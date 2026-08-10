Cinema 10.08.2026

Το «Tangled» ζωντανεύει! Οι πρώτες εικόνες από τη νέα ταινία της Disney κυκλοφόρησαν

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Τα γυρίσματα του live-action «Tangled» έχουν ξεκινήσει και οι πρώτες φωτογραφίες από το πλατό κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της live-action ταινίας «Tangled» της Disney.
  • Κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες από το πλατό, με τους Teagan Croft, Milo Manheim και Kathryn Hahn.
  • Η Kathryn Hahn ενθουσίασε τους fans ως Mother Gothel, με κοστούμι, μαλλιά και μακιγιάζ.
  • Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στην Girona της Ισπανίας, με θετικές πρώτες εντυπώσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι fans της Disney έχουν ακόμη έναν λόγο να ανυπομονούν, καθώς το πολυαναμενόμενο live-action «Tangled» βρίσκεται πλέον επίσημα σε γυρίσματα. Οι πρώτες φωτογραφίες από το πλατό κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και έδωσαν μια πρώτη γεύση από τον μαγικό κόσμο της Rapunzel. Μέσα σε λίγες ώρες, οι εικόνες έγιναν viral, με τους χρήστες να σχολιάζουν κυρίως τα κοστούμια, το μακιγιάζ και τη συνολική αισθητική της παραγωγής. Όλα δείχνουν πως η Disney ετοιμάζει ακόμη μία εντυπωσιακή μεταφορά ενός αγαπημένου animation.

https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στην Girona της Ισπανίας, όπου έχουν ήδη εντοπιστεί οι πρωταγωνιστές Teagan Croft στον ρόλο της Rapunzel και Milo Manheim ως Flynn Rider. Ωστόσο, αυτό που έκλεψε την παράσταση ήταν η πρώτη εμφάνιση της Kathryn Hahn ως Mother Gothel. Το χαρακτηριστικό look της, με τα μακριά μαλλιά, το εντυπωσιακό κοστούμι και το προσεγμένο μακιγιάζ, ενθουσίασε τους fans, οι οποίοι αποθέωσαν τη δουλειά των δημιουργών.

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Οι φωτογραφίες που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τη Kathryn Hahn πλήρως μεταμορφωμένη στον εμβληματικό χαρακτήρα της κακιάς μάγισσας. Παρότι πρόκειται για μια σύντομη πρώτη ματιά, πολλοί θεωρούν ήδη ότι η εμφάνισή της αποτυπώνει ιδανικά τη σκοτεινή αλλά γοητευτική προσωπικότητα της Mother Gothel.

https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Παράλληλα, οι Teagan Croft και Milo Manheim φωτογραφήθηκαν κατά τη διάρκεια γυρισμάτων, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η εμφάνιση του αγαπημένου αλόγου Maximus. Μάλιστα, φωτογραφίες από το πλατό δημοσίευσε και η μητέρα της Teagan Croft, αποκαλύπτοντας περισσότερες λεπτομέρειες από την παραγωγή και χαρίζοντας στους fans ακόμη μία γεύση από τη νέα κινηματογραφική μεταφορά.

https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Το live-action «Tangled» βρίσκεται ακόμη σε στάδιο παραγωγής, ωστόσο οι πρώτες εικόνες ήταν αρκετές για να ανεβάσουν κατακόρυφα το hype. Αν αγαπάς τις κλασικές ιστορίες της Disney και ανυπομονείς να δεις τη Rapunzel να ζωντανεύει στη μεγάλη οθόνη, αυτή η ταινία αξίζει ήδη μια θέση στη λίστα με τις πιο αναμενόμενες κυκλοφορίες των επόμενων ετών. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι ιδιαίτερα θετικές και όλα δείχνουν ότι η Disney ετοιμάζει ακόμη μία μαγική κινηματογραφική εμπειρία.

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Tangled Μαλλιά Κουβάρια ΤΑΙΝΙΑ
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