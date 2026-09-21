Saske: Το «Saskepticism Vol3» παίρνει μορφή στα Wisseloord Studios

Ο Saske βρίσκεται στην Ολλανδία και ετοιμάζει το «Saskepticism Vol. 3» στα εμβληματικά Wisseloord Studios μαζί με τους συνεργάτες του

Με μια ματιά Ο Saske βρίσκεται στην Ολλανδία για να δουλέψει στο νέο του project.

Το νέο project ονομάζεται «Saskepticism Vol. 3» και συνεχίζει προηγούμενο concept.

Η παραγωγή γίνεται στα Wisseloord Studios, γνωστά για σημαντικούς καλλιτέχνες.

Το «Saskepticism Vol. 3» βρίσκεται σε ενεργό στάδιο παραγωγής, με λίγες λεπτομέρειες διαθέσιμες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Saske βρίσκεται στην Ολλανδία και φαίνεται πως ετοιμάζει το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο στη μουσική του πορεία. Μαζί με τους συνεργάτες του, ο καλλιτέχνης ταξίδεψε μέχρι τα Wisseloord Studios, ένα από τα πιο γνωστά recording studios της χώρας, για να δουλέψει πάνω στο νέο του project.

Το όνομα αυτού; «Saskepticism Vol. 3». Η νέα κυκλοφορία έρχεται να συνεχίσει το concept που έχει ήδη δημιουργήσει ο Saske, με τον ίδιο να μπαίνει ξανά στο studio και να προετοιμάζει το επόμενο volume της σειράς.

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Οι πρώτες εικόνες από την Ολλανδία δίνουν μια μικρή γεύση από όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες, χωρίς όμως να αποκαλύπτουν ακόμη πολλά για το περιεχόμενο του project. Και κάπως έτσι, το ενδιαφέρον μεγαλώνει, αφού το μόνο που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι το «Saskepticism Vol. 3» βρίσκεται ήδη στα σκαριά.

Τα Wisseloord Studios αποτελούν έναν ιδιαίτερο προορισμό για τη μουσική παραγωγή στην Ολλανδία, έχοντας φιλοξενήσει όλα αυτά τα χρόνια σημαντικά ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής. Εκεί βρίσκεται τώρα ο Saske μαζί με την ομάδα του, συνεχίζοντας τη δημιουργική διαδικασία για το νέο του project.

Η παρουσία του στο studio δείχνει ότι το «Saskepticism Vol. 3» βρίσκεται σε ενεργό στάδιο παραγωγής, με τον Saske και τους συνεργάτες του να δουλεύουν πάνω στον ήχο και στις λεπτομέρειες που θα διαμορφώσουν το επόμενο volume.

Προς το παρόν, οι λεπτομέρειες για την κυκλοφορία παραμένουν περιορισμένες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το Saskepticism Vol. 3 έρχεται και η δουλειά έχει ήδη ξεκινήσει από την Ολλανδία.

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