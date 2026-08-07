«Συγγνώμη από καρδιάς»: Το μήνυμα της Ανδρομάχης μετά την ακύρωση της συναυλία της

Η Ανδρομάχη μίλησε στους θαυμαστές της μετά τη συναυλία στα Κρέστενα και αποκάλυψε πως η φαρυγγίτιδα την επηρέασε στη σκηνή
Με μια ματιά
- Η Ανδρομάχη ζήτησε συγγνώμη από τους θαυμαστές της για την εμφάνισή της στα Κρέστενα.
- Η τραγουδίστρια αντιμετωπίζει φαρυγγίτιδα, η οποία επηρέασε την απόδοσή της.
- Ευχαρίστησε το κοινό για την κατανόηση και την παρουσία του στη συναυλία.
- Οι θαυμαστές της ευχήθηκαν περαστικά και αναμένουν την επόμενη εμφάνισή της.
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