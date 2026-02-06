Μουσικά Νέα 06.02.2026

Το «Feels Like Heaven» της Loreen ζωντανεύει μέσα από ένα εντυπωσιακό video clip

Η Loreen παρουσιάζει το καθηλωτικό νέο video clip του single «Feels Like Heaven», ανοίγοντας ένα τολμηρό κεφάλαιο
Μαρία Χατζηγιάννη

Μετά την ανακοίνωση του νέου της άλμπουμ Wildfire, η πολυπλατινένια και βραβευμένη καλλιτέχνιδα Loreen παρουσιάζει το νέο της single «Feels Like Heaven», ένα τραγούδι που σηματοδοτεί την αρχή ενός τολμηρού μουσικού κεφαλαίου και υπόσχεται να καθηλώσει τους θαυμαστές της παγκοσμίως.

Το single αποτελεί προϊόν συνεργασίας κορυφαίων δημιουργών. Στη σύνθεση και την παραγωγή συμμετέχουν ο Jesse Shatkin, γνωστός για μερικές από τις πιο δυνατές στιγμές της σύγχρονης pop, ο Calum Landau (γνωστός από συνεργασίες με Alison Goldfrapp και Ellie Goulding) και η GRAMMY-υποψήφια Sia, ενώ την επιπλέον παραγωγή υπογράφει ο Myles Avery (Tate McCrae, Megan Thee Stallion). Η συνεργασία αυτή δημιουργεί ένα αποτέλεσμα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, που συνδυάζει συναισθηματικό βάθος και σύγχρονη pop αισθητική.

Διάβασε επίσης: Η μεγάλη επιστροφή της Loreen: Το νέο άλμπουμ «Wildfire» και η dream team με τη Sia

Η Loreen περιγράφει το τραγούδι ως μια εξερεύνηση της εσωτερικής μας κατάστασης: «Όταν μιλάμε για τον παράδεισο εδώ, δεν εννοούμε τόπο ή θρησκευτικό σύστημα. Είναι μια κατάσταση του νου. Όπως η κόλαση, υπάρχει στο μυαλό και βιώνεται στο παρόν. Το «Feels Like Heaven» αφορά την παράδοση, γιατί όταν παραδίδεσαι, δημιουργείς ελευθερία. Η ελευθερία είναι αγάπη, και η αγάπη είναι ασφάλεια. Από εκεί πηγάζει η ενσυναίσθηση, η καθαρότητα και η βαθύτερη κατανόηση της ζωής μας και των άλλων. Στο τέλος, ο παράδεισος και η κόλαση δεν είναι προορισμοί, τα δημιουργούμε εδώ, μέσω του τρόπου που αισθανόμαστε και αγαπάμε», εξηγεί η Loreen.

Το νέο single είναι διαθέσιμο ψηφιακά σε όλες τις πλατφόρμες και προλογίζει το ολοκληρωμένο άλμπουμ Wildfire, που κυκλοφορεί στις 27 Μαρτίου 2026. Το άλμπουμ περιλαμβάνει 12 κομμάτια, ανάμεσά τους τα «Where Do We Go From Here», «Weapons», «Is It Love», «Melt», «Tattoo», και η συνεργασία με τον 6LACK στο «Lose That Light».

Με το «Feels Like Heaven», η Loreen δημιουργεί μια μουσική εμπειρία που συνδυάζει έντονα συναισθήματα, δημιουργική συνεργασία και ένα νέο κεφάλαιο στη διαδρομή της, επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρείται μία από τις κορυφαίες pop καλλιτέχνιδες της Ευρώπης.

Διάβασε επίσης: Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

