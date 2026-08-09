Streaming News 09.08.2026

Linkin Park: Το «Unshatter» φέρνει στη μεγάλη οθόνη την ιστορία της επιστροφής τους

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Οι Linkin Park παρουσιάζουν το «Unshatter», ένα νέο ντοκιμαντέρ που καταγράφει την επιστροφή της μπάντας στη σκηνή μετά από 7 χρόνια απουσίας
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ντοκιμαντέρ «Unshatter» αποκαλύπτει την ιστορία της επιστροφής των Linkin Park μετά την απώλεια του Chester Bennington.
  • Σκηνοθετημένο από τον Joe Hahn, προσφέρει προσωπική ματιά στη νέα εποχή και τη δημιουργία του άλμπουμ «From Zero».
  • Η ταινία καταγράφει τις δυσκολίες, τις αμφιβολίες και τις αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της νέας σύνθεσης με Emily Armstrong.
  • Το ντοκιμαντέρ θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στους κινηματογράφους από 30 Σεπτεμβρίου, μαζί με live soundtrack.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Linkin Parkετοιμάζονται να αποκαλύψουν την άγνωστη ιστορία πίσω από το μεγάλο τους comeback μέσα από το νέο ντοκιμαντέρ «Unshatter». Η ταινία θα μεταφέρει τους fans πίσω από τις κάμερες, παρουσιάζοντας τη διαδρομή της μπάντας μετά την απώλεια του Chester Bennington και την επταετή αποχή της από τη σκηνή. Το φιλμ σκηνοθετεί ο ίδιος ο Joe Hahn, μέλος των Linkin Park, και υπόσχεται μια πιο προσωπική ματιά στη νέα εποχή του συγκροτήματος.

https://www.instagram.com/linkinpark/
https://www.instagram.com/linkinpark/

Το «Unshatter» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους παγκοσμίως από τις 30 Σεπτεμβρίου και θα παρουσιάζει τη δημιουργική πορεία που οδήγησε στο άλμπουμ «From Zero» του 2024. Μέσα από backstage στιγμές, αρχειακό υλικό, συνεντεύξεις και live εμφανίσεις, η ταινία δείχνει πώς οι Linkin Park προσπάθησαν να ξαναβρούν τη θέση τους στη μουσική σκηνή. Παράλληλα, καταγράφει τις αλλαγές που έφεραν τη νέα σύνθεση της μπάντας.

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Αυτό που ξεκίνησε ως μια απλή καταγραφή μιας συναυλίας στο São Paulo της Brazil εξελίχθηκε σε ένα μεγαλύτερο κινηματογραφικό project. Ο Joe Hahn εξήγησε πως οι κάμερες κατέγραψαν μια ιστορία που εξελισσόταν τη στιγμή που η μπάντα προσπαθούσε να αποφασίσει το μέλλον της.

https://www.instagram.com/linkinpark/
https://www.instagram.com/linkinpark/

Το «Unshatter» δεν παρουσιάζει μόνο τις επιτυχίες των Linkin Park, αλλά και τις δυσκολίες, τις αμφιβολίες και τις συζητήσεις που προηγήθηκαν της επιστροφής τους. Στόχος του ντοκιμαντέρ είναι να δείξει μια αυθεντική εικόνα της μπάντας σε μια από τις πιο σημαντικές περιόδους της καριέρας της.

Η νέα εποχή με Emily Armstrong και Colin Brittain

Σημαντικό μέρος της ταινίας αφορά τη νέα σύνθεση των Linkin Park, με την προσθήκη της vocalist Emily Armstrong και του drummer Colin Brittain. Οι δύο καλλιτέχνες αποτέλεσαν το ξεκίνημα ενός νέου κεφαλαίου για το συγκρότημα, που θέλησε να τιμήσει το παρελθόν του αλλά και να κοιτάξει μπροστά. Το ντοκιμαντέρ αναμένεται να δείξει τη διαδικασία μέσα από την οποία η μπάντα δημιούργησε τη νέα της ταυτότητα, ενώ παραμένει συνδεδεμένη με την ιστορία και τους εκατομμύρια fans της.

https://www.instagram.com/linkinpark/
https://www.instagram.com/linkinpark/

Λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα του φιλμ, οι Linkin Park θα κυκλοφορήσουν το «Unshatter Film Soundtrack (Live in São Paulo)» στις 25 Σεπτεμβρίου. Το live album θα περιλαμβάνει τραγούδια από όλη τη δισκογραφία του συγκροτήματος, ενώ οι fans έχουν ήδη τη δυνατότητα να ακούσουν τη νέα live εκδοχή του «Somewhere I Belong».

Το «Unshatter» αποτελεί ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην πιο δύσκολη αλλά και σημαντική περίοδο των Linkin Park. Η μπάντα επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη για να μοιραστεί μια ιστορία απώλειας, αλλαγής και αναγέννησης.

https://www.instagram.com/linkinpark/
https://www.instagram.com/linkinpark/

Μετά από περισσότερα από 20 χρόνια παρουσίας στη rock σκηνή, οι Linkin Park συνεχίζουν να εξελίσσονται και να δημιουργούν νέες αναμνήσεις με το κοινό τους. Το νέο ντοκιμαντέρ υπόσχεται να φέρει τους fans πιο κοντά από ποτέ στην πραγματική ιστορία πίσω από την επιστροφή τους.

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