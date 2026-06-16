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Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Νέες κυκλοφορίες 16.06.2026

Πάνος Μουζουράκης – Μανώλης Φάμελλος: Κυκλοφόρησε η νέα εκδοχή του «Ένα Μεγάλο Φωτεινό Καλοκαίρι»

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Ο Πάνος Μουζουράκης και ο Μανώλης Φάμελλος ανανεώνουν ένα εμβληματικό τραγούδι, χαρίζοντας μας το απόλυτο νοσταλγικό soundtrack
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε νέα εκδοχή του τραγουδιού «Ένα Μεγάλο Φωτεινό Καλοκαίρι» από Μουζουράκη και Φάμελλο.
  • Το τραγούδι, αρχικά του Φάμελλου από το 2000, επανακυκλοφορεί στις 12 Ιουνίου 2026.
  • Η νέα εκτέλεση συνδυάζει την αυθεντική ατμόσφαιρα με σύγχρονο ήχο.
  • Η παραγωγή και ενορχήστρωση έγιναν από τον Μανώλη Φάμελλο και συνεργάτες του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι του 2026 υποδέχεται μια από τις πιο νοσταλγικές μουσικές συνεργασίες, καθώς ο Πάνος Μουζουράκης και ο Μανώλης Φάμελλος ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια νέα, ανανεωμένη εκδοχή του κλασικού πλέον τραγουδιού «Ένα Μεγάλο Φωτεινό Καλοκαίρι».

Ο Πάνος Μουζουράκης με κοστούμι και γυαλιά κάθεται στην κόκκινη καρέκλα του The Voice, περιμένοντας τη βάφτιση του γιου του.
https://www.instagram.com/panosmouzourakis/

Το κομμάτι, που πρωτοακούσαμε το 2000 μέσα από την πένα και τη φωνή του Μανώλη Φάμελλου, επιστρέφει στις 12 Ιουνίου 2026 από τη Minos EMI, αποδεικνύοντας ότι ορισμένα τραγούδια διαθέτουν μια διαχρονική ικανότητα να «φωτίζουν» τις αναμνήσεις μας, ανεξάρτητα από το πέρασμα του χρόνου.

Μια σύγχρονη ματιά σε μια κλασική ιστορία

Η νέα εκτέλεση κατορθώνει το «δύσκολο» στοίχημα: να διατηρήσει την αυθεντική, συναισθηματική ατμόσφαιρα του πρωτότυπου, εντάσσοντάς την παράλληλα σε ένα πιο σύγχρονο ηχητικό πλαίσιο. Η χαρακτηριστική, γεμάτη εκφραστικότητα φωνή του Πάνου Μουζουράκη προσθέτει μια νέα διάσταση στους στίχους, ενώ η παρουσία του ίδιου του Μανώλη Φάμελλου εγγυάται ότι η ψυχή του τραγουδιού παραμένει ανέπαφη.

manolis_famellos_fwteino_kalokairi
https://www.instagram.com/manolisfamellos/

Την επιμέλεια της παραγωγής υπογράφει ο ίδιος ο Μανώλης Φάμελλος, ενώ η ενορχήστρωση, προϊόν της συνεργασίας του Φάμελλου με τους Manolo Vega και Βασίλη Κορρέ, προσδίδει μια φρέσκια πνοή, αναδεικνύοντας τη ζεστασιά που πάντα χαρακτήριζε το συγκεκριμένο έργο.

Ένας ύμνος στη μνήμη

Το «Ένα Μεγάλο Φωτεινό Καλοκαίρι» παραμένει, πάνω από όλα, ένα τραγούδι για τον χρόνο που περνά και τις στιγμές που επιμένουν να μένουν χαραγμένες στην καρδιά. Μιλά για εκείνα τα καλοκαίρια που έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικής μας ιστορίας, για τα πρόσωπα που αγαπήσαμε και για τη γλυκιά νοσταλγία που μας συνοδεύει.

Η συνύπαρξη των δύο καλλιτεχνών σε αυτή τη διασκευή δεν είναι απλώς μια δισκογραφική στιγμή, αλλά μια υπενθύμιση πως η αληθινή μουσική δεν έχει ημερομηνία λήξης. Μέσα από την ερμηνεία τους, το τραγούδι αποκτά νέα ζωή, έτοιμο να συντροφεύσει τις δικές μας στιγμές και τις αναμνήσεις που δημιουργούμε αυτό το καλοκαίρι.

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Ένα Μεγάλο Φωτεινό Καλοκαίρι Μανώλης Φάμελλος Πάνος Μουζουράκης
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