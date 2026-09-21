Beauty 21.09.2026

Φοράς λάθος το άρωμά σου και δεν το ξέρεις – Δες τι πρέπει να αλλάξεις

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Μάθε τα μυστικά των ειδικών για να κάνεις το άρωμά σου να διαρκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς καμία διαφορά
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Μην τρίβεις τους καρπούς σου μετά τον ψεκασμό, καθώς αλλοιώνει τις νότες του αρώματος.
  • Εστίασε στα σημεία παλμού, αλλά μπορείς να ψεκάσεις ελαφρώς και σε όλο το σώμα.
  • Απόφυγε το πρόσωπο και τα ευαίσθητα υφάσματα για να μην προκληθούν ερεθισμοί ή λεκέδες.
  • Εφάρμοσε το άρωμα μετά το ντους σε ενυδατωμένο δέρμα για μεγαλύτερη διάρκεια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν πίστευες ότι ξέρεις τα βασικά για το πώς να φοράς σωστά το άρωμά σου, πιθανότατα είχες στο μυαλό σου τα κλασικά κόλπα: το πέρασμα στους καρπούς ή το γνωστό ψεκασμό στον αέρα και πέρασμα από κάτω. Γι’ αυτόν τον λόγο προκάλεσε αίσθηση όταν είδες στα social media νέες, ανορθόδοξες μεθόδους εφαρμογής, όπως το να «πιάνεις» τον αέρα με το άρωμα και να το απλώνεις στο δέρμα σου. Είτε θεωρείς αυτές τις τεχνικές έξυπνες είτε υπερβολικές, το σίγουρο είναι ότι σε βάζουν σε σκέψεις: ποιος είναι τελικά ο καλύτερος τρόπος για να αρωματιστείς;

arwma_diarkeia
Pexels

Σύμφωνα με τους ειδικούς στην αρωματοποιία, δεν υπάρχει ένας και μοναδικός σωστός τρόπος για να φορέσεις το άρωμά σου, υπάρχουν όμως σίγουρα μυστικά για να πάρεις τη μέγιστη δυνατή διάρκεια και απόδοση. Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο κρατάει ένα άρωμα, από τον τύπο της επιδερμίδας και τη χημεία του σώματός σου μέχρι τον καιρό. Ας δούμε, όμως, πώς μπορείς να αξιοποιήσεις στο έπακρο τα αγαπημένα σου μπουκάλια.

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1. Ταμπονάρισμα και όχι τρίψιμο

Αυτή η παλιά συνήθεια να τρίβεις τους καρπούς σου μεταξύ τους αμέσως μόλις ψεκάσεις μπορεί στην πραγματικότητα να καταστρέφει το άρωμα. Οι αρωματοποιοί επισημαίνουν ότι το έντονο τρίψιμο αλλοιώνει τις νότες κορυφής, ειδικά στα αρώματα με βάση το αλκοόλ. Το απαλό ταμπονάρισμα επιτρέπεται, αλλά το τρίψιμο είναι απαγορευτικό.

2. Εστίασε στα σημεία παλμού

Τα σημεία παλμού, όπως οι καρποί, ο λαιμός, οι εσωτερικοί αγκώνες και πίσω από τα αυτιά, είναι κλασικές επιλογές επειδή είναι φυσικά πιο ζεστά σημεία που βοηθούν στη διάχυση του αρώματος. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να περιορίζεσαι μόνο σε αυτά. Με τα αρώματα σε μορφή σπρέι, μπορείς να ψεκάζεις ελαφρώς σε ολόκληρο το σώμα, ενώ τα rollerball ή τα αρωματικά έλαια λειτουργούν καλύτερα σε πιο στοχευμένα σημεία.

Επιπλέον, μην φοβάσαι να ανανεώσεις το άρωμά σου μέσα στη μέρα αν το θεωρείς απαραίτητο. Ο παράγοντας της θερμοκρασίας, της υγρασίας και τα ίδια τα συστατικά παίζουν ρόλο στην εξάτμιση, οπότε ένα travel-size μπουκαλάκι στην τσάντα σου είναι πάντα σωτήριο.

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Pexels

3.  Πού να μην το βάζεις ποτέ

Θυμήσου ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να το παρακάνεις με το άρωμα. Επίσης, ορισμένες περιοχές του σώματος είναι πιο ευαίσθητες. Απόφυγε να ψεκάζεις απευθείας στο πρόσωπο, ώστε να μείνει μακριά από τα μάτια και να μην προκαλέσεις τυχόν ερεθισμούς, ενώ πρόσεχε και τα ανοιχτόχρωμα ή ευαίσθητα υφάσματα που μπορεί να λερωθούν από τα έλαια.

4. Στρατηγικό layering για μεγαλύτερη διάρκεια

Το καλύτερο «μυστικό» για σωστή εφαρμογή είναι να ξεκινάς αρωματίζοντας τις εκτεθειμένες περιοχές, όπως ο λαιμός, τα χέρια και τα μαλλιά. Όσον αφορά τα ρούχα, ο ψεκασμός πάνω στο τοπ σου χαρίζει απίστευτη διάρκεια. Για τα εξωτερικά σου ρούχα, όπως ένα τζάκετ, μπορείς να ψεκάσεις στον αέρα και να περάσεις μέσα από το σύννεφο του αρώματος για μια πιο ανάλαφρη και ομοιόμορφη κατανομή.

Αν θέλεις να συνδυάσεις διαφορετικά αρώματα, φρόντισε να τα τοποθετείς στρατηγικά. Απόφυγε να το ψεκάσεις πάνω στο υγρό δέρμα ή ρούχο πάνω από το άλλο, γιατί θα αλλοιωθεί η μυρωδιά και των δύο. Προτίμησε να βάλεις το ένα άρωμα στο σώμα σου και το άλλο στα ρούχα σου.

arwma_topothetisi
Pexels

5. Η κατάλληλη στιγμή κάνει τη διαφορά

Αν νιώθεις ότι το άρωμά σου εξαφανίζεται γρήγορα, δοκίμασε να το εφαρμόσεις αμέσως μετά το ντους, όταν το δέρμα σου είναι ζεστό και ελαφρώς νωπό. Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, άπλωσε πρώτα μια ενυδατική κρέμα σώματος, το ενυδατωμένο δέρμα συγκρατεί το άρωμα πολύ πιο αποτελεσματικά.

Τέλος, να θυμάσαι ότι η συγκέντρωση παίζει τεράστιο ρόλο. Τα extrait de parfum έχουν τη μεγαλύτερη διάρκεια, ακολουθούν τα eau de parfum, ενώ τα eau de toilette εξασθενούν πιο γρήγορα. Επίλεξε αυτό που ταιριάζει στη διάθεση και στην περίσταση, και απόλαυσε την αγαπημένη σου μυρωδιά από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Κεντρική Εικόνα: Pexels

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