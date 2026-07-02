Το τελευταίο trailer του «The Odyssey» είναι εδώ και το internet παραληρεί

Κυκλοφόρησε το τελευταίο trailer της «The Odyssey» του Christopher Nolan λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα τον Ιούλιο

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το τελευταίο trailer της ταινίας «The Odyssey» του Christopher Nolan.

Η ταινία βασίζεται στο ομηρικό έπος και αφηγείται το ταξίδι του Οδυσσέα.

Πρωταγωνιστεί ο Matt Damon ως Οδυσσέας, πλαισιωμένος από μεγάλα ονόματα του Hollywood.

Η πρεμιέρα της ταινίας έχει οριστεί για τις 17 Ιουλίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για μία από τις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές κυκλοφορίες της χρονιάς έχει ξεκινήσει. Το τελευταίο επίσημο trailer της «The Odyssey», της νέας ταινίας του Christopher Nolan, μόλις δόθηκε στη δημοσιότητα, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο την ανυπομονησία του κοινού.

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το εμβληματικό ομηρικό έπος, αφηγούμενος το δύσκολο και γεμάτο περιπέτειες ταξίδι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη, μετά το τέλος του Τρωικού Πολέμου.

Selena Gomez και Timothée Chalamet – Το trailer του «Not Alone» μόλις έσκασε και ανυπομονουμε για την πρεμιέρα!

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Matt Damon, ο οποίος ενσαρκώνει τον Οδυσσέα, ενώ δίπλα του συναντάμε ένα εντυπωσιακό cast που συγκεντρώνει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Hollywood.

Ο Tom Holland υποδύεται τον Τηλέμαχο, η Anne Hathaway εμφανίζεται ως Πηνελόπη, η Zendaya αναλαμβάνει τον ρόλο της θεάς Αθηνάς, ο Robert Pattinson ενσαρκώνει τον Ερμή, ενώ η Charlize Theron μεταμορφώνεται στη μυθική μάγισσα Κίρκη.

Η «The Odyssey» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο στις 17 Ιουλίου, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες blockbuster κυκλοφορίες του καλοκαιριού.