Η Cardi B είναι η πρώτη γυναίκα rapper με 4 «Diamond» singles – Αυτά είναι τα mega hits της

Η Cardi B έγινε η πρώτη γυναίκα rapper με τέσσερα Diamond singles στις ΗΠΑ με το «WAP» να αποκτά «Diamond» πιστοποίηση

Με μια ματιά Η Cardi B έγινε η πρώτη γυναίκα rapper με 4 Diamond singles στις ΗΠΑ.

Το τραγούδι «WAP» με τη Megan Thee Stallion έλαβε Diamond πιστοποίηση.

Τα άλλα Diamond singles της είναι τα «Bodak yellow», «I like it» και «Girls like you».

Το επίτευγμα επιβεβαιώνει την επιρροή και την απήχηση της Cardi B στη μουσική σκηνή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Cardi B συνεχίζει να αποδεικνύει γιατί θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες της γενιάς της. Η διάσημη rapper πέτυχε ακόμη ένα εντυπωσιακό ορόσημο, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της rap που διαθέτει τέσσερα τραγούδια με Diamond πιστοποίηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το νέο της επίτευγμα επιβεβαιώνει τη διαχρονική επιτυχία των μεγαλύτερων hits της. Παράλληλα, ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση της ανάμεσα στα σημαντικότερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Η RIAA απένειμε στο «WAP», τη συνεργασία της Cardi B με τη Megan Thee Stallion, Diamond πιστοποίηση, καθώς το τραγούδι ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια πωλήσεις και ισοδύναμες μονάδες κατανάλωσης στις ΗΠΑ.

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Με αυτή τη διάκριση, η Cardi B έφτασε συνολικά τα τέσσερα Diamond singles, κάτι που καμία άλλη γυναίκα rapper δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα. Η επιτυχία αυτή αποδεικνύει πως το «WAP» εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο επιδραστικά τραγούδια των τελευταίων ετών. Το κοινό συνεχίζει να το ακούει, χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

Τα τραγούδια που της χάρισαν το ιστορικό ρεκόρ

Πριν από το «WAP», Diamond πιστοποίηση είχαν ήδη λάβει τα «Bodak yellow», «I like it» και «Girls like you», τραγούδια που συνέβαλαν καθοριστικά στην εκτόξευση της καριέρας της.

Με τέσσερις Diamond επιτυχίες στο ενεργητικό της, η Cardi B ξεπερνά κάθε άλλη γυναίκα rapper στην ιστορία του αμερικανικού μουσικού χώρου. Το επίτευγμα αυτό επιβεβαιώνει την τεράστια απήχηση που έχουν οι κυκλοφορίες της στο κοινό.

Τα τελευταία χρόνια η Cardi B καταφέρνει να μετατρέπει σχεδόν κάθε μεγάλη κυκλοφορία της σε παγκόσμιο hit. Οι συνεργασίες της, οι εμφανίσεις της και η δυναμική παρουσία της στα charts την κρατούν σταθερά στο επίκεντρο της μουσικής βιομηχανίας. Το νέο ιστορικό ρεκόρ αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της επιρροής της στη σύγχρονη rap σκηνή.

Με τέσσερα Diamond singles, η Cardi B προσθέτει ακόμη μία σπουδαία διάκριση στη συλλογή της και γράφει το όνομά της στα βιβλία της μουσικής ιστορίας. Η επιτυχία αυτή δείχνει πως τα τραγούδια της εξακολουθούν να έχουν τεράστια απήχηση στο κοινό, ακόμη και χρόνια μετά την κυκλοφορία τους. Και όλα δείχνουν ότι η λίστα των επιτευγμάτων της δύσκολα θα σταματήσει εδώ.

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