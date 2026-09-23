Cinema 23.09.2026

«David Lynch, μου λείπεις»: Το μήνυμα της Naomi Watts στο Φεστιβάλ του San Sebastián

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Η Naomi Watts τιμήθηκε με το βραβείο Donostia στο Φεστιβάλ του San Sebastián και συγκίνησε αφιερώνοντας τη διάκριση στον David Lynch
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Naomi Watts τιμήθηκε με το βραβείο Donostia στο Φεστιβάλ του San Sebastián για τη συνολική της προσφορά.
  • Η ηθοποιός αφιέρωσε το βραβείο στον σκηνοθέτη David Lynch, εκφράζοντας τη συγκίνησή της.
  • Η Watts ανέφερε τη συνεργασία της με τον Lynch στις ταινίες «Mulholland Drive» και «Twin Peaks».
  • Η ηθοποιός ευχαρίστησε τον Lynch για την ευκαιρία και τον αντίκτυπο στην καριέρα της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η καταξιωμένη ηθοποιός Naomi Watts βρέθηκε στο επίκεντρο του λαμπερού Φεστιβάλ Κινηματογράφου του San Sebastián, όπου της απονεμήθηκε το εξαιρετικά σημαντικό βραβείο Donostia ως αναγνώριση της συνολικής και σπουδαίας προσφοράς της στην 7η τέχνη. Η βραδιά, ωστόσο, απέκτησε μια βαθιά συναισθηματική βαρύτητα για την ίδια, καθώς επέλεξε να αφιερώσει αυτή την κορυφαία διάκριση στον David Lynch, τον εμβληματικό σκηνοθέτη που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην πορεία και την εξέλιξη της καριέρας της. Μιλώντας με εμφανή συγκίνηση από τη σκηνή, η ηθοποιός απευθύνθηκε στον δημιουργό με τα τρυφερά λόγια «David Lynch, μου λείπεις», υπενθυμίζοντας στο κοινό τη μοναδική καλλιτεχνική σχέση τους.

naomi_watts_sansebastian
https://www.instagram.com/naomiwatts/

Η βαθιά αυτή σύνδεση ανάμεσά τους χρονολογείται από τη στιγμή που η Watts καθιερώθηκε διεθνώς πρωταγωνιστώντας στην αριστουργηματική ταινία «Mulholland Drive» αλλά και στη θρυλική σειρά «Twin Peaks» του σκηνοθέτη. Η ερμηνεία της ως Betty Elms παραμένει ένα από τα πιο φωτεινά κεφάλαια της πορείας της, συνδέοντάς την άρρηκτα με το σουρεαλιστικό και αινιγματικό κινηματογραφικό σύμπαν του Lynch. Η ίδια εξέφρασε την αιώνια ευγνωμοσύνη της για την ευκαιρία που της έδωσε να συνεργαστούν, υπογραμμίζοντας τον καταλυτικό αντίκτυπο που είχε αυτή η εμπειρία στην επαγγελματική της εξέλιξη.

naomi_watts_sansebastian
https://www.instagram.com/naomiwatts/

Για την περίσταση, η ηθοποιός επέλεξε μια εντυπωσιακή και μινιμαλιστική δημιουργία από τη συλλογή Dior Cruise 2027, μαγνητίζοντας τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί. Συγκεκριμένα, φόρεσε ένα κομψό, μαύρο μεταξωτό φόρεμα που αποπέμπαινε διαχρονική φινέτσα, το οποίο απογειώθηκε χάρη σε μια περίτεχνη floral λεπτομέρεια που πρόσθεσε μια διακριτική, ρομαντική νότα στη σιλουέτα. Ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με λιτό styling, η Naomi Watts άφησε τη φυσική της λάμψη και τη σπουδαιότητα της στιγμής να πρωταγωνιστήσουν απόλυτα.

Η φετινή απονομή του βραβείου Donostia επιβεβαιώνει περίτρανα τη διαχρονική θέση της ηθοποιού στο παγκόσμιο κινηματογραφικό στερέωμα, υπενθυμίζοντας στο κοινό και τους κριτικούς το εύρος και το βάθος του ταλέντου της. Μέσα από δεκαετίες επιτυχημένων ερμηνειών, ηWatts έχει καταφέρει να κερδίσει τον απόλυτο σεβασμό της βιομηχανίας, συνδυάζοντας την καλλιτεχνική αριστεία με μια σπάνια ακεραιότητα και αυθεντικότητα που σπάνια συναντά κανείς στα μεγάλα αστέρια του Χόλιγουντ.

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David Lynch Naomi Watts San Sebastián
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