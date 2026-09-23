Μουσική 23.09.2026

Το «True Love» της Loreen επιστρέφει σε νέα εκδοχή με ένα δυνατό μήνυμα για την αυτοαγάπη

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Η Loreen παρουσιάζει τη νέα version του τραγουδιού True Love σε ένα ατμοσφαιρικό τραγούδι για τη σχέση με τον εαυτό σου
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Η Loreen κυκλοφόρησε νέα εκδοχή του τραγουδιού "True Love" με τον Ólafur Arnalds.
  • Η νέα εκδοχή του "True Love" εστιάζει στο μήνυμα της αυτοαγάπης και αποδοχής του εαυτού.
  • Η συνεργασία με τον Arnalds προσδίδει στο τραγούδι έναν πιο λιτό, ατμοσφαιρικό και εσωτερικό ήχο.
  • Η νέα εκδοχή του "True Love" σηματοδοτεί μια νέα κατεύθυνση στην καλλιτεχνική πορεία της Loreen.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν τραγούδια που απλώς ακούς και υπάρχουν τραγούδια που μοιάζουν να σε βρίσκουν ακριβώς τη στιγμή που τα χρειάζεσαι. Το «True Love» της Loreen ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Και τώρα επιστρέφει με μια νέα, πιο ατμοσφαιρική εκδοχή, μέσα από τη συνεργασία της με τον Ισλανδό συνθέτη και παραγωγό Ólafur Arnalds. Η νέα version, με τίτλο «True Love» by Ólafur Arnalds Version, κυκλοφόρησε στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 και δίνει στο τραγούδι μια διαφορετική διάσταση. Αν έχεις αγαπήσει ήδη το original, αυτή τη φορά θα το ακούσεις σαν να το γνωρίζεις από την αρχή.

https://www.instagram.com/loreenofficial/
https://www.instagram.com/loreenofficial/

Το «True Love» παρουσιάστηκε αρχικά μέσα από το album Wildfire και έχει στον πυρήνα του ένα θέμα που σε αφορά περισσότερο απ’ όσο ίσως παραδέχεσαι: τη σχέση που έχεις με τον ίδιο σου τον εαυτό. Γιατί η αληθινή αγάπη δεν αφορά πάντα έναν άλλον άνθρωπο. Μπορεί να είναι η στιγμή που σταματάς να είσαι τόσο αυστηρή με τον εαυτό σου. Η στιγμή που αποδέχεσαι τις ατέλειές σου, αφήνεις πίσω σου όσα σε πλήγωσαν και αποφασίζεις να σε φροντίσεις λίγο περισσότερο. Αυτό ακριβώς το συναίσθημα παραμένει ζωντανό στη νέα εκδοχή του τραγουδιού.

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Σε συνεργασία με τον Ólafur Arnalds, η Loreen απομακρύνεται από την πιο «γεμάτη» προσέγγιση του αρχικού τραγουδιού και επιλέγει έναν πιο λιτό, εσωτερικό ήχο. Η παραγωγή αφήνει περισσότερο χώρο στη μελωδία και στην ερμηνεία, δημιουργώντας μια αίσθηση ηρεμίας και προσωπικής εξομολόγησης. Και κάπου εδώ είναι που μπορείς να συνδεθείς πραγματικά με το τραγούδι. Γιατί υπάρχουν στιγμές που δεν χρειάζεσαι ένταση. Χρειάζεσαι χώρο. Χρειάζεσαι λίγα λεπτά για να μείνεις μόνη με τις σκέψεις σου, να πάρεις μια βαθιά ανάσα και να θυμηθείς ποια είσαι.

https://www.instagram.com/loreenofficial/
https://www.instagram.com/loreenofficial/

Η συνεργασία των δύο καλλιτεχνών μοιάζει να λειτουργεί ακριβώς έτσι: αφαιρεί αντί να προσθέτει. Και μέσα από αυτή την απλότητα, το συναίσθημα γίνεται ακόμη πιο έντονο. Η νέα version του «True Love» λειτουργεί ταυτόχρονα ως σύνδεση με την προηγούμενη μουσική πορεία της Loreen και ως ένδειξη της νέας κατεύθυνσης που εξερευνά.

https://www.instagram.com/loreenofficial/
https://www.instagram.com/loreenofficial/

Εσύ, λοιπόν, βάλε τα ακουστικά σου, χαμήλωσε τα φώτα και άφησε το τραγούδι να παίξει. Ίσως μέσα στις μελωδίες του αναγνωρίσεις κάτι δικό σου. Γιατί τελικά η «true love» μπορεί να ξεκινά από εκεί που όλα τα υπόλοιπα τελειώνουν… από εσένα.

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Loreen ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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