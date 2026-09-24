13 κινηματογραφικές πρεμιέρες: Η μεγάλη επιστροφή που θα σε κάνει να κλείσεις εισιτήριο

Με μια ματιά Νέα κινηματογραφική εβδομάδα με 13 πρεμιέρες, από μεγάλες επιστροφές έως δράματα.

Επιστρέφει το "Avengers: Endgame" με επιπλέον υλικό, λίγο πριν το "Doomsday".

Προβάλλονται κλασικές ταινίες όπως "Λογική και Ευαισθησία" και film noir.

Περιλαμβάνονται θρίλερ, οικογενειακά δράματα, animation και ιστορίες επιβίωσης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα φέρνει στις αίθουσες επιλογές για κάθε γούστο, από μεγάλες επιστροφές και πολυαναμενόμενες πρεμιέρες μέχρι σκοτεινά δράματα, θρίλερ, animation και κλασικές ταινίες που αξίζει να δεις ξανά στη μεγάλη οθόνη. Από την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, η «Λογική και Ευαισθησία» της Jane Austen αποκτά νέα κινηματογραφική ζωή, ενώ το «Το Κλάδεμα της Τριανταφυλλιάς» του Efthimis Filippou φέρνει στις αίθουσες ένα ιδιαίτερο οικογενειακό δράμα. Την ίδια στιγμή, ένα θρίλερ με κρυμμένο φορτίο κοκαΐνης, μια σκληρή ιστορία επιβίωσης στην άγρια φύση της Αλάσκας και μια σειρά από ξεχωριστές επανεκδόσεις συμπληρώνουν το πρόγραμμα. Και φυσικά, το «Avengers: Endgame» επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη λίγο πριν από το «Avengers: Doomsday», δίνοντας έναν ακόμη λόγο στους fans της Marvel να επιστρέψουν στο σινεμά. Από blockbuster μέχρι σινεφίλ διαμάντια, αυτή την εβδομάδα οι αίθουσες έχουν πολλές διαφορετικές ιστορίες να σου διηγηθούν.

1. «Λογική και Ευαισθησία»

Η αγαπημένη ιστορία της Jane Austen επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μέσα από μια νέα κινηματογραφική εκδοχή, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τις σχέσεις, τις κοινωνικές συμβάσεις, την αγάπη και τους δεσμούς ανάμεσα σε δύο αδελφές. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι Daisy Edgar-Jones και Esme Creed-Miles, οι οποίες αναλαμβάνουν να δώσουν νέα πνοή σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα της αγγλικής λογοτεχνίας. Αν αγαπάς τις ιστορίες εποχής, τα δυνατά γυναικεία πρόσωπα και τα ρομαντικά δράματα που κρύβουν περισσότερα από μια απλή ερωτική ιστορία, η «Λογική και Ευαισθησία» είναι μία από τις ταινίες που ξεχωρίζουν αυτή την εβδομάδα.

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2. «Το Κλάδεμα της Τριανταφυλλιάς»

Μια οικογένεια βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιστορίας όπου τα οικογενειακά μυστικά, οι γενετικές ασθένειες και οι δύσκολες ανθρώπινες σχέσεις δημιουργούν ένα ιδιαίτερα σκοτεινό σκηνικό. Το «Κλάδεμα της Τριανταφυλλιάς» έχει σενάριο του Efthimis Filippou και βασίζεται, σε έναν βαθμό, στην ταινία «Fists in the Pocket» του 1965. Η ταινία του Karim Aïnouz έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βερολίνου και διαθέτει ένα εντυπωσιακό καστ, με τους Elle Fanning, Callum Turner, Riley Keough, Pamela Anderson και Jamie Bell. Αν προτιμάς το πιο ιδιαίτερο και σκοτεινό σινεμά, αυτή είναι μια από τις νέες κυκλοφορίες που αξίζει να έχεις στο ραντάρ σου.

3. «Λος Τίγκρες»

Δύο αδέλφια, ο Antonio και η Estrella, έχουν περάσει ολόκληρη τη ζωή τους στη θάλασσα ως δύτες. Όλα όμως αλλάζουν όταν ένα ατύχημα απειλεί να βάλει τέλος στην καριέρα του Antonio. Η κατάσταση παίρνει μια απρόβλεπτη τροπή όταν τα δύο αδέλφια εντοπίζουν ένα κρυμμένο φορτίο κοκαΐνης σε ένα πετρελαιοφόρο. Από εκεί και πέρα, η προσπάθεια επιβίωσης μετατρέπεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Το θρίλερ του Alberto Rodríguez, με πρωταγωνιστές τους Antonio de la Torre και Bárbara Lennie, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του San Sebastián και απέσπασε Βραβείο Goya.

4. «Στην Καρδιά του Κτήνους»

Μια αεροπορική συντριβή αφήνει τον αξιωματικό των Ειδικών Δυνάμεων James Belmont και τον σκύλο μάχης του, Odin, απομονωμένους στα βάθη της άγριας φύσης της Αλάσκας. Χωρίς βοήθεια και αντιμέτωποι με ακραίες συνθήκες, οι δύο τους πρέπει να παλέψουν για την επιβίωσή τους. Η φύση γίνεται ο μεγαλύτερος αντίπαλός τους και κάθε απόφαση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Ο Brad Pitt και ο J.K. Simmons πρωταγωνιστούν σε μια περιπέτεια επιβίωσης γεμάτη ένταση, ιδανική αν θέλεις κάτι πιο καταιγιστικό στη μεγάλη οθόνη.

5. «Σον το Πρόβατο & το Τέρας της Φάρμας»

Ο Shaun the Sheep επιστρέφει και αυτή τη φορά η περιπέτεια έχει άρωμα Halloween. Στο αγρόκτημα Mossy Bottom, η καταστροφή του χωραφιού με τις κολοκύθες προκαλεί απογοήτευση, με τον Shaun να προσπαθεί να διορθώσει την κατάσταση μέσα από μια σειρά επιστημονικών πειραμάτων. Μόνο που τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα είχε υπολογίσει. Ένα άγριο πλάσμα εμφανίζεται στο δάσος και η ήρεμη ζωή στο αγρόκτημα μετατρέπεται ξανά σε μια ξεκαρδιστική περιπέτεια.

6. «Κομμένη Κλωστή»

Μια μοδίστρα βρίσκεται μπλεγμένη σε μια ιστορία που ξεκινά από έναν μυστηριώδη χαρτοφύλακα και καταλήγει σε μια ανελέητη καταδίωξη. Αφού αρπάζει τον χαρτοφύλακα από μια συναλλαγή που έχει πάει στραβά, γίνεται στόχος αδίστακτων διωκτών. Κάθε απόφασή της την οδηγεί σε μια διαφορετική διαδρομή και κάθε λάθος μπορεί να αλλάξει οριστικά την κατάληξη της ιστορίας. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Freddy Macdonald, με τους Eve Connolly, Callum Worthy και John Lynch, παίζει με την ιδέα των διαφορετικών πιθανών εκβάσεων και δημιουργεί ένα ιδιαίτερο κινηματογραφικό παιχνίδι.

7. «Το Φορτίο»

Βρισκόμαστε στο Oregon του 1933, μέσα στη σκληρή εποχή της Μεγάλης Ύφεσης. Ο βετεράνος Samuel Murphy βρίσκεται σε ένα βάναυσο στρατόπεδο εργασίας, μακριά από την κόρη του. Όταν ο αρχιφύλακας Clancy του προτείνει πρόωρη αποφυλάκιση με αντάλλαγμα τη μεταφορά χρυσού μέσα από μια επικίνδυνη και σχεδόν απροσπέλαστη περιοχή, ο Murphy βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα. Ο Ethan Hawke και ο Russell Crowe πρωταγωνιστούν σε ένα ατμοσφαιρικό δράμα εποχής που θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη ενός πατέρα να επιστρέψει στο παιδί του.

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8. «Μία Φάρμα στην Πορτογαλία»

Η ζωή του Fernando ανατρέπεται όταν η σύζυγός του εξαφανίζεται ξαφνικά και χωρίς εξήγηση. Ο καθηγητής γεωγραφίας προσπαθεί να ξαναβρεί τον εαυτό του και καταλήγει σε μια φάρμα στην Πορτογαλία, όπου αποφασίζει να υποδυθεί έναν άλλον άνθρωπο και να αναλάβει τη θέση του κηπουρού. Μετά το σκηνοθετικό της ντεμπούτο «Vasil», η Ισπανίδα Avelina Prat επιστρέφει με μια γλυκόπικρη ιστορία για την απώλεια, την αλλαγή και την προσπάθεια ενός ανθρώπου να ξαναχτίσει τη ζωή του από την αρχή.

9. «Uchronia»

Ο Γάλλος ποιητής Arthur Rimbaud ταξιδεύει στον χρόνο και συναντά επαναστατικές μορφές των τελευταίων 150 χρόνων σε ένα ψυχεδελικό και καλειδοσκοπικό κινηματογραφικό ταξίδι. Ο Phil Ieropoulos, σκηνοθέτης του «Avant-Drag!», επιστρέφει με την τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βερολίνου 2026. Το «Uchronia» έχει executive producer τον Charlie Kaufman και αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες ελληνικές κινηματογραφικές παρουσίες της εβδομάδας.

10. «Avengers: Endgame Encore»

Λίγο πριν από την κυκλοφορία του «Avengers: Doomsday», οι Avengers επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη για μία ακόμη μάχη απέναντι στον Thanos. Το «Avengers: Endgame» προβάλλεται ξανά σε μια ειδική επανέκδοση, εμπλουτισμένη με μια επιπλέον σκηνή που συνδέει την ταινία με την επόμενη μεγάλη περιπέτεια του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel. Αν είχες δει το «Endgame» όταν κυκλοφόρησε ή αν θέλεις να το ξαναζήσεις στη μεγάλη οθόνη, η επανέκδοση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που το ενδιαφέρον για τους Avengers αναμένεται να ανανεωθεί.

11. «Ο Μεγάλος Παράγων»

Ένα κλασικό φιλμ νουάρ του 1942 επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, μεταφέροντάς σε μια άλλη εποχή του αμερικανικού κινηματογράφου. Ο Duke, ένας άνδρας που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη φτώχεια, παρασύρεται από έναν επίορκο δικηγόρο και συμμετέχει σε μια ένοπλη ληστεία θωρακισμένου οχήματος μεταφοράς χρημάτων. Η ταινία του Lewis Seiler έχει πρωταγωνιστή τον Humphrey Bogart και αποτελεί μια ευκαιρία να δεις ένα κλασικό έργο του film noir στη μεγάλη οθόνη.

12. «Το Κουτί της Πανδώρας»

Η Louise Brooks πρωταγωνιστεί σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες του γερμανικού κινηματογράφου. Ένα κορίτσι της νύχτας γίνεται προστατευόμενη ενός μεγαλοεκδότη και στη συνέχεια τον παντρεύεται, με την απόφασή της να οδηγεί σε απρόβλεπτες συνέπειες. Ο G. W. Pabst σκηνοθετεί μια ταινία που έχει μείνει στην ιστορία του σινεμά και επιστρέφει στις αίθουσες για όσους θέλουν να γνωρίσουν ή να ξαναδούν ένα πραγματικό κινηματογραφικό ορόσημο.

13. «Το Άλογο του Τορίνο»

Ο Béla Tarr επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με μία από τις σημαντικότερες ταινίες της φιλμογραφίας του. Σε ένα απομονωμένο αγροτόσπιτο, ένας φτωχός αμαξάς και η κόρη του βλέπουν τη ζωή τους να βυθίζεται σταδιακά σε μια κατάσταση παρακμής, καθώς το άλογό τους αρνείται να φάει και να ζήσει. Μέσα σε έξι ημέρες, η αίσθηση ότι ο κόσμος οδηγείται προς το τέλος γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Το «Άλογο του Τορίνο», η τελευταία ταινία του Béla Tarr από το 2011, αποτελεί μια ξεχωριστή επιστροφή στη μεγάλη οθόνη.

Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα έχει πραγματικά πολλές διαφορετικές επιλογές. Αν θέλεις μια μεγάλη υπερπαραγωγή, το «Avengers: Endgame» επιστρέφει με επιπλέον υλικό, ενώ αν προτιμάς μια ιστορία εποχής, η «Λογική και Ευαισθησία» μεταφέρει ξανά στη μεγάλη οθόνη τον κόσμο της Jane Austen. Για τους φίλους των θρίλερ υπάρχουν το «Λος Τίγκρες», η «Κομμένη Κλωστή» και το «Στην Καρδιά του Κτήνους», ενώ το «Κλάδεμα της Τριανταφυλλιάς» και το «Uchronia» κινούνται σε πιο ιδιαίτερες κινηματογραφικές διαδρομές. Παράλληλα, οι επιστροφές των «Ο Μεγάλος Παράγων», «Το Κουτί της Πανδώρας» και «Το Άλογο του Τορίνο» δίνουν την ευκαιρία να ξαναδείς στη μεγάλη οθόνη ταινίες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία του κινηματογράφου. Με λίγα λόγια, από την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου έχεις αρκετές αφορμές για να επιλέξεις αίθουσα, να σβήσεις το κινητό και να αφήσεις για λίγο την πραγματικότητα έξω από την πόρτα.

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