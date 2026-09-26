Cinema 26.09.2026

«Verity»: Η Colleen Hoover πάει σινεμά με Anne Hathaway και Dakota Johnson – Πότε κυκλοφορεί

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η κινηματογραφική μεταφορά του bestseller Verity της Colleen Hoover έρχεται με Anne Hathaway, Dakota Johnson στους πρωταγωνιστικούς ρόλους
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Το μυθιστόρημα "Verity" της Colleen Hoover μεταφέρεται στον κινηματογράφο με πρωταγωνίστριες τις Anne Hathaway και Dakota Johnson.
  • Η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026.
  • Η πλοκή ακολουθεί μια συγγραφέα που αναλαμβάνει να ολοκληρώσει τα βιβλία μιας άλλης, ανακαλύπτοντας σκοτεινά μυστικά.
  • Η ταινία στοχεύει να διατηρήσει την ατμόσφαιρα μυστηρίου και αμφιβολίας του βιβλίου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι fans της Colleen Hoover έχουν έναν ακόμη λόγο να ανυπομονούν για τη μεγάλη οθόνη. Το Verity, ένα από τα πιο δημοφιλή και σκοτεινά μυθιστορήματα της συγγραφέα, μεταφέρεται στον κινηματογράφο, με ένα εντυπωσιακό καστ που αποτελείται από τις Anne Hathaway και Dakota Johnson, αλλά και τον Josh Hartnett. Η ταινία αναμένεται να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τη μυστηριώδη και ανατρεπτική ατμόσφαιρα του βιβλίου, ενώ η πρεμιέρα της έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026.

https://www.instagram.com/verityfilm/
https://www.instagram.com/verityfilm/

Στην καρέκλα του σκηνοθέτη βρίσκεται ο Michael Showalter, ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Nick Antosca και Colleen Hoover. Η κινηματογραφική μεταφορά έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα στους αναγνώστες του βιβλίου που περιμένουν να δουν πώς θα μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη μια ιστορία γεμάτη μυστικά, εμμονές και συνεχείς ανατροπές.

Διάβασε επίσης: Adam Driver και Scarlett Johansson σε μία ταινία που ξεχώρισε τις Κάννες – Δες το trailer του «Paper Tiger

Η ιστορία που θα σε κρατήσει σε αγωνία

Η ιστορία ακολουθεί τη Lowen Ashleigh, μια συγγραφέα που βρίσκεται σε δύσκολη επαγγελματική και προσωπική περίοδο. Η ζωή της αλλάζει όταν δέχεται μια απρόσμενη πρόταση: να ολοκληρώσει μια επιτυχημένη σειρά βιβλίων της διάσημης συγγραφέα Verity Crawford, η οποία δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει τη δουλειά της μετά από ένα σοβαρό ατύχημα.

https://www.instagram.com/verityfilm/
https://www.instagram.com/verityfilm/

Για να μπορέσει να εργαστεί πάνω στο υλικό της, η Lowen μετακομίζει προσωρινά στο σπίτι της οικογένειας Crawford. Εκεί γνωρίζει τον σύζυγο της Verity, Jeremy Crawford, και αρχίζει να εξετάζει τα χειρόγραφα που έχει αφήσει πίσω της η διάσημη συγγραφέας. Ανάμεσα στα έγγραφα, όμως, ανακαλύπτει κάτι που δεν προοριζόταν να διαβαστεί από κανέναν. Πρόκειται για ένα χειρόγραφο που περιέχει ιδιαίτερα σκοτεινές και σοκαριστικές εξομολογήσεις σχετικά με την οικογένεια Crawford.

Από εκείνη τη στιγμή, η Lowen δεν μπορεί πλέον να είναι σίγουρη για τίποτα. Όσα διαβάζει είναι πραγματικά; Πρόκειται για προσωπικές εξομολογήσεις ή για ένα ακόμη έργο μυθοπλασίας της Verity; Και κυρίως, πόσα από όσα πιστεύει ότι γνωρίζει για αυτή την οικογένεια ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα; Η Dakota Johnson υποδύεται τη Lowen Ashleigh, τη συγγραφέα που βρίσκεται ξαφνικά παγιδευμένη σε ένα οικογενειακό μυστήριο που γίνεται ολοένα και πιο σκοτεινό. Η Anne Hathaway αναλαμβάνει τον ρόλο της Verity Crawford, της επιτυχημένης συγγραφέα γύρω από την οποία περιστρέφεται ολόκληρη η ιστορία, ενώ ο Josh Hartnett υποδύεται τον Jeremy Crawford. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ismael Cruz Cordova και Brady Wagner, συμπληρώνοντας το βασικό σύνολο της ταινίας.

https://www.instagram.com/verityfilm/
https://www.instagram.com/verityfilm/

Μια ιστορία όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται

Το στοιχείο που κάνει το Verity τόσο ενδιαφέρον είναι η συνεχής αμφιβολία. Καθώς η Lowen προσπαθεί να καταλάβει τι πραγματικά έχει συμβεί, η ιστορία κινείται ανάμεσα στη μυθοπλασία και την πραγματικότητα, δημιουργώντας ένα παιχνίδι εμπιστοσύνης όπου κάθε νέα αποκάλυψη μπορεί να αλλάξει όσα πίστευες μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η κινηματογραφική μεταφορά καλείται, λοιπόν, να διατηρήσει αυτή την αίσθηση μυστηρίου και αβεβαιότητας που βρίσκεται στον πυρήνα του βιβλίου. Γιατί στο Verity το σημαντικότερο ερώτημα δεν είναι μόνο τι συνέβη, αλλά ποιον μπορείς πραγματικά να πιστέψεις.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Anne Hathaway cinema Dakota Johnson Verity ΠΡΕΜΙΕΡΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Νυχτικό: Πώς να φορέσεις την πιο hot τάση της σεζόν από το πρωί μέχρι το βράδυ

Νυχτικό: Πώς να φορέσεις την πιο hot τάση της σεζόν από το πρωί μέχρι το βράδυ

26.09.2026
Επόμενο
Ποια είναι τα 5 φαγητά που κανείς δεν μπορεί να τους αντισταθεί

Ποια είναι τα 5 φαγητά που κανείς δεν μπορεί να τους αντισταθεί

26.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Άλλαξε η ημερομηνία πρεμιέρας του «Gremlins 3» – Πότε θα δούμε την ταινία
Cinema

Άλλαξε η ημερομηνία πρεμιέρας του «Gremlins 3» – Πότε θα δούμε την ταινία

26.09.2026
Οι «Avengers» επιστρέφουν δυναμικά – Ποια είναι η ταινία που τους «κοντράρει»
Cinema

Οι «Avengers» επιστρέφουν δυναμικά – Ποια είναι η ταινία που τους «κοντράρει»

25.09.2026
Johnny Depp: Επιστρέφει με το πολυαναμενόμενο θρίλερ «Day Drinker» – Δες το trailer
Cinema

Johnny Depp: Επιστρέφει με το πολυαναμενόμενο θρίλερ «Day Drinker» – Δες το trailer

25.09.2026
Ανατροπές στο ελληνικό box office: Τι έδειξε για «Resident Evil» και «Spider-Man»
Cinema

Ανατροπές στο ελληνικό box office: Τι έδειξε για «Resident Evil» και «Spider-Man»

25.09.2026
Η μεγάλη επιστροφή του «Glee» βρίσκεται στα σκαριά – Τι αποκάλυψε ο Ryan Murphy
Cinema

Η μεγάλη επιστροφή του «Glee» βρίσκεται στα σκαριά – Τι αποκάλυψε ο Ryan Murphy

24.09.2026
«Emily in Paris»: Ο Lucas Bravo αποχαιρέτησε τον Gabriel με ένα post γεμάτο αναμνήσεις
Cinema

«Emily in Paris»: Ο Lucas Bravo αποχαιρέτησε τον Gabriel με ένα post γεμάτο αναμνήσεις

24.09.2026
Το απόλυτο τηλεοπτικό γεγονός του φθινοπώρου: Όλες οι λεπτομέρειες για τη 13η σεζόν του «American Horror Story»
Cinema

Το απόλυτο τηλεοπτικό γεγονός του φθινοπώρου: Όλες οι λεπτομέρειες για τη 13η σεζόν του «American Horror Story»

24.09.2026
Jack Nicholson: Η κόρη του, Lorraine κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με φόντο τον κόσμο του Playboy
Cinema

Jack Nicholson: Η κόρη του, Lorraine κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με φόντο τον κόσμο του Playboy

24.09.2026
«Wild Horse Nine»: Το trailer μόλις κυκλοφόρησε και υπόσχεται σκοτεινή κωμωδία με Malkovich και Rockwell
Cinema

«Wild Horse Nine»: Το trailer μόλις κυκλοφόρησε και υπόσχεται σκοτεινή κωμωδία με Malkovich και Rockwell

24.09.2026
Τα blazers είναι παρελθόν – Αυτό είναι το πανωφόρι που φοράνε όλα τα fashion girls τώρα

Τα blazers είναι παρελθόν – Αυτό είναι το πανωφόρι που φοράνε όλα τα fashion girls τώρα

Πώς να φτιάξεις αρωματικά ντουλάπας με φυσικά υλικά

Πώς να φτιάξεις αρωματικά ντουλάπας με φυσικά υλικά

Matcha: Πώς έγινε η νέα εμμονή σου – Γιατί όλοι αντικαθιστούν τον καφέ με το πράσινο ρόφημα

Matcha: Πώς έγινε η νέα εμμονή σου – Γιατί όλοι αντικαθιστούν τον καφέ με το πράσινο ρόφημα

Τα 3 πιάτα με μανιτάρια που θα σε κάνουν να διαγράψεις οριστικά τις εφαρμογές delivery

Τα 3 πιάτα με μανιτάρια που θα σε κάνουν να διαγράψεις οριστικά τις εφαρμογές delivery

Back to office: 8 τρόποι να φορέσεις τα μεγαλύτερα trends της σεζόν στο γραφείο

Back to office: 8 τρόποι να φορέσεις τα μεγαλύτερα trends της σεζόν στο γραφείο

Το πρόγραμμα των 4 εβδομάδων για να επαναφέρεις τη λάμψη στα μαλλιά σου

Το πρόγραμμα των 4 εβδομάδων για να επαναφέρεις τη λάμψη στα μαλλιά σου

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Η τραγική περίπτωση της υπόθεσης Μαζωνάκη έφερε στο φως πολλά

Η τραγική περίπτωση της υπόθεσης Μαζωνάκη έφερε στο φως πολλά

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό