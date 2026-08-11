Cinema 11.08.2026

Brad Pitt: «Πίνω ξανά» μετά από 7 χρόνια νηφαλιότητας – Η εξομολόγηση που αλλάζει τα δεδομένα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
«Μπορώ να πιω μερικά ποτήρια, αλλά όχι πολύ» - Ο Brad Pitt μιλά για την επιστροφή του στο αλκοόλ και τα αυστηρά όρια που έχει πλέον θέσει στον εαυτό του
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Brad Pitt παραδέχεται ότι πίνει ξανά αλκοόλ μετά από επτά χρόνια νηφαλιότητας.
  • Δηλώνει ότι γνωρίζει τα όριά του και αποφεύγει την υπερβολή στην κατανάλωση.
  • Η σημερινή του σχέση με το αλκοόλ βασίζεται στον περιορισμό και την αυτοπειθαρχία.
  • Εκτιμά περισσότερο τα πρωινά του και δεν θέλει να τα στερεί η υπερβολική κατανάλωση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Επτά χρόνια μετά την απόφασή του να αφήσει οριστικά το αλκοόλ, ο Brad Pitt παραδέχεται ότι πίνει ξανά. Η εξομολόγηση του 62χρονου ηθοποιού έρχεται μέσα από μια προσωπική συζήτηση στο περιοδικό «Esquire» και φωτίζει μια διαφορετική πλευρά της ζωής του, καθώς ο ίδιος εξηγεί ότι η επιστροφή του στο ποτό δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Σήμερα, όπως λέει, γνωρίζει καλύτερα τα όριά του, αποφεύγει την υπερβολή και προσπαθεί να αντιμετωπίζει την κατανάλωση αλκοόλ με μεγαλύτερη προσοχή.

Η Francesca Bridgerton από τη σειρά του Netflix σε σκηνή που προμηνύει τη νέα της ιστορία αγάπης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Brad Pitt θυμάται την επταετή περίοδο νηφαλιότητας, την προσπάθεια να αφήσει πίσω του δύσκολες συμπεριφορές και τις συναντήσεις των Ανώνυμων Αλκοολικών, ενώ δεν κρύβει ότι υπήρξαν στιγμές που ένιωσε υπερβολικά σίγουρος πως μπορούσε να ελέγξει την κατάσταση. Τώρα, η δική του προτεραιότητα φαίνεται να είναι διαφορετική: να μπορεί να απολαύσει μερικά ποτήρια χωρίς να πληρώνει το τίμημα την επόμενη ημέρα, καθώς, όπως παραδέχεται, ένα καλό πρωινό έχει πλέον για εκείνον μεγαλύτερη αξία από μια βραδιά υπερβολής.

Διάβασε επίσης: «Furious»: Η νέα σειρά 8 επεισοδίων που σε κρατά σε αγωνία μέχρι το τέλος

Η αποκάλυψη ήρθε με έναν μάλλον απλό τρόπο. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο δημοσιογράφος παρατήρησε ότι ο Brad Pitt του προσέφερε ένα ποτήρι κρασί και τον ρώτησε αν το ποτό προοριζόταν αποκλειστικά για τους καλεσμένους. Η απάντηση του ηθοποιού ήταν ξεκάθαρη. Εξήγησε ότι είχε παραμείνει νηφάλιος για επτά χρόνια, προτού τελικά «βγει ξανά από τον δρόμο της αποχής». Ο Brad Pitt δεν προσπάθησε να παρουσιάσει την επιστροφή του στο αλκοόλ ως κάτι χωρίς συνέπειες.

Ο ηθοποιός Brad Pitt σε επίσημη εμφάνιση, από το αρχείο του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αντίθετα, μίλησε με τρόπο που δείχνει ότι γνωρίζει πολύ καλά τα όριά του. «Μπορώ να πιω μερικά ποτήρια. Αλλά δεν μπορώ να πιω πολύ. Πρέπει να το αντιμετωπίζω επαγγελματικά», ανέφερε. Η φράση αυτή ίσως είναι και το πιο χαρακτηριστικό σημείο της εξομολόγησής του. Ο ηθοποιός παραδέχεται ότι υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες ένιωσε υπερβολική αυτοπεποίθηση σχετικά με την ικανότητά του να διαχειριστεί το ποτό. Σύντομα, όμως, διαπίστωσε ότι η μεγάλη κατανάλωση εξακολουθεί να μην είναι καλή επιλογή για εκείνον.

Δεν μιλά, λοιπόν, για μια επιστροφή στις παλιές συνήθειες. Μιλά για μια σχέση με το αλκοόλ που, σύμφωνα με τον ίδιο, βασίζεται πλέον στον περιορισμό και στην αυτοπειθαρχία. Και υπάρχει μια λεπτομέρεια που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Brad Pitt έχει αρχίσει να εκτιμά περισσότερο τα πρωινά του. Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να του στερήσει ένα όμορφο πρωινό, κάτι που πλέον δεν θέλει να συμβαίνει. Με έναν τρόπο, η σκέψη του είναι απλή: το βράδυ δεν αξίζει αν το τίμημα είναι η επόμενη ημέρα.

Ο Brad Pitt με κοστούμι σε εκδήλωση, ενόψει των γυρισμάτων της ταινίας «The Riders» στη Νέα Μάκρη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η νέα εξομολόγηση του Brad Pitt έχει ενδιαφέρον ακριβώς επειδή ο ίδιος επιχειρεί να διαχωρίσει τη σημερινή του σχέση με το αλκοόλ από όσα συνέβαιναν στο παρελθόν. Δεν υποστηρίζει ότι μπορεί να πίνει χωρίς όρια. Αντίθετα, λέει ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να πιει πολύ. Αυτή η παραδοχή είναι σημαντική. Μετά από επτά χρόνια απόλυτης αποχής, ο ηθοποιός φαίνεται να έχει επιλέξει μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν παρουσιάζει το ποτό ως κάτι που μπορεί να καταναλώνει χωρίς δεύτερη σκέψη. Αναγνωρίζει ότι υπάρχει ένα όριο και ότι όταν αυτό ξεπερνιέται, οι συνέπειες δεν είναι ευχάριστες.

Ο Brad Pitt στα γυρίσματα της νέας του ταινίας στην Ύδρα την Καθαρά Δευτέρα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ίδιος μάλιστα παραδέχεται ότι κάποιες φορές ένιωσε υπερβολικά σίγουρος πως μπορούσε να ελέγξει την κατάσταση. Στη συνέχεια, όμως, κατάλαβε ότι η μεγάλη κατανάλωση δεν του κάνει καλό. Η επιστροφή του αλκοόλ στη ζωή του, επομένως, συνοδεύεται από μια διαφορετική στάση. Περισσότερη προσοχή, περισσότερη αυτοπαρατήρηση και, κυρίως, σαφή όρια.

Διάβασε επίσης: Joe Jackson: Η αληθινή ιστορία του «πατέρα» των «Jackson 5» έρχεται στην οθόνη

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Brad Pitt αλκοολ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Παγωτό ροδάκινο σε 2 λεπτά και το καλοκαίρι μόλις έγινε πιο γλυκό

Παγωτό ροδάκινο σε 2 λεπτά και το καλοκαίρι μόλις έγινε πιο γλυκό

11.08.2026
Επόμενο
Στεφανία Γουλιώτη: Μαγεύτηκε από το Άμστερνταμ και έκανε SUP στα κανάλια – «Είμαι ακόμα εκεί»

Στεφανία Γουλιώτη: Μαγεύτηκε από το Άμστερνταμ και έκανε SUP στα κανάλια – «Είμαι ακόμα εκεί»

11.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Furious»: Η νέα σειρά 8 επεισοδίων που σε κρατά σε αγωνία μέχρι το τέλος
Cinema

«Furious»: Η νέα σειρά 8 επεισοδίων που σε κρατά σε αγωνία μέχρι το τέλος

11.08.2026
Joe Jackson: Η αληθινή ιστορία του «πατέρα» των «Jackson 5» έρχεται στην οθόνη
Cinema

Joe Jackson: Η αληθινή ιστορία του «πατέρα» των «Jackson 5» έρχεται στην οθόνη

10.08.2026
Το «Tangled» ζωντανεύει! Οι πρώτες εικόνες από τη νέα ταινία της Disney κυκλοφόρησαν
Cinema

Το «Tangled» ζωντανεύει! Οι πρώτες εικόνες από τη νέα ταινία της Disney κυκλοφόρησαν

10.08.2026
Μπες στο κόσμο των «Gilmore Girls»: Το πρώτο επίσημο ντοκιμαντέρ της σειράς έρχεται
Cinema

Μπες στο κόσμο των «Gilmore Girls»: Το πρώτο επίσημο ντοκιμαντέρ της σειράς έρχεται

10.08.2026
Linkin Park: Το «Unshatter» φέρνει στη μεγάλη οθόνη την ιστορία της επιστροφής τους
Cinema

Linkin Park: Το «Unshatter» φέρνει στη μεγάλη οθόνη την ιστορία της επιστροφής τους

09.08.2026
«Spider-Man: Brand New Day»: Η ταινία που έσπασε το ρεκόρ του «Avengers: Endgame»
Cinema

«Spider-Man: Brand New Day»: Η ταινία που έσπασε το ρεκόρ του «Avengers: Endgame»

09.08.2026
Από το «Πυρετός το Σαββατόβραδο» στη δημοπρασία: Το κοστούμι-σύμβολο του John Travolta
Cinema

Από το «Πυρετός το Σαββατόβραδο» στη δημοπρασία: Το κοστούμι-σύμβολο του John Travolta

08.08.2026
«The Matrix 5»: Ο Keanu Reeves ετοιμάζεται να επιστρέψει ως Neo στο θρυλικό franchise
Cinema

«The Matrix 5»: Ο Keanu Reeves ετοιμάζεται να επιστρέψει ως Neo στο θρυλικό franchise

08.08.2026
Γιατί το Netflix έβαλε έναν άνθρωπο να ζει μέσα σε billboard στο Los Angeles;
Cinema

Γιατί το Netflix έβαλε έναν άνθρωπο να ζει μέσα σε billboard στο Los Angeles;

07.08.2026
Όλο το καλοκαίρι σε μία κουταλιά – Η σπιτική γρανίτα καρπούζι που φτιάχνεται χωρίς κόπο

Όλο το καλοκαίρι σε μία κουταλιά – Η σπιτική γρανίτα καρπούζι που φτιάχνεται χωρίς κόπο

Το κόλπο των ειδικών για foundation που δεν «φοβάται» τον καύσωνα

Το κόλπο των ειδικών για foundation που δεν «φοβάται» τον καύσωνα

Κρύα σούπα: Η ιδανική λύση για τον καύσωνα βρίσκεται ήδη στο ψυγείο σου

Κρύα σούπα: Η ιδανική λύση για τον καύσωνα βρίσκεται ήδη στο ψυγείο σου

Η απλή κίνηση που μπορεί να κάνει το σπίτι έως και 3 βαθμούς πιο δροσερό

Η απλή κίνηση που μπορεί να κάνει το σπίτι έως και 3 βαθμούς πιο δροσερό

Γιατί το νερό της θάλασσας φαίνεται πιο μπλε το καλοκαίρι;

Γιατί το νερό της θάλασσας φαίνεται πιο μπλε το καλοκαίρι;

Χορός μέχρι το πρωί: Τα νησιώτικα πανηγύρια του Δεκαπενταύγουστου που πρέπει να ζήσεις

Χορός μέχρι το πρωί: Τα νησιώτικα πανηγύρια του Δεκαπενταύγουστου που πρέπει να ζήσεις

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση