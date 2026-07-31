Μουσική 31.07.2026

«Θα γίνει ταραχή»: Ο Πάνος Κιάμος και ο Λευτέρης Πανταζής ενώνουν τις δυνάμεις τους στην Ακτή Πειραιώς

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Ο Πάνος Κιάμος και ο Λευτέρης Πανταζής ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους για τη χειμερινή σεζόν στην Ακτή Πειραιώς
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Πάνος Κιάμος και ο Λευτέρης Πανταζής θα συνεργαστούν στην Ακτή Πειραιώς για τη χειμερινή σεζόν.
  • Η ανακοίνωση της συνεργασίας έγινε μέσω χιουμοριστικού βίντεο στα social media της Ακτής Πειραιώς.
  • Οι δύο καλλιτέχνες αναμένεται να προσφέρουν ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες, χορό και διασκέδαση.
  • Η συνεργασία τους χαρακτηρίζεται ως μια από τις πιο πολυαναμενόμενες μουσικές συναντήσεις του χειμώνα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα συνεργασία που θα γίνει το talk of the town της νυχτερινής Αθήνας είναι γεγονός! Ο Πάνος Κιάμος και ο Λευτέρης Πανταζής ετοιμάζονται να ενώσουν τις φωνές και τις μεγάλες επιτυχίες τους για τη χειμερινή σεζόν στην Ακτή Πειραιώς, δημιουργώντας ένα σχήμα που υπόσχεται πολύ κέφι, χορό και αξέχαστες μουσικές στιγμές.

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Η ανακοίνωση έγινε με έναν ιδιαίτερα διασκεδαστικό τρόπο μέσα από τα social media της Ακτής Πειραιώς, με ένα χιουμοριστικό βίντεο που έβαλε αμέσως τους fans στο κλίμα. Οι δύο τραγουδιστές εμφανίζονται να συνομιλούν στο τηλέφωνο, αφήνοντας το κοινό να καταλάβει πως κάτι μεγάλο ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν.

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Στο βίντεο, ο Πάνος Κιάμος φαίνεται να μοιράζεται τον ενθουσιασμό του για τη νέα μουσική συνάντηση, λέγοντας χαρακτηριστικά στον Λευτέρη Πανταζή: «Λευτέρη, νιώθω ότι θα γίνει ταραχή στην Ακτή Πειραιώς φέτος». Η απάντηση του Λευτέρη Πανταζή ήταν εξίσου απολαυστική, αφού του είπε: «Πάνο, απόψε φόρα τα καλά σου», δίνοντας το σύνθημα για μια σεζόν γεμάτη εκπλήξεις.

Ο Πάνος Κιάμος με το νέο του τραγούδι Αυτό Είναι Σωστό, κάνει μια εκρηκτική επιστροφή στη δισκογραφία.

Πάνος Κιάμος και Λευτέρης Πανταζής: Ένα δίδυμο «φωτιά»

Η συνύπαρξη του Πάνου Κιάμου και του Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιώς αποτελεί μία από τις πιο πολυαναμενόμενες μουσικές συνεργασίες του χειμώνα. Οι δύο καλλιτέχνες έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο ελληνικό τραγούδι, με δεκάδες επιτυχίες που έχουν γίνει διαχρονικά αγαπημένες.

Ο Πάνος Κιάμος είναι γνωστός για τις εκρηκτικές εμφανίσεις του και τα τραγούδια που έχουν συνδεθεί με αμέτρητες στιγμές διασκέδασης, ενώ ο Λευτέρης Πανταζής παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους performers της ελληνικής μουσικής σκηνής, με μοναδική ενέργεια και αστείρευτο χιούμορ.

Η χημεία ανάμεσα στους δύο τραγουδιστές φαίνεται ήδη από το πρώτο teaser και όλα δείχνουν πως η φετινή σεζόν στην Ακτή Πειραιώς θα έχει πολλές εκπλήξεις. Το μόνο σίγουρο είναι πως το κοινό μπορεί να περιμένει ένα πρόγραμμα γεμάτο μεγάλες επιτυχίες, δυνατές ερμηνείες και φυσικά… πολλή «ταραχή»!

Η νέα μουσική συνάντηση του Πάνου Κιάμου και του Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιώς αναμένεται να γίνει ένα από τα μεγάλα highlights της χειμερινής διασκέδασης, με τους δύο καλλιτέχνες να ετοιμάζονται να χαρίσουν στο κοινό αξέχαστες βραδιές.

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