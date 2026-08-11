Brad Pitt: «Πίνω ξανά» μετά από 7 χρόνια νηφαλιότητας – Η εξομολόγηση που αλλάζει τα δεδομένα

«Μπορώ να πιω μερικά ποτήρια, αλλά όχι πολύ» - Ο Brad Pitt μιλά για την επιστροφή του στο αλκοόλ και τα αυστηρά όρια που έχει πλέον θέσει στον εαυτό του

Με μια ματιά Ο Brad Pitt παραδέχεται ότι πίνει ξανά αλκοόλ μετά από επτά χρόνια νηφαλιότητας.

Δηλώνει ότι γνωρίζει τα όριά του και αποφεύγει την υπερβολή στην κατανάλωση.

Η σημερινή του σχέση με το αλκοόλ βασίζεται στον περιορισμό και την αυτοπειθαρχία.

Εκτιμά περισσότερο τα πρωινά του και δεν θέλει να τα στερεί η υπερβολική κατανάλωση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Επτά χρόνια μετά την απόφασή του να αφήσει οριστικά το αλκοόλ, ο Brad Pitt παραδέχεται ότι πίνει ξανά. Η εξομολόγηση του 62χρονου ηθοποιού έρχεται μέσα από μια προσωπική συζήτηση στο περιοδικό «Esquire» και φωτίζει μια διαφορετική πλευρά της ζωής του, καθώς ο ίδιος εξηγεί ότι η επιστροφή του στο ποτό δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Σήμερα, όπως λέει, γνωρίζει καλύτερα τα όριά του, αποφεύγει την υπερβολή και προσπαθεί να αντιμετωπίζει την κατανάλωση αλκοόλ με μεγαλύτερη προσοχή.

Ο Brad Pitt θυμάται την επταετή περίοδο νηφαλιότητας, την προσπάθεια να αφήσει πίσω του δύσκολες συμπεριφορές και τις συναντήσεις των Ανώνυμων Αλκοολικών, ενώ δεν κρύβει ότι υπήρξαν στιγμές που ένιωσε υπερβολικά σίγουρος πως μπορούσε να ελέγξει την κατάσταση. Τώρα, η δική του προτεραιότητα φαίνεται να είναι διαφορετική: να μπορεί να απολαύσει μερικά ποτήρια χωρίς να πληρώνει το τίμημα την επόμενη ημέρα, καθώς, όπως παραδέχεται, ένα καλό πρωινό έχει πλέον για εκείνον μεγαλύτερη αξία από μια βραδιά υπερβολής.

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Η αποκάλυψη ήρθε με έναν μάλλον απλό τρόπο. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο δημοσιογράφος παρατήρησε ότι ο Brad Pitt του προσέφερε ένα ποτήρι κρασί και τον ρώτησε αν το ποτό προοριζόταν αποκλειστικά για τους καλεσμένους. Η απάντηση του ηθοποιού ήταν ξεκάθαρη. Εξήγησε ότι είχε παραμείνει νηφάλιος για επτά χρόνια, προτού τελικά «βγει ξανά από τον δρόμο της αποχής». Ο Brad Pitt δεν προσπάθησε να παρουσιάσει την επιστροφή του στο αλκοόλ ως κάτι χωρίς συνέπειες.

Αντίθετα, μίλησε με τρόπο που δείχνει ότι γνωρίζει πολύ καλά τα όριά του. «Μπορώ να πιω μερικά ποτήρια. Αλλά δεν μπορώ να πιω πολύ. Πρέπει να το αντιμετωπίζω επαγγελματικά», ανέφερε. Η φράση αυτή ίσως είναι και το πιο χαρακτηριστικό σημείο της εξομολόγησής του. Ο ηθοποιός παραδέχεται ότι υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες ένιωσε υπερβολική αυτοπεποίθηση σχετικά με την ικανότητά του να διαχειριστεί το ποτό. Σύντομα, όμως, διαπίστωσε ότι η μεγάλη κατανάλωση εξακολουθεί να μην είναι καλή επιλογή για εκείνον.

Δεν μιλά, λοιπόν, για μια επιστροφή στις παλιές συνήθειες. Μιλά για μια σχέση με το αλκοόλ που, σύμφωνα με τον ίδιο, βασίζεται πλέον στον περιορισμό και στην αυτοπειθαρχία. Και υπάρχει μια λεπτομέρεια που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Brad Pitt έχει αρχίσει να εκτιμά περισσότερο τα πρωινά του. Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να του στερήσει ένα όμορφο πρωινό, κάτι που πλέον δεν θέλει να συμβαίνει. Με έναν τρόπο, η σκέψη του είναι απλή: το βράδυ δεν αξίζει αν το τίμημα είναι η επόμενη ημέρα.

Η νέα εξομολόγηση του Brad Pitt έχει ενδιαφέρον ακριβώς επειδή ο ίδιος επιχειρεί να διαχωρίσει τη σημερινή του σχέση με το αλκοόλ από όσα συνέβαιναν στο παρελθόν. Δεν υποστηρίζει ότι μπορεί να πίνει χωρίς όρια. Αντίθετα, λέει ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να πιει πολύ. Αυτή η παραδοχή είναι σημαντική. Μετά από επτά χρόνια απόλυτης αποχής, ο ηθοποιός φαίνεται να έχει επιλέξει μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν παρουσιάζει το ποτό ως κάτι που μπορεί να καταναλώνει χωρίς δεύτερη σκέψη. Αναγνωρίζει ότι υπάρχει ένα όριο και ότι όταν αυτό ξεπερνιέται, οι συνέπειες δεν είναι ευχάριστες.

Ο ίδιος μάλιστα παραδέχεται ότι κάποιες φορές ένιωσε υπερβολικά σίγουρος πως μπορούσε να ελέγξει την κατάσταση. Στη συνέχεια, όμως, κατάλαβε ότι η μεγάλη κατανάλωση δεν του κάνει καλό. Η επιστροφή του αλκοόλ στη ζωή του, επομένως, συνοδεύεται από μια διαφορετική στάση. Περισσότερη προσοχή, περισσότερη αυτοπαρατήρηση και, κυρίως, σαφή όρια.

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