοινή επίσκεψη γυναικών στην τουαλέτα, μια εικόνα συχνή σε μπαρ, εστιατόρια και εκδηλώσεις, έχει απασχολήσει πολλούς. Τι κρύβεται πίσω από αυτή τη συνήθεια; Η βραβευμένη ηθοποιός Sandra Bullock παρουσίασε μια απρόσμενη και ιστορικά ριζωμένη εξήγηση, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στο podcast «Therapuss» του Jake Shane, μαζί με την Nicole Kidman.

Η Sandra Bullock δείχνει το πρώτο κινηματογραφικό εισιτήριο που αγοράστηκε μέσω Internet, επιβεβαιώνοντας την πρωτοπορία της.
https://www.instagram.com/sandrabullock/

Η Sandra Bullock δεν βλέπει αυτή τη συνήθεια ως απλή ευκαιρία για κουβεντούλα ή «κουτσομπολιό», όπως πολλοί πιστεύουν. Αντιθέτως, η ηθοποιός υποστήριξε ότι η πρακτική αυτή μπορεί να έχει τις ρίζες της σε πολύ παλαιότερες εποχές, όταν οι γυναίκες αντιμετώπιζαν σοβαρούς κινδύνους.

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«Όλα έχουν έναν λόγο που συμβαίνουν», δήλωσε η Bullock, εξηγώντας ότι στο παρελθόν, πριν από αιώνες, η απουσία οργανωμένων χώρων υγιεινής σήμαινε ότι οι γυναίκες έπρεπε να απομακρύνονται από τις κατοικημένες περιοχές για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Αυτή η απομάκρυνση τις καθιστούσε ευάλωτες.

«Στο παρελθόν, πριν από μερικές εκατοντάδες χρόνια, δεν υπήρχαν τουαλέτες για γυναίκες», εξήγησε η Bullock. «Έπρεπε λοιπόν να πηγαίνουν στα χωράφια, όπου ήταν ευάλωτες και κινδύνευαν να δεχτούν επιθέσεις. Έτσι, πήγαιναν όλες μαζί, για να είναι ασφαλείς. Γι’ αυτό πηγαίνουμε παρέα στην τουαλέτα».

Η Sandra Bullock κρατά το Όσκαρ που κέρδισε το 2010, λίγο μετά την ανακοίνωση της νίκης της.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η θεωρία της Bullock προσθέτει μια νέα διάσταση σε μια καθημερινή, φαινομενικά ασήμαντη, πρακτική, συνδέοντάς την με την ανάγκη για ασφάλεια και αλληλεγγύη μεταξύ των γυναικών μέσα στους αιώνες. Η αναφορά της στην ιστορική διάσταση της συνήθειας αυτής, κατά τη διάρκεια του podcast, προκάλεσε συζητήσεις, τονίζοντας πώς ακόμα και οι πιο απλές συμπεριφορές μπορεί να έχουν βαθύτερες ρίζες στην ανθρώπινη ιστορία.

sandra_bullock_askisis_fitness
https://www.instagram.com/sandrabullock/

Η Sandra Bullock συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις απόψεις της, μοιράζοντας σκέψεις που προκαλούν προβληματισμό και αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα των κοινωνικών συνηθειών. Η συζήτηση αυτή στο podcast, όπως και οι προηγούμενες εμφανίσεις της, επιβεβαιώνουν την ικανότητά της να αγγίζει θέματα με ευαισθησία και διορατικότητα.

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