Το «Tangled» ζωντανεύει! Οι πρώτες εικόνες από τη νέα ταινία της Disney κυκλοφόρησαν

Τα γυρίσματα του live-action «Tangled» έχουν ξεκινήσει και οι πρώτες φωτογραφίες από το πλατό κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου
Με μια ματιά
- Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της live-action ταινίας «Tangled» της Disney.
- Κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες από το πλατό, με τους Teagan Croft, Milo Manheim και Kathryn Hahn.
- Η Kathryn Hahn ενθουσίασε τους fans ως Mother Gothel, με κοστούμι, μαλλιά και μακιγιάζ.
- Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στην Girona της Ισπανίας, με θετικές πρώτες εντυπώσεις.
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