«Συγγνώμη από καρδιάς»: Το μήνυμα της Ανδρομάχης μετά την ακύρωση της συναυλία της

Η Ανδρομάχη θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα στους θαυμαστές της μετά την πρόσφατη live εμφάνισή της στα Κρέστενα, όπου δεν κατάφερε να ανταποκριθεί όπως θα ήθελε στις απαιτήσεις της συναυλίας. Η τραγουδίστρια εξήγησε πως ένα πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες επηρέασε την απόδοσή της πάνω στη σκηνή.

Η Ανδρομάχη εμφανίστηκε την Πέμπτη 6 Αυγούστου στα Κρέστενα και, λίγο μετά το τέλος της βραδιάς, μοιράστηκε ένα Instagram story μέσα από το οποίο ζήτησε συγγνώμη από το κοινό της. Όπως αποκάλυψε, αντιμετωπίζει φαρυγγίτιδα, με αποτέλεσμα να δυσκολευτεί αρκετά κατά τη διάρκεια του live.

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Η ίδια θέλησε να ευχαριστήσει όσους βρέθηκαν στη συναυλία και έδειξαν κατανόηση, τονίζοντας πως, όσο κι αν ένας καλλιτέχνης θέλει να δώσει τον καλύτερό του εαυτό, υπάρχουν στιγμές που το σώμα στέλνει τα δικά του μηνύματα.

«Ένα μεγάλο συγγνώμη από καρδιάς, που σήμερα δεν μπόρεσα να ανταπεξέλθω στο live λόγω της φαρυγγίτιδας που με ταλαιπωρεί αυτές τις ημέρες. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν εκεί. Δυστυχώς, κάποιες φορές όσο και να το θέλουμε το σώμα μας φωνάζει “όχι”. Σας αγαπώ! Εις το επανιδείν», έγραψε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

Η Ανδρομάχη, παρά τη δύσκολη στιγμή, κράτησε την επαφή της με το κοινό της και έδειξε για ακόμη μία φορά την εκτίμησή της στους fans που τη στηρίζουν σε κάθε της βήμα. Οι θαυμαστές της έσπευσαν να της ευχηθούν περαστικά, περιμένοντας την επόμενη εμφάνισή της.

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