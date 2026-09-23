Life 23.09.2026

Η πιο εύκολη σπιτική γκρανόλα – Πώς να τη φτιάξεις γρήγορα και με λίγα υλικά

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Ιδανική για να τη συνδυάσεις με γιαούρτι, γάλα ή φρέσκα φρούτα και να ξεκινήσεις τη μέρα σου με τον πιο νόστιμο τρόπο
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η σπιτική γκρανόλα φτιάχνεται εύκολα με λίγα υλικά όπως βρώμη, ξηρούς καρπούς, μέλι και αποξηραμένα φρούτα.
  • Η συνταγή είναι ευέλικτη και μπορεί να προσαρμοστεί με διάφορους ξηρούς καρπούς, σπόρους ή κακάο.
  • Ψήνεται στον φούρνο στους 160°C για 25-30 λεπτά, ανακατεύοντας μία φορά.
  • Σερβίρεται με γιαούρτι, φρούτα, γάλα ή ως σνακ, και αποθηκεύεται σε αεροστεγές δοχείο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η σπιτική γκρανόλα είναι μια εύκολη και νόστιμη επιλογή για πρωινό ή σνακ και μπορεί να γίνει ακριβώς όπως τη θέλεις. Με λίγα απλά υλικά, βρώμη, ξηρούς καρπούς, μέλι και αποξηραμένα φρούτα, μπορείς να ετοιμάσεις στο σπίτι μια τραγανή γκρανόλα που ταιριάζει ιδανικά με γιαούρτι, γάλα ή φρέσκα φρούτα.

Pexels
Pexels

Το καλύτερο είναι ότι η συνταγή προσαρμόζεται εύκολα. Μπορείς να προσθέσεις τους αγαπημένους σου ξηρούς καρπούς, σπόρους ή λίγο κακάο και να δημιουργήσεις κάθε φορά διαφορετικό συνδυασμό.

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Υλικά

  • 300 γρ. νιφάδες βρώμης
  • 100 γρ. αμύγδαλα ή καρύδια
  • 50 γρ. σπόρους της επιλογής σου
  • 3 κ.σ. μέλι ή σιρόπι σφενδάμου
  • 2 κ.σ. ελαιόλαδο ή λάδι καρύδας
  • 1 κ.γ. κανέλα
  • 1 πρέζα αλάτι
  • 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
  • 80 γρ. αποξηραμένα φρούτα
  • Προαιρετικά: σταγόνες μαύρης σοκολάτας ή καρύδα
Pexels
Pexels

Εκτέλεση

  1. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160°C στον αέρα και στρώνουμε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί.
  2. Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε τη βρώμη, τους ξηρούς καρπούς, τους σπόρους, την κανέλα και το αλάτι. Σε ένα δεύτερο μπολ ανακατεύουμε το μέλι με το λάδι και τη βανίλια.
  3. Ρίχνουμε τα υγρά υλικά πάνω από το μείγμα της βρώμης και ανακατεύουμε καλά ώστε να καλυφθούν όλα τα υλικά.
  4. Απλώνουμε το μείγμα στο ταψί σε μία ομοιόμορφη στρώση και ψήνουμε για περίπου 25-30 λεπτά, ανακατεύοντας μία φορά στα μισά του χρόνου. Η γκρανόλα είναι έτοιμη όταν αποκτήσει χρυσαφένιο χρώμα.
  5. Την αφήνουμε να κρυώσει εντελώς πριν προσθέσουμε τα αποξηραμένα φρούτα και, αν θέλουμε, τη σοκολάτα. Καθώς κρυώνει, θα γίνει ακόμα πιο τραγανή.
Pexels
Pexels
Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Πώς να την απολαύσεις

Σέρβιρε τη σπιτική γκρανόλα με στραγγιστό γιαούρτι και φρέσκα φρούτα για ένα χορταστικό πρωινό ή πρόσθεσέ τη σε ένα smoothie bowl. Μπορείς επίσης να την απολαύσεις σκέτη ως γρήγορο σνακ μέσα στην ημέρα. Αποθήκευσέ τη σε αεροστεγές δοχείο, αφού έχει κρυώσει πλήρως, και θα έχεις έτοιμο ένα τραγανό σπιτικό σνακ για αρκετές ημέρες.

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