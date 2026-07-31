84 και πιο επίκαιρος από ποτέ: Ο Paul McCartney γράφει ιστορία στα Mercury Prize

Ο Paul McCartney είναι για πρώτη φορά υποψήφιος στα Mercury Prize με το νέο άλμπουμ «The Boys of Dungeon Lane»

Με μια ματιά Ο Paul McCartney, στα 84 του, είναι για πρώτη φορά υποψήφιος στα Mercury Prize.

Η υποψηφιότητά του αφορά το 24ο προσωπικό του άλμπουμ, "The Boys of Dungeon Lane".

Ο McCartney είναι ένας από τους γηραιότερους καλλιτέχνες που έχουν βρεθεί στη shortlist του βραβείου.

Η διάκριση αυτή έρχεται να καλύψει ένα κενό στην πλούσια δισκογραφία του, αποδεικνύοντας τη διαχρονική του αξία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν καλλιτέχνες που δεν σταματούν ποτέ να εκπλήσσουν και ο Paul McCartney είναι σίγουρα ένας από αυτούς. Ο θρυλικός μουσικός απέκτησε για πρώτη φορά θέση στη shortlist των Mercury Prize, πετυχαίνοντας ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο σε μια καριέρα που μετρά δεκαετίες. Στα 84 του χρόνια, αποδεικνύει ότι η δημιουργικότητα δεν γνωρίζει ηλικία και πως η μουσική του εξακολουθεί να συγκινεί κοινό και κριτικούς. Η νέα αυτή διάκριση προστίθεται σε μια ήδη εντυπωσιακή πορεία.

Η υποψηφιότητα αφορά το άλμπουμ «The Boys of Dungeon Lane», το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάιο και έγινε το 24ο προσωπικό άλμπουμ του που έφτασε στην κορυφή των βρετανικών charts. Η εμπορική επιτυχία του δίσκου συνδυάστηκε τώρα και με μια σημαντική αναγνώριση από τον θεσμό των Mercury Prize, που κάθε χρόνο ξεχωρίζει τα κορυφαία άλμπουμ από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Είναι η πρώτη φορά που ο Paul McCartney βρίσκεται ανάμεσα στους τελικούς υποψηφίους του συγκεκριμένου βραβείου.

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Η φετινή λίστα περιλαμβάνει συνολικά 12 καλλιτέχνες και συγκροτήματα, συνδυάζοντας μεγάλες προσωπικότητες της μουσικής με ανερχόμενα ονόματα, όπως οι RAYE, Jayde, Dove Ellis και Knats. Παρότι ο ανταγωνισμός είναι έντονος, η παρουσία του πρώην μέλους των The Beatles αποτελεί από μόνη της μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της χρονιάς. Παράλληλα, γίνεται ένας από τους γηραιότερους καλλιτέχνες που έχουν συμπεριληφθεί ποτέ στη shortlist του θεσμού.

Μια διάκριση που άργησε… αλλά ήρθε

Παρότι ο Paul McCartney έχει κατακτήσει αμέτρητα βραβεία και έχει γράψει ιστορία στη διεθνή μουσική σκηνή, μέχρι σήμερα δεν είχε βρεθεί ποτέ ανάμεσα στους υποψηφίους των Mercury Prize.

Η φετινή υποψηφιότητα έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, αποδεικνύοντας ότι η επιρροή και η καλλιτεχνική του αξία παραμένουν διαχρονικές.

Αντίστροφη μέτρηση για τα Mercury Prize 2026

Τα Mercury Prize, που θεσπίστηκαν το 1992, θεωρούνται μία από τις σημαντικότερες μουσικές διακρίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η φετινή απονομή θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου στη Utilita Arena του Newcastle, όπου θα αναδειχθεί το καλύτερο βρετανικό ή ιρλανδικό άλμπουμ της χρονιάς.

Paul McCartney is shortlisted for a Mercury Prize for first time… alongside Olivia Dean and Raye https://t.co/N8piK8Sfbk — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 31, 2026

Είτε κατακτήσει το βραβείο είτε όχι, ο Paul McCartney απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η μουσική δεν έχει ηλικία και ότι οι πραγματικοί θρύλοι συνεχίζουν να γράφουν ιστορία, ακόμη και μετά από έξι δεκαετίες καριέρας.

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