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Μουσική 02.07.2026

Tο rock reunion της χρονιάς – Mick Jagger και Paul McCartney ξανά μαζί στο νέο άλμπουμ των Rolling Stones

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Ο Paul McCartney συμμετέχει στο νέο άλμπουμ των Rolling Stones, με τον Mick Jagger και μοιράζεται νέες αποκαλύψεις
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Paul McCartney παίζει μπάσο στο νέο τραγούδι «Covered In You» των Rolling Stones, στο άλμπουμ «Foreign Tongues».
  • Ο Mick Jagger δήλωσε ότι η συνεργασία με τον McCartney ήταν εύκολη, παρά τις punk επιρροές του τραγουδιού.
  • Ο McCartney ηχογράφησε το μπάσο για το «Covered In You» σε περίπου 10 λεπτά, όπως ανέφερε ο Jagger.
  • Το νέο άλμπουμ «Foreign Tongues» θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου και περιλαμβάνει κι άλλες συνεργασίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Rolling Stones και ο Paul McCartney ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στο νέο άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος, «Foreign Tongues», με τον πρώην Beatle να παίζει μπάσο στο ολοκαίνουργιο τραγούδι «Covered In You». Σε νέα του συνέντευξη στο NME, ο Mick Jagger μίλησε για τη συνεργασία τους, αποκαλύπτοντας ότι η ηχογράφηση ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακή ευκολία.

Το θρυλικό συγκρότημα των Rolling Stones που επιστρέφει με το νέο άλμπουμ Foreign Tongues.
https://www.instagram.com/therollingstones/

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «It was very easy. Obviously, I’ve known Paul for ages. He’s not a stranger, but he’s never played bass with us before. It’s a different thing, you know?». Ο frontman των Rolling Stones αποκάλυψε ακόμη ότι πριν από την ηχογράφηση είχε εκφράσει έναν μικρό προβληματισμό στον παραγωγό Andrew Watt, καθώς το τραγούδι έχει έντονες punk επιρροές. «’Is he gonna be into this? Because it’s a punk tune, and I want overdriven bass. It’s gonna be simple, no mucking about.»  Ωστόσο, όπως εξήγησε, οι ανησυχίες του διαλύθηκαν σχεδόν αμέσως.«Paul did exactly what was needed in, like, 10 minutes.»

Ο Travis Scott μόλις έδωσε το μεγαλύτερο hint για το νέο του άλμπουμ

Το «Covered in you» ηχογραφήθηκε στην ίδια session από την οποία προέκυψε και το «Bite my head off», το τραγούδι στο οποίο ο Paul McCartney συμμετείχε στο προηγούμενο άλμπουμ των Rolling Stones, «Hackney Diamonds» του 2023.

Η σχέση των δύο μουσικών πλευρών μετρά δεκαετίες. Ο Paul McCartney, μαζί με τον John Lennon, είχε γράψει το «I wanna be your man», το οποίο κυκλοφόρησαν οι Rolling Stones το 1963, ενώ λίγα χρόνια αργότερα ο Mick Jagger συμμετείχε στα φωνητικά του τραγουδιού των Beatles «Baby, you’re a rich man».

Ο Mick Jagger στη σκηνή με τα χέρια ψηλά.
Ο Mick Jagger σε μια δυναμική στιγμή κατά τη διάρκεια συναυλίας.

Από την πλευρά του, ο Paul McCartney είχε μιλήσει τον περασμένο Μάιο στο NME για την εμπειρία του να συνεργάζεται ξανά με τους Rolling Stones. Όπως είχε δηλώσει: «It was really nice to just show up at a studio with your bass and just say, ‘Right, where do you want me?’».

Ο Mick Jagger των Rolling Stones τραγουδάει στη σκηνή.
Ο Mick Jagger σε μια εκρηκτική στιγμή κατά τη διάρκεια συναυλίας των Rolling Stones.

Στη συνέχεια περιέγραψε τον ενθουσιασμό του όταν ξεκίνησε η ηχογράφηση. «You start playing, and they show you the song, and I start thinking, ‘I’m playing with the Stones!’ And I’m well chuffed! You could be a bit blasé and go, ‘Yeah, okay, so what?’ But for me, it wasn’t  it went the other way.»

Ο Mick Jagger τραγουδάει στη σκηνή κρατώντας μικρόφωνο.
Ο Mick Jagger των Rolling Stones σε μια εκφραστική στιγμή κατά τη διάρκεια συναυλίας.

Και πρόσθεσε: «It was like, ‘Wow, there’s Mick! Ooh, there’s Keith Richards! Woah, there’s Ronnie Wood!’ It was exciting. It was really good. A great thing is all I had to do was play bass and not make mistakes, so it was good».

Το νέο άλμπουμ «Foreign Tongues» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου, ενώ θα περιλαμβάνει και συμμετοχές από τους Robert Smith των The Cure, Chad Smith των Red Hot Chili Peppers και τον Steve Winwood.

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Paul McCartney Rolling Stones
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