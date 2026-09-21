Μουσικά Νέα 21.09.2026

Suki Waterhouse: Το μεγάλο comeback στην Αυστραλία – Πότε ξεκινά η περιοδεία της

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Η Suki Waterhouse ανακοίνωσε την πρώτη της περιοδεία στην Αυστραλία μετά από χρόνια, με τους fans της να περιμένουν την πολυαναμενόμενη επιστροφή της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Suki Waterhouse ανακοίνωσε περιοδεία στην Αυστραλία για τον Δεκέμβριο, με τέσσερις εμφανίσεις.
  • Η περιοδεία σηματοδοτεί την επιστροφή της στην Αυστραλία μετά από χρόνια και αφορά την προώθηση του νέου της album.
  • Η επιτυχία του τραγουδιού "Good Looking" και η εξέλιξή της ως καλλιτέχνιδα είναι βασικοί παράγοντες της τρέχουσας πορείας της.
  • Η Waterhouse έχει καθιερωθεί ως αξιόπιστη καλλιτέχνιδα σε ζωντανές εμφανίσεις, με παγκόσμιες ακροάσεις και συμμετοχές σε μεγάλα φεστιβάλ.
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Η Suki Waterhouse ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Αυστραλία για μια σειρά από ζωντανές εμφανίσεις, σηματοδοτώντας την πρώτη της περιοδεία στη χώρα μετά από αρκετά χρόνια. Η ανακοίνωση αφορά τέσσερις σταθμούς τον Δεκέμβριο, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της album. Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 8 Δεκεμβρίου στην Sydney Opera House Forecourt, ως μέρος της σειράς εκδηλώσεων «On the Steps».

suki_waterhouse_hair
https://www.instagram.com/sukiwaterhouse/

Στη συνέχεια, η Waterhouse θα εμφανιστεί στο Fortitude Music Hall του Brisbane στις 9 Δεκεμβρίου, στο Hindley St. Music Hall της Αδελαΐδας στις 11 Δεκεμβρίου, και θα ολοκληρωθεί στο Festival Hall της Μελβούρνης στις 12 Δεκεμβρίου. Η γενική διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στις 10 π.μ. τοπική ώρα, μετά από προπωλήσεις για κατόχους καρτών Mastercard, μέλη του Live Nation και για τους καλλιτέχνες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τις 23 Σεπτεμβρίου.

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Η τρέχουσα περίοδος αποτελεί μια κορυφαία στιγμή για την καλλιτέχνιδα από το Λονδίνο. Η Suki Waterhouse έχει πραγματοποιήσει μια από τις πιο αξιοσημείωτες μεταμορφώσεις στον χώρο της pop μουσικής, από μοντέλο και ηθοποιό (με συμμετοχή στη σειρά Daisy Jones & the Six) σε μια καλλιτέχνιδα με σημαντική παρουσία στα charts. Αυτή η επιτυχία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει αρχικά το 2017.

Η Suki Waterhouse με αφρό σε σχήμα καρδιάς στο κεφάλι της, προμοτάρει το ατμοσφαιρικό album "Loveland".
https://www.instagram.com/sukiwaterhouse/

Το «Good looking», ένα ατμοσφαιρικό κομμάτι dream-pop, παρέμεινε αδρανές για πέντε χρόνια προτού εκτοξευθεί στο TikTok το 2022. Το τραγούδι έφτασε τελικά στη 14η θέση του chart Hot Rock & Alternative Songs του Billboard και απέσπασε πιστοποίηση πλατίνας από την RIAA.

Η Suki Waterhouse με κόκκινο μπλουζάκι και ατημέλητα μαλλιά, κρατάει ένα τηλεκοντρόλ και κοιτάζει μακριά.
https://www.instagram.com/sukiwaterhouse/

Η επιτυχία της Suki Waterhouse συνεχίστηκε σταθερά από τότε. Το διπλό album της του 2024 «Memoir of a Sparklemuffin» το οποίο έγραψε σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της πρώτης της εγκυμοσύνης και πήρε το όνομά του από μια σπάνια αυστραλιανή αράχνη, την οδήγησε σε μεγαλύτερες αίθουσες. Το φετινό album της «Loveland», το τρίτο της στούντιο album και πρώτο για την Island Records, υιοθετεί έναν πιο ζεστό, με ροκ επιρροές ήχο, ο οποίος διαμορφώθηκε εν μέρει από τη νέα της μητρότητα. Με αφορμή την κυκλοφορία του Loveland, η Waterhouse έκανε το ντεμπούτο της στο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», ερμηνεύοντας το κομμάτι «Weirdo» λίγες μόλις ημέρες πριν ανακοινώσει την αυστραλιανή της περιοδεία.

bed_head_hair
https://www.instagram.com/sukiwaterhouse/

Με περισσότερα από 1,75 δισεκατομμύρια παγκόσμιες ακροάσεις και εμφανίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ όπως το Coachella και το Lollapalooza, η Waterhouse έχει καθιερωθεί ως ένα αξιόπιστο όνομα στις ζωντανές εμφανίσεις. Έχει ανοίξει συναυλίες για καλλιτέχνιδες όπως η Taylor Swift και η Laufey, ενώ αναμένεται να υποστηρίξει τον Sombr στην επερχόμενη arena περιοδεία του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

suki_waterhouse
https://www.instagram.com/sukiwaterhouse/

Η Suki Waterhouse έχει αποδείξει την ικανότητά της να συνδυάζει την επιτυχία της ως τραγουδίστρια με την καριέρα της ως ηθοποιός, κερδίζοντας συνεχώς το κοινό με την αυθεντικότητά της. Η ανακοίνωση της περιοδείας στην Αυστραλία αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους πολυάριθμους θαυμαστές της εκεί, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά τη μουσική της.

Η πορεία της από το μόντελινγκ και την υποκριτική στη μουσική σκηνή είναι χαρακτηριστική της πολυδιάστατης καλλιτεχνικής της φύσης. Η επιτυχία του “Good Looking” λειτούργησε ως καταλύτης, ανοίγοντας νέους δρόμους για τη μουσική της καριέρα και επιτρέποντάς της να εξερευνήσει διαφορετικά μουσικά στυλ.

Η Suki Waterhouse με καπέλο και γυαλιά ηλίου περπατά στον δρόμο, προωθώντας το ατμοσφαιρικό album της.
https://www.instagram.com/sukiwaterhouse/

Η Suki Waterhouse και το album της Loveland έχουν λάβει θετικές κριτικές, τονίζοντας την ωριμότητα και την καλλιτεχνική της εξέλιξη. Η έμπνευση από τη μητρότητα φαίνεται να έχει προσδώσει μια νέα διάσταση στην ερμηνεία και τη δημιουργικότητά της.

Η Suki Waterhouse με ακουστικά και μικρόφωνο στο στούντιο ηχογράφησης για το ατμοσφαιρικό album Loveland.
https://www.instagram.com/sukiwaterhouse/

Οι φαν της στην Αυστραλία έχουν πλέον την ευκαιρία να απολαύσουν ζωντανά τις επιτυχίες της, καθώς και τα νέα κομμάτια από το τελευταίο της album. Η ανακοίνωση της περιοδείας επιβεβαιώνει την αυξανόμενη δημοτικότητά της και την επιθυμία της να συνδεθεί με το κοινό της σε όλο τον κόσμο.

SUKI WATERHOUSE – THE LOVELAND TOUR, AUSTRALIA 2026

  • 8 Δεκεμβρίου: Sydney Opera House Forecourt (On the Steps)
  • 9 Δεκεμβρίου: Fortitude Music Hall
  • 11 Δεκεμβρίου: Hindley St. Music Hall
  • 12 Δεκεμβρίου: Festival Hall

Η Suki Waterhouse έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να διαπρέψει σε πολλούς τομείς της ψυχαγωγίας. Η επικείμενη περιοδεία της στην Αυστραλία αποτελεί μια νέα σημαντική στιγμή στην καριέρα της, προσφέροντας στους θαυμαστές της μια μοναδική ευκαιρία να την απολαύσουν ζωντανά.

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Suki Waterhouse περιοδεία
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