Cinema 10.08.2026

Μπες στο κόσμο των «Gilmore Girls»: Το πρώτο επίσημο ντοκιμαντέρ της σειράς έρχεται

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Οι «Gilmore Girls» επιστρέφουν με backstage υλικό και το πρώτο εγκεκριμένο ντοκιμαντέρ στην ιστορία της σειράς
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Έρχεται το πρώτο επίσημο ντοκιμαντέρ για τη σειρά "Gilmore Girls" με την έγκριση των δημιουργών.
  • Το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει νέες συνεντεύξεις, σπάνιο αρχειακό υλικό και backstage αποκαλύψεις.
  • Θα συμμετέχουν οι δημιουργοί Amy Sherman-Palladino, Daniel Palladino και βασικά μέλη του cast.
  • Οι Lauren Graham και Amy Sherman-Palladino ετοιμάζουν επίσης ένα νέο βιβλίο για τη δημιουργία της σειράς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νόμιζες ότι οι επιστροφές στο Stars Hollow είχαν ολοκληρωθεί, μάλλον ήρθε η ώρα να ξαναγεμίσεις την κούπα σου με καφέ από το Luke’s. Οι Gilmore Girls επιστρέφουν στο προσκήνιο με το πρώτο επίσημο ντοκιμαντέρ που δημιουργείται με την έγκριση των ανθρώπων πίσω από τη σειρά. Και όπως όλα δείχνουν, θα είναι γεμάτο στιγμές που οι fans δεν έχουν δει ποτέ. Ανάμεσα σε νέες συνεντεύξεις, backstage αποκαλύψεις και σπάνιο αρχειακό υλικό, η νοσταλγία χτυπά ήδη κόκκινο.

Gilmore girls
https://www.instagram.com/gilmoregirls/

Το ντοκιμαντέρ θα κάνει πρεμιέρα στο HBO Max και θα συμμετέχουν οι δημιουργοί Amy Sherman-Palladino και Daniel Palladino, η Lauren Graham, αλλά και ακόμη βασικά μέλη του cast και του συνεργείου. Η ίδια η Lauren Graham επιβεβαίωσε τα νέα μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Oh hey, hi… we’re making a documentary.» Και κάπως έτσι, οι fans άρχισαν ήδη την αντίστροφη μέτρηση.

Διάβασε επίσης: Αν ψάχνεις τι να δεις στο σινεμά αυτή την εβδομάδα, αυτές οι 4 πρεμιέρες είναι ό,τι πρέπει

Η παραγωγή υπόσχεται να μεταφέρει τους θεατές στα παρασκήνια μιας από τις πιο αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές των τελευταίων δεκαετιών. Στο ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνονται ολοκαίνουργιες συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές και τους δημιουργούς, ανέκδοτες σκηνές που δεν προβλήθηκαν ποτέ, backstage πλάνα από τα γυρίσματα, αλλά και σελίδες από τα αυθεντικά σενάρια. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει η υποψήφια για Emmy Bonni Cohen.

Gilmore girls
https://www.instagram.com/gilmoregirls/
Gilmore girls
https://www.instagram.com/gilmoregirls/

Σαν να μην έφτανε το ντοκιμαντέρ, οι fans έχουν ακόμη έναν λόγο να χαμογελούν. Η Lauren Graham και η Amy Sherman-Palladino ετοιμάζουν και ένα νέο βιβλίο για τη δημιουργία της σειράς, το οποίο θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2027. Μέσα από τις σελίδες του θα αποκαλύπτεται πώς μια μικρή τηλεοπτική ιστορία με γρήγορους διαλόγους εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό pop culture φαινόμενο.

https://www.instagram.com/entertainmenttonight
https://www.instagram.com/entertainmenttonight
Gilmore girls
https://www.instagram.com/gilmoregirls/
Gilmore girls
https://www.instagram.com/gilmoregirls/

Οι Gilmore Girls αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά ότι η αγάπη του κοινού δεν έχει ημερομηνία λήξης. Με νέο ντοκιμαντέρ, σπάνιο υλικό και ένα βιβλίο στα σκαριά, το ταξίδι στο Stars Hollow μόλις ξεκινά ξανά. Και αν υπάρχει μία συμβουλή πριν την πρεμιέρα, είναι μάλλον προφανής: βάλε καφέ, γιατί έρχονται πολλές συγκινήσεις.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Gilmore Girls ντοκιμαντέρ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πώς η Rihanna σπάει κάθε ρεκόρ στο Spotify χωρίς νέο άλμπουμ

Πώς η Rihanna σπάει κάθε ρεκόρ στο Spotify χωρίς νέο άλμπουμ

10.08.2026
Επόμενο
Η Madonna έφτασε στο No1 με το «Love sensation» – Το hit που αξίζει να μπει στη λίστα σου

Η Madonna έφτασε στο No1 με το «Love sensation» – Το hit που αξίζει να μπει στη λίστα σου

10.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Joe Jackson: Η αληθινή ιστορία του «πατέρα» των «Jackson 5» έρχεται στην οθόνη
Cinema

Joe Jackson: Η αληθινή ιστορία του «πατέρα» των «Jackson 5» έρχεται στην οθόνη

10.08.2026
Το «Tangled» ζωντανεύει! Οι πρώτες εικόνες από τη νέα ταινία της Disney κυκλοφόρησαν
Cinema

Το «Tangled» ζωντανεύει! Οι πρώτες εικόνες από τη νέα ταινία της Disney κυκλοφόρησαν

10.08.2026
Linkin Park: Το «Unshatter» φέρνει στη μεγάλη οθόνη την ιστορία της επιστροφής τους
Cinema

Linkin Park: Το «Unshatter» φέρνει στη μεγάλη οθόνη την ιστορία της επιστροφής τους

09.08.2026
«Spider-Man: Brand New Day»: Η ταινία που έσπασε το ρεκόρ του «Avengers: Endgame»
Cinema

«Spider-Man: Brand New Day»: Η ταινία που έσπασε το ρεκόρ του «Avengers: Endgame»

09.08.2026
Από το «Πυρετός το Σαββατόβραδο» στη δημοπρασία: Το κοστούμι-σύμβολο του John Travolta
Cinema

Από το «Πυρετός το Σαββατόβραδο» στη δημοπρασία: Το κοστούμι-σύμβολο του John Travolta

08.08.2026
«The Matrix 5»: Ο Keanu Reeves ετοιμάζεται να επιστρέψει ως Neo στο θρυλικό franchise
Cinema

«The Matrix 5»: Ο Keanu Reeves ετοιμάζεται να επιστρέψει ως Neo στο θρυλικό franchise

08.08.2026
Γιατί το Netflix έβαλε έναν άνθρωπο να ζει μέσα σε billboard στο Los Angeles;
Cinema

Γιατί το Netflix έβαλε έναν άνθρωπο να ζει μέσα σε billboard στο Los Angeles;

07.08.2026
«The Mummy»: Η αφίσα που «τρόμαξε» το Λονδίνο
Cinema

«The Mummy»: Η αφίσα που «τρόμαξε» το Λονδίνο

07.08.2026
«Spider-Man: Brand New Day»: Ξεπέρασε το $1 δισ. και άφησε πίσω το «Toy Story 5»
Cinema

«Spider-Man: Brand New Day»: Ξεπέρασε το $1 δισ. και άφησε πίσω το «Toy Story 5»

07.08.2026
Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)

Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)

Χωνάκι ή κυπελλάκι; Σε αυτά τα 5 παγωτατζίδικα της Αθήνας η απάντηση είναι…και τα δύο!

Χωνάκι ή κυπελλάκι; Σε αυτά τα 5 παγωτατζίδικα της Αθήνας η απάντηση είναι…και τα δύο!

Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι

Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι

Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

Πεινάς και εσύ μετά το ξενύχτι; 5 καντίνες στην Αθήνα που σώζουν τις βραδινές σου λιγούρες

Πεινάς και εσύ μετά το ξενύχτι; 5 καντίνες στην Αθήνα που σώζουν τις βραδινές σου λιγούρες

Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει

Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση