Anthony Hopkins: Στα 88 του κυκλοφορεί νέο άλμπουμ με τον Gustavo Dudamel και τη Philharmonia Orchestra

Με μια ματιά Ο 88χρονος Anthony Hopkins κυκλοφορεί το νέο του μουσικό άλμπουμ "Life Is A Dream".

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 12 συνθέσεις του Hopkins από διάφορες περιόδους της ζωής του.

Η ηχογράφηση έγινε με τη Philharmonia Orchestra υπό τη διεύθυνση του Gustavo Dudamel.

Ο Hopkins σχεδιάζει μια ζωντανή παρουσίαση του άλμπουμ, με όνειρο το Carnegie Hall. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Anthony Hopkins μπορεί να έχει γράψει τη δική του ιστορία στον κινηματογράφο, όμως η μουσική υπήρχε στη ζωή του πολύ πριν από τους εμβληματικούς ρόλους που τον έκαναν παγκοσμίως γνωστό. Στα 88 του χρόνια, ο σπουδαίος ηθοποιός επιστρέφει σε αυτή την ιδιαίτερη πλευρά του εαυτού του με το «Life Is A Dream», ένα άλμπουμ που συγκεντρώνει 12 συνθέσεις τις οποίες έγραψε σε διαφορετικές περιόδους της ζωής του και κυκλοφορεί από τη Decca Classics στις 21 Αυγούστου.

Για σένα που έχεις γνωρίσει τον Anthony Hopkins κυρίως μέσα από τη μεγάλη οθόνη, το νέο αυτό κεφάλαιο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η μουσική υπήρξε, όπως ο ίδιος έχει εξηγήσει, η πρώτη του κλίση. Ξεκίνησε να παίζει πιάνο μόλις στα 4 του χρόνια και έγραψε το πρώτο του κομμάτι, ένα βαλς, το 1960, όταν ήταν 22 ετών. Το «Life Is A Dream» λειτουργεί σαν ένα μουσικό ταξίδι στις αναμνήσεις, στα παιδικά χρόνια του Hopkins στην Ουαλία, στην οικογένεια, στη νοσταλγία αλλά και στην ενηλικίωση. Ανάμεσα στις συνθέσεις βρίσκεται το «1947: Suite for Solo Piano and Orchestra: II. Bracken Road», εμπνευσμένο από ένα καλοκαίρι στη Νότια Ουαλία, αλλά και το «Stella Aria», αφιερωμένο στη σύζυγό του Stella Hopkins.

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Η ηχογράφηση έγινε τον Απρίλιο στο Alexandra Palace του Λονδίνου, με τη Philharmonia Orchestra υπό τη διεύθυνση του Gustavo Dudamel. Η συνεργασία αυτή δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στο εγχείρημα, καθώς ο διάσημος μαέστρος στάθηκε από την πρώτη στιγμή θετικά απέναντι στη μουσική του Hopkins. Μάλιστα, η γνωριμία των δύο καλλιτεχνών προέκυψε με έναν απρόσμενο τρόπο. Ο Bradley Cooper άκουσε παλαιότερη εκτέλεση έργου του Hopkins από τη City of Birmingham Symphony Orchestra και τον μαέστρο Michael Seal και στη συνέχεια τον έφερε σε επαφή με τον Dudamel. Ο τελευταίος δέχτηκε να συμμετάσχει στο πρότζεκτ, εκτιμώντας τη φαντασία και τη συναισθηματική δύναμη των συνθέσεων.

Ο Anthony Hopkins, πάντως, δεν αντιμετωπίζει τη μουσική ως μια καινούργια ενασχόληση. Έχει γράψει μουσική για ταινίες όπως τα «Shadowlands», «August», «Slipstream» και «Elyse», όμως το «Life Is A Dream» συγκεντρώνει για πρώτη φορά αυτή την πλευρά της δημιουργικής του διαδρομής σε ένα ολοκληρωμένο μουσικό έργο. Και σαν να μην έφτανε η κυκλοφορία του άλμπουμ, ο Hopkins σκέφτεται ήδη το επόμενο βήμα: μια ζωντανή παρουσίαση. Ανάμεσα στους χώρους που ονειρεύεται να φιλοξενήσουν τη μουσική του βρίσκεται το Carnegie Hall, ένας χώρος που είχε ιδιαίτερη θέση στη φαντασία του ήδη από την παιδική του ηλικία.

Έτσι, στα 88 του, ο Anthony Hopkins δεν κοιτάζει πίσω, αλλά συνεχίζει να ανοίγει καινούργιους δημιουργικούς δρόμους. Το «Life Is A Dream» δεν είναι απλώς ένα άλμπουμ που φέρνει στο φως μια λιγότερο γνωστή πλευρά του, αλλά ένα προσωπικό μουσικό ταξίδι έξι δεκαετιών που αποδεικνύει πως η δημιουργικότητα δεν έχει ηλικία.

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