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Το τελευταίο trailer του «The Odyssey» είναι εδώ και το internet παραληρεί

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Κυκλοφόρησε το τελευταίο trailer της «The Odyssey» του Christopher Nolan λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα τον Ιούλιο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε το τελευταίο trailer της ταινίας «The Odyssey» του Christopher Nolan.
  • Η ταινία βασίζεται στο ομηρικό έπος και αφηγείται το ταξίδι του Οδυσσέα.
  • Πρωταγωνιστεί ο Matt Damon ως Οδυσσέας, πλαισιωμένος από μεγάλα ονόματα του Hollywood.
  • Η πρεμιέρα της ταινίας έχει οριστεί για τις 17 Ιουλίου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για μία από τις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές κυκλοφορίες της χρονιάς έχει ξεκινήσει. Το τελευταίο επίσημο trailer της «The Odyssey», της νέας ταινίας του Christopher Nolan, μόλις δόθηκε στη δημοσιότητα, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο την ανυπομονησία του κοινού.

Ο Tom Holland ως Τηλέμαχος στην ταινία The Odyssey του Christopher Nolan.
Tom Holland is Telemachus in THE ODYSSEY, written, produced, and directed by Christopher Nolan.

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το εμβληματικό ομηρικό έπος, αφηγούμενος το δύσκολο και γεμάτο περιπέτειες ταξίδι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη, μετά το τέλος του Τρωικού Πολέμου.

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Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Matt Damon, ο οποίος ενσαρκώνει τον Οδυσσέα, ενώ δίπλα του συναντάμε ένα εντυπωσιακό cast που συγκεντρώνει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Hollywood.

Ο Matt Damon και η Zendaya σε σκηνή από την ταινία Dune, για την οποία ο Elon Musk έκανε επίθεση στον Christopher Nolan.

Ο Tom Holland υποδύεται τον Τηλέμαχο, η Anne Hathaway εμφανίζεται ως Πηνελόπη, η Zendaya αναλαμβάνει τον ρόλο της θεάς Αθηνάς, ο Robert Pattinson ενσαρκώνει τον Ερμή, ενώ η Charlize Theron μεταμορφώνεται στη μυθική μάγισσα Κίρκη.

Ο Matt Damon ως Οδυσσέας στην ταινία The Odyssey του Christopher Nolan.
Matt Damon is Odysseus in THE ODYSSEY, written, produced, and directed by Christopher Nolan.

Η «The Odyssey» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο στις 17 Ιουλίου, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες blockbuster κυκλοφορίες του καλοκαιριού.

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