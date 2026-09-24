«Emily in Paris»: Ο Lucas Bravo αποχαιρέτησε τον Gabriel με ένα post γεμάτο αναμνήσεις

Με μια ματιά Ο Lucas Bravo αποχαιρέτησε τη σειρά "Emily in Paris" με αναρτήσεις γεμάτες αναμνήσεις.

Η έκτη και τελευταία σεζόν της σειράς θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 24 Δεκεμβρίου 2026.

Η Lily Collins είχε ήδη μοιραστεί συγκινητικό αποχαιρετιστήριο post για το τέλος των γυρισμάτων.

Η τελευταία σεζόν θα περιλαμβάνει γυρίσματα στην Ελλάδα, με την Emily και τον Gabriel. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για την τελευταία σεζόν του «Emily in Paris» έχει ήδη ξεκινήσει και στην Ελλάδα, καθώς η έκτη και τελευταία σεζόν της δημοφιλούς σειράς αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 24 Δεκεμβρίου 2026, φέρνοντας μαζί της το μεγάλο φινάλε της ιστορίας της Emily Cooper. Και ενώ οι fans περιμένουν να δουν πώς θα ολοκληρωθούν οι περιπέτειες της Emily, του Gabriel και των υπόλοιπων αγαπημένων χαρακτήρων, οι πρωταγωνιστές φαίνεται πως έχουν ήδη αρχίσει να αποχαιρετούν τη σειρά που τους συντρόφευσε για χρόνια. Μετά τη Lily Collins, η οποία πριν από λίγες ημέρες μοιράστηκε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό post για την τελευταία ημέρα των γυρισμάτων, ήρθε η σειρά του Lucas Bravo να κάνει τη δική του αναφορά στο «Emily in Paris», ανεβάζοντας φωτογραφίες από τη διαδρομή του στη σειρά. Και αν για τους τηλεθεατές το φινάλε παραμένει ακόμη μερικούς μήνες μακριά, για το καστ η στιγμή του αποχαιρετισμού έχει ήδη φτάσει, κάνοντας κάθε νέα ανάρτηση ακόμη πιο φορτισμένη συναισθηματικά.

Ο Lucas Bravo, άλλωστε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον Gabriel, τον χαρακτήρα που από την πρώτη σεζόν βρέθηκε στο επίκεντρο της ζωής της Emily και έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα της σειράς. Έτσι, βλέποντας τώρα τον ηθοποιό να μοιράζεται στιγμιότυπα από το «Emily in Paris», λίγες ημέρες μετά το αντίστοιχο αποχαιρετιστήριο post της Lily Collins, είναι δύσκολο να μη νιώσεις ότι μια ολόκληρη εποχή φτάνει πλέον στο τέλος της. Ιδιαίτερα για εσένα που έχεις παρακολουθήσει την ιστορία της Emily και του Gabriel από την αρχή, οι συγκεκριμένες αναρτήσεις έχουν κάτι περισσότερο από τη νοσταλγία μιας τελευταίας ημέρας στα γυρίσματα. Είναι η υπενθύμιση ότι αυτή τη φορά δεν περιμένεις απλώς την επόμενη σεζόν. Περιμένεις την τελευταία.

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Για τους fans του «Emily in Paris», ο Lucas Bravo δεν είναι απλώς ένας από τους πρωταγωνιστές της σειράς. Είναι ο Gabriel, ο γοητευτικός σεφ που από την πρώτη κιόλας σεζόν μπήκε στη ζωή της Emily και έγινε ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα της ιστορίας της. Γι’ αυτό και το γεγονός ότι ο ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες από τη διαδρομή του στη σειρά, την ώρα που ολοκληρώνονται τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν, αποκτά διαφορετική σημασία. Δεν χρειάζεται άλλωστε να έχεις παρακολουθήσει κάθε επεισόδιο για να καταλάβεις τι σημαίνει ο Gabriel για το «Emily in Paris». Από την πρώτη γνωριμία του με την Emily μέχρι τα ερωτικά τρίγωνα, τις παρεξηγήσεις, τις αποστάσεις και όλες εκείνες τις στιγμές που έκαναν τους fans να αναρωτιούνται αν οι δυο τους θα καταλήξουν τελικά μαζί, ο χαρακτήρας του Lucas Bravo παρέμεινε σταθερά στο επίκεντρο. Και τώρα, καθώς η σειρά ολοκληρώνει τον κύκλο της, ο ίδιος ο ηθοποιός φαίνεται να γυρίζει για λίγο πίσω και να αποχαιρετά αυτή τη μεγάλη τηλεοπτική διαδρομή.

Το timing δεν περνά απαρατήρητο. Λίγες ημέρες πριν από τον Lucas Bravo, η Lily Collins είχε μοιραστεί τη δική της συγκινητική ανάρτηση για το τέλος των γυρισμάτων. Η πρωταγωνίστρια, που έχει ταυτιστεί απόλυτα με την Emily Cooper, αποχαιρέτησε τον χαρακτήρα που υποδύεται από το 2020, μιλώντας για μια εμπειρία που, όπως έγραψε, θα την έχει αλλάξει για πάντα. Στις φωτογραφίες της υπήρχαν στιγμιότυπα από το πλατό και από την τελευταία ημέρα των γυρισμάτων, με την Collins να μοιράζεται ουσιαστικά με τους followers της το συναίσθημα μιας ολόκληρης εποχής που φτάνει στο τέλος της. Η ανάρτησή της ήρθε στις 18 Σεπτεμβρίου, όταν ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της έκτης σεζόν, η οποία θα είναι και η τελευταία της σειράς. Έτσι, το post του Lucas Bravo λίγες ημέρες αργότερα μοιάζει σχεδόν σαν το επόμενο κομμάτι του ίδιου αποχαιρετισμού. Πρώτα η Emily και τώρα ο Gabriel. Δύο από τα πρόσωπα που καθόρισαν τη σειρά αποχαιρετούν ουσιαστικά το πλατό στο οποίο πέρασαν τόσα χρόνια.

Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη διαφορά σε σχέση με οποιοδήποτε προηγούμενο τέλος σεζόν. Αυτή τη φορά δεν περιμένεις απλώς την επόμενη σεζόν. Η έκτη σεζόν του «Emily in Paris» θα είναι η τελευταία. Το Netflix έχει επιβεβαιώσει ότι η σειρά επιστρέφει για το τελευταίο της κεφάλαιο στις 24 Δεκεμβρίου 2026, δίνοντας έτσι στους fans μια τελευταία χριστουγεννιάτικη επιστροφή στον κόσμο της Emily. Η παραγωγή της νέας σεζόν ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο και οι πρωταγωνιστές έχουν ήδη αρχίσει να μοιράζονται δημόσια τη συγκίνησή τους για το τέλος. Αυτό είναι και το στοιχείο που κάνει τις τελευταίες αναρτήσεις τόσο διαφορετικές. Όταν η Lily Collins αποχαιρετά την Emily και ο Lucas Bravo αποχαιρετά τη σειρά και τον Gabriel, δεν πρόκειται απλώς για το κλείσιμο μιας ακόμη σεζόν. Πρόκειται για το τέλος μιας ιστορίας που ξεκίνησε το 2020 και κράτησε έξι σεζόν.

Παρά το γεγονός ότι ο Lucas Bravo αποχαιρετά τη σειρά στην πραγματική ζωή, ο Gabriel δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη στην ιστορία της Emily. Το αντίθετο. Η πέμπτη σεζόν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ακόμη μεγάλης ανατροπής ανάμεσα στους δύο χαρακτήρες, με τον Gabriel να μαθαίνει ότι η Emily και ο Marcello έχουν χωρίσει και να της στέλνει μια καρτ ποστάλ, καλώντας την να τον συναντήσει. Έτσι, η έκτη σεζόν ξεκινά με μια νέα πιθανότητα για τους δύο ήρωες, τη στιγμή ακριβώς που οι fans γνωρίζουν ότι αυτή είναι η τελευταία τους ευκαιρία να δουν πού θα καταλήξει η ιστορία. Και δεν είναι μόνο το Παρίσι αυτή τη φορά. Η τελευταία σεζόν μεταφέρει μέρος της δράσης στην Ελλάδα, ενώ η Emily συνεχίζει να κινείται ανάμεσα σε διαφορετικές ευρωπαϊκές τοποθεσίες. Το Netflix έχει ήδη δημοσιεύσει φωτογραφίες από τη νέα σεζόν, στις οποίες βλέπουμε την Emily και τον Gabriel στην Ελλάδα, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη περιέργεια για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.

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