Javier Bardem: Η playlist που τον βοήθησε να «χτίσει» τον ρόλο στη σειρά «Cape Fear»

Ο Javier Bardem αποκάλυψε πως χρησιμοποίησε τη μέταλ μουσική ως βασικό εργαλείο για να προσεγγίσει τον σκοτεινό ρόλο του στη σειρά «Cape Fear»

Με μια ματιά Ο Javier Bardem χρησιμοποίησε μέταλ μουσική για να προσεγγίσει τον ρόλο του Max Cady στη σειρά «Cape Fear».

Συγκεκριμένα, τραγούδια των Linkin Park, Slipknot, Falling In Reverse και Bad Omens τον βοήθησαν να κατανοήσει τον χαρακτήρα.

Ο Bardem δήλωσε ότι η μέταλ μουσική είναι τρόπος ζωής γι' αυτόν και την ακούει καθημερινά.

Η ερμηνεία του Bardem στον Max Cady στη νέα σειρά «Cape Fear» βασίζεται στην ακατέργαστη δύναμη της μέταλ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν ο Javier Bardem καλείται να ενσαρκώσει έναν χαρακτήρα με σκοτεινό παρελθόν, όπως ο Max Cady στη νέα σειρά του Apple TV+, «Cape Fear», δεν βασίζεται μόνο στο ταλέντο του, αλλά και στη δύναμη της μουσικής. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε πως η μέταλ σκηνή αποτέλεσε το κλειδί για να «ξεκλειδώσει» την ψυχοσύνθεση του ρόλου του.

Στη σειρά, ο Bardem υποδύεται έναν καταδικασμένο δολοφόνο που βγαίνει από τη φυλακή μετά από 17 χρόνια, έχοντας ως στόχο να εκδικηθεί το ζευγάρι δικηγόρων (Amy Adams και Patrick Wilson) που ανέλαβε την υπόθεσή του. Για να προσεγγίσει αυτόν τον οργισμένο χαρακτήρα, ο ηθοποιός δήλωσε στο Kerrang! πως κατέφυγε σε μια συγκεκριμένη λίστα αναπαραγωγής.

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«Άκουσα πέντε βασικά τραγούδια που με βοήθησαν να μπω στο κλίμα», εξομολογήθηκε ο Bardem. Ανάμεσά τους, ξεχώρισε δύο κομμάτια των Linkin Park: το «Given Up» και το «Up From The Bottom». Μάλιστα, έπλεξε το εγκώμιο της νέας τραγουδίστριας του συγκροτήματος, Emily Armstrong, για την ενέργεια που προσέφερε. «Αυτά τα κομμάτια εκφράζουν την απογοήτευση και τον αγώνα για την αναγέννηση, στοιχεία που συνδέονται απόλυτα με τον Max Cady», εξήγησε ο ίδιος. Τη λίστα του συμπλήρωσαν οι Slipknot, οι Falling In Reverse και οι Bad Omens.

Για τον Ισπανό σταρ, η μουσική δεν είναι ένα απλό εργαλείο για τα γυρίσματα, αλλά μια καθημερινή ανάγκη. «Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτήν. Την ακούω όταν οδηγώ, όταν μετακινούμαι, ακόμα και πριν κοιμηθώ, ναι, ακούω Slipknot για να με πάρει ο ύπνος! Για μένα, η μέταλ είναι τρόπος ζωής», παραδέχθηκε.

Παράλληλα, δήλωσε φανατικός των live εμφανίσεων. Παρόλο που αναζητά την απομόνωση για να απολαύσει τη συναυλία χωρίς περισπασμούς, κάποιες φορές το «μικρόβιο» τον σπρώχνει να βρεθεί μέσα στο mosh pit, εκεί όπου η μουσική νιώθεται με όλες τις αισθήσεις.

Το «Cape Fear», βασισμένο στο μυθιστόρημα The Executioners του John D. MacDonald, αποτελεί ένα από τα πιο ιστορικά project του Χόλιγουντ. Μετά τις εμβληματικές ερμηνείες του Robert Mitchum το 1962 και του Robert De Niro υπό τις οδηγίες του Martin Scorsese το 1990, ο Bardem καλείται να αφήσει το δικό του στίγμα, «ντύνοντας» τον κακό της ιστορίας με την ακατέργαστη δύναμη της μέταλ μουσικής.