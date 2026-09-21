Tamta: Όλα τα βλέμματα πάνω της στο London Fashion Week – Δες την εμφάνισή της

Η συνεργασία με το εκρηκτικό fashion brand Natasha Zinko απέδειξε για άλλη μια φορά πως η αισθητική της ξεπερνά τα σύνορα της εγχώριας pop σκηνής

Με μια ματιά Η Tamta έκανε το ντεμπούτο της ως μοντέλο στην πασαρέλα του London Fashion Week.

Συμμετείχε στο show του οίκου μόδας Natasha Zinko, περπατώντας με αυτοπεποίθηση.

Μοιράστηκε στιγμιότυπα και τον ενθουσιασμό της στο Instagram, ευχαριστώντας τη σχεδιάστρια.

Η εμφάνισή της επιβεβαίωσε την αισθητική της και την ικανότητά της να σταθεί δίπλα σε διεθνή μοντέλα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πόσες φορές έχεις κοιτάξει μια εμφάνιση της Tamta και έχεις σκεφτεί πως η γυναίκα αυτή γεννήθηκε για να υπηρετεί την υψηλή μόδα με τον πιο αντισυμβατικό και καθηλωτικό τρόπο; Το απόλυτο fashion icon της ελληνικής pop σκηνής αποφάσισε να περάσει τα σύνορα και να κατακτήσει έναν από τους πιο απαιτητικούς θεσμούς της παγκόσμιας βιομηχανίας, κάνοντας το πρώτο της επίσημο ντεμπούτο ως μοντέλο στην πασαρέλα του London Fashion Week.

Συμμετέχοντας στο πολυσυζητημένο show του διάσημου οίκου Natasha Zinko, η Tamta περπάτησε στο catwalk με αέρα διεθνούς supermodel, κλέβοντας τις εντυπώσεις με το εκεντρικό της στυλ και την απαράμιλλη αυτοπεποίθησή της. Η ίδια μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της με τους ακολούθους της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram (@officialtamta), ανεβάζοντας στιγμιότυπα από αυτή την ξεχωριστή στιγμή και ευχαριστώντας θερμά τη σχεδιάστρια Natasha Zinko αλλά και ολόκληρη την ομάδα του οίκου που την εμπιστεύτηκε για αυτό το μοναδικό εγχείρημα.

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Το πρώτο runway της Tamta στο London Fashion Week

Η παρουσία της Tamta στην εβδομάδα μόδας του Λονδίνου δεν αποτελεί απλά μια ακόμα λαμπερή εμφάνιση, αλλά μια ουσιαστική επιβεβαίωση της αισθητικής της υπεροχής. Περπατώντας στην πασαρέλα για το brand Natasha Zinko, απέδειξε πως διαθέτει την ευελιξία και την προσωπικότητα που απαιτείται για να σταθεί δίπλα σε επαγγελματίες μοντέλα διεθνούς βεληνεκούς.

Η ανάρτηση στο Instagram που προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του show, η τραγουδίστρια δημοσίευσε το δικό της μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη χαρά της για το «πρώτο της runway». Το post της συγκέντρωσε αμέσως χιλιάδες likes και αποθεωτικά σχόλια από θαυμαστές και εκπροσώπους της μόδας, οι οποίοι αποθέωσαν την τόλμη και το αψεγάδιαστο look της.

Η συνεργασία με τη σχεδιάστρια Natasha Zinko

Η επιλογή της Natasha Zinko να συμπεριλάβει την Tamta στο επιτελείο των μοντέλων της επιβεβαιώνει τη στενή σχέση που διατηρεί η τραγουδίστρια με τους πιο προοδευτικούς σχεδιαστές του εξωτερικού. Η avant-garde προσέγγιση του οίκου ταιριάζει απόλυτα με την προσωπική αισθητική της Tamta, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα που συζητήθηκε όσο λίγα στα παρασκήνια της διοργάνωσης.

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