Living 17.09.2026

10 πράγματα να κάνεις αυτό το φθινόπωρο χωρίς να πιάσεις το κινητό σου

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Από μια φθινοπωρινή βόλτα με την αγαπημένη σου playlist και μια βραδιά με παζλ, αυτές οι 10 ιδέες θα σε βάλουν σε πραγματικό autumn mood
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Δημιουργία φθινοπωρινής playlist για βόλτες χωρίς συγκεκριμένο προορισμό.
  • Κατασκευή χρονοκάψουλας με αντικείμενα και γράμμα για τον επόμενο χρόνο.
  • Οργάνωση ανταλλαγής ρούχων και αξεσουάρ με φίλες για εξοικονόμηση χρημάτων.
  • Δημιουργία χειρόγραφης συλλογής συνταγών για φθινοπωρινά comfort food.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπήρχε κάποτε μια εποχή που, όταν είχες λίγα λεπτά ελεύθερα, δεν άνοιγες αυτόματα το κινητό σου. Μπορεί να ξεφύλλιζες ένα περιοδικό, να έγραφες σε ένα ημερολόγιο, να ζωγράφιζες, να έβγαινες μια βόλτα χωρίς συγκεκριμένο προορισμό ή απλώς να άφηνες τον χρόνο να περάσει. Σήμερα, η ανάγκη να είμαστε συνεχώς συνδεδεμένοι έχει κάνει αυτές τις μικρές, απλές συνήθειες να μοιάζουν σχεδόν νοσταλγικές.

fthinopwraki_cozy
Pexels

Το φθινόπωρο, όμως, είναι η ιδανική εποχή για να επιστρέψεις σε δραστηριότητες που δεν απαιτούν οθόνη. Με τις πιο δροσερές ημέρες να σε καλούν να περάσεις περισσότερο χρόνο στο σπίτι ή να οργανώσεις χαλαρές εξόδους με φίλους, μπορείς να αφήσεις για λίγο το κινητό στην άκρη και να γεμίσεις τον ελεύθερο χρόνο σου με πιο δημιουργικές και αναλογικές εμπειρίες.

Διάβασε επίσης:

1. Κάνε μια φθινοπωρινή βόλτα με την τέλεια playlist

Φτιάξε μια playlist με περίπου 15 τραγούδια, σαν εκείνες τις παλιές συλλογές που έφτιαχνες κάποτε για συγκεκριμένο mood ή για κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. Βάλε τα ακουστικά ή σύνδεσε το κινητό στο αυτοκίνητο, διάλεξε μια όμορφη διαδρομή και ξεκίνα χωρίς να έχεις απαραίτητα συγκεκριμένο προορισμό. Ακόμη καλύτερα, φτιάξε μια playlist για έναν φίλο σου και ζητήστε ο ένας από τον άλλο να ακούσει ολόκληρη τη λίστα χωρίς να κάνει skip.

Άποψη από το εσωτερικό του αυτοκινήτου με τον οδηγό να κοιτάζει τον δρόμο κατά τη διάρκεια του καύσωνα.
Unsplash

2. Φτιάξε μια χρονοκάψουλα για το επόμενο φθινόπωρο

Σκέψου πόσα μπορούν να αλλάξουν μέσα σε έναν χρόνο και δημιούργησε μια μικρή χρονοκάψουλα. Πάρε ένα κουτί και βάλε μέσα μερικά πράγματα που αντιπροσωπεύουν τη ζωή σου αυτή την περίοδο, όπως ένα αγαπημένο βιβλίο, μια φωτογραφία, ένα μικρό ενθύμιο ή οτιδήποτε έχει ιδιαίτερη σημασία για σένα. Πρόσθεσε και ένα γράμμα προς τον μελλοντικό εαυτό σου, όπου θα περιγράφεις πώς είναι η ζωή σου τώρα. Κλείσε το κουτί και άνοιξέ το το επόμενο φθινόπωρο.

xronokapsoula_fthinopwro
Pexels

3. Οργάνωσε ανταλλαγή ρούχων με τις φίλες σου

Πριν μπεις στη διαδικασία να αγοράσεις καινούργια φθινοπωρινά ρούχα, ρίξε μια ματιά στις ντουλάπες των φίλων σου. Ζήτησε από όλες να συγκεντρώσουν ρούχα και αξεσουάρ που δεν φορούν πλέον και οργανώστε μια μικρή ανταλλαγή. Πουλόβερ, jackets, jeans και τσάντες μπορούν να αποκτήσουν μια δεύτερη ζωή, ενώ εσύ μπορεί να βρεις το νέο αγαπημένο σου κομμάτι χωρίς να ξοδέψεις χρήματα.

Pexels
Pexels

4. Πήγαινε σε ένα βιβλιοπωλείο και διάλεξε βιβλίο για τη φίλη σου

Το φθινόπωρο έχει κάτι που σε κάνει να θέλεις περισσότερο να χουχουλιάσεις με ένα καλό βιβλίο. Πάρε λοιπόν μια φίλη σου και επισκεφθείτε ένα βιβλιοπωλείο, αλλά αντί να διαλέξει η καθεμία βιβλίο για τον εαυτό της, κάντε το αντίστροφο. Περιπλανηθείτε χωριστά στα ράφια και επιλέξτε η μία για την άλλη ένα βιβλίο που κανονικά δεν θα αγόραζε. Μπορεί να ανακαλύψεις έτσι το επόμενο αγαπημένο σου μυθιστόρημα ή ένα είδος που δεν είχες σκεφτεί ποτέ να διαβάσεις.

Άτομο με τζιν παντελόνι κρατά ανοιχτό βιβλίο υπό φυσικό ηλιακό φως.
Unsplash

5. Φτιάξε το δικό σου κουτί με φθινοπωρινές συνταγές

Αν υπάρχει μια εποχή που αγαπά το comfort food, αυτή είναι το φθινόπωρο. Σούπες, ζυμαρικά, πίτες και σπιτικό ψωμί μπορούν να γίνουν οι πρωταγωνιστές της κουζίνας σου. Αντί να αποθηκεύεις απλώς συνταγές online, πάρε ένα όμορφο κουτί και γράψε τις αγαπημένες σου σε καρτέλες. Ζήτησε και από φίλους ή συγγενείς να σου δώσουν τις δικές τους συνταγές, γραμμένες με το χέρι. Με τον καιρό θα έχεις δημιουργήσει μια προσωπική συλλογή γεμάτη γεύσεις και αναμνήσεις.

Τραγανός και χρυσαφένιος μπακαλιάρος στο γιορτινό τραπέζι για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
unsplash

6. Φτιάξε μόνη σου τη στολή του Halloween

Αντί να αγοράσεις μια έτοιμη στολή από το διαδίκτυο, δοκίμασε φέτος να επιστρέψεις στη λογική των DIY μεταμφιέσεων. Ψάξε στη ντουλάπα σου, αξιοποίησε παλιά ρούχα και αξεσουάρ και άφησε τη δημιουργικότητά σου να αποφασίσει τι θα φορέσεις. Ακόμη κι αν το αποτέλεσμα δεν είναι τέλειο, η ίδια η διαδικασία μπορεί να γίνει πολύ πιο διασκεδαστική από ένα γρήγορο online shopping.

justin_bieber_halloween
https://www.instagram.com/lilbieber/

7. Πήγαινε για bowling μια βροχερή ημέρα

Δεν είναι όλες οι φθινοπωρινές ημέρες ιδανικές για βόλτες και εξορμήσεις. Όταν ο καιρός χαλάσει, αντί να περάσεις όλο το απόγευμα στο κινητό, κάλεσε την παρέα σου και πήγαινε για bowling. Είναι από εκείνες τις δραστηριότητες που σε βάζουν αμέσως στο παιχνίδι και σε κάνουν να ξεχνάς για λίγο τις ειδοποιήσεις. Και αν είσαι ανταγωνιστική, μπορεί να ξεχάσεις εντελώς ότι έχεις κινητό στην τσάντα σου.

bowling_fthinopwro
Pexels

8. Στείλε ένα φθινοπωρινό care package

Ένα μικρό πακέτο γεμάτο αγαπημένα πράγματα μπορεί να φτιάξει τη διάθεση κάποιου πολύ περισσότερο από ένα μήνυμα στο κινητό. Αν μια φίλη σου έχει μετακομίσει μακριά, αν η αδελφή σου σπουδάζει σε άλλη πόλη ή αν κάποιος δικός σου άνθρωπος χρειάζεται λίγη extra φροντίδα, ετοίμασε ένα κουτί ειδικά για εκείνον. Βάλε μέσα γλυκά, ζεστές κάλτσες, ένα αρωματικό κερί, τσάι ή ζεστή σοκολάτα και, φυσικά, ένα χειρόγραφο σημείωμα.

Pexels
Pexels

9. Οργάνωσε μια βραδιά με παζλ

Για εκείνα τα κρύα βράδια που θέλεις να μείνεις σπίτι, ένα παζλ μπορεί να γίνει η τέλεια offline δραστηριότητα. Διάλεξε ένα με φθινοπωρινό ή Halloween θέμα, βάλε ένα κερί να καίει, ετοίμασε ένα ζεστό ρόφημα και ξεκίνα να ενώνεις τα κομμάτια. Μπορείς να το κάνεις μόνη σου ή να καλέσεις φίλους και να μετατρέψεις τη διαδικασία σε μια χαλαρή βραδιά παρέας.

Pexels
Pexels

10. Γράψε γράμματα στους φίλους που μένουν μακριά

Τα χειρόγραφα γράμματα έχουν μια διαφορετική γοητεία που δύσκολα μπορεί να αντικαταστήσει ένα μήνυμα. Πάρε όμορφη γραφική ύλη, κάθισε κάπου ήσυχα και γράψε σε έναν φίλο που δεν βλέπεις όσο συχνά θα ήθελες. Μίλησέ τους για όσα συμβαίνουν στη ζωή σου, για μικρές καθημερινές στιγμές ή για πράγματα που θα του έλεγες αν βρισκόσασταν από κοντά. Και ποιος ξέρει; Ίσως ένα απλό γράμμα γίνει η αρχή μιας νέας, πιο προσωπικής συνήθειας επικοινωνίας.

Κεντρική Εικόνα: Pexels

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Back to base φθινόπωρο 2026 χόμπι
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ηλίας Κοκοτός: Ο Έλληνας που αναλαμβάνει τον ρόλο του Supervisor for the Show στη Eurovision 2027

Ηλίας Κοκοτός: Ο Έλληνας που αναλαμβάνει τον ρόλο του Supervisor for the Show στη Eurovision 2027

17.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

6 ασκήσεις για δυνατά χέρια που μπορείς να κάνεις στο σπίτι
Fitness

6 ασκήσεις για δυνατά χέρια που μπορείς να κάνεις στο σπίτι

17.09.2026
Μαλακτικό στο πλυντήριο; 6 πράγματα που πρέπει να αφήσεις έξω
Life

Μαλακτικό στο πλυντήριο; 6 πράγματα που πρέπει να αφήσεις έξω

17.09.2026
Demi Moore: Η μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της που κέρδισε όλα τα βλέμματα
Beauty

Demi Moore: Η μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της που κέρδισε όλα τα βλέμματα

17.09.2026
Ο Dario Vitale στα ηνία των Emporio Armani και Armani Accessories
Fashion

Ο Dario Vitale στα ηνία των Emporio Armani και Armani Accessories

17.09.2026
Πώς να φορέσεις τα κολάν φέτος – 3 chic looks πέρα από το γυμναστήριο
Fashion

Πώς να φορέσεις τα κολάν φέτος – 3 chic looks πέρα από το γυμναστήριο

17.09.2026
Η Gigi Hadid αποδεικνύει ότι η πλεξούδα είναι το πιο chic χτένισμα για το γραφείο
Beauty

Η Gigi Hadid αποδεικνύει ότι η πλεξούδα είναι το πιο chic χτένισμα για το γραφείο

17.09.2026
Destination dupes: Οι εναλλακτικοί προορισμοί που προσφέρουν την ίδια μαγεία με τα γνωστά hotspots
Life

Destination dupes: Οι εναλλακτικοί προορισμοί που προσφέρουν την ίδια μαγεία με τα γνωστά hotspots

17.09.2026
Micro-cheating: Πώς αντιδρά το κάθε ζώδιο στα κρυφά DMs
Life

Micro-cheating: Πώς αντιδρά το κάθε ζώδιο στα κρυφά DMs

17.09.2026
The art of unexpected red: Ο κανόνας του «απρόσμενου κόκκινου» που μεταμορφώνει κάθε δωμάτιο
Life

The art of unexpected red: Ο κανόνας του «απρόσμενου κόκκινου» που μεταμορφώνει κάθε δωμάτιο

16.09.2026
Η Gigi Hadid αποδεικνύει ότι η πλεξούδα είναι το πιο chic χτένισμα για το γραφείο

Η Gigi Hadid αποδεικνύει ότι η πλεξούδα είναι το πιο chic χτένισμα για το γραφείο

Μαλακτικό στο πλυντήριο; 6 πράγματα που πρέπει να αφήσεις έξω

Μαλακτικό στο πλυντήριο; 6 πράγματα που πρέπει να αφήσεις έξω

Πώς να φορέσεις τα κολάν φέτος – 3 chic looks πέρα από το γυμναστήριο

Πώς να φορέσεις τα κολάν φέτος – 3 chic looks πέρα από το γυμναστήριο

6 ασκήσεις για δυνατά χέρια που μπορείς να κάνεις στο σπίτι

6 ασκήσεις για δυνατά χέρια που μπορείς να κάνεις στο σπίτι

The art of unexpected red: Ο κανόνας του «απρόσμενου κόκκινου» που μεταμορφώνει κάθε δωμάτιο

The art of unexpected red: Ο κανόνας του «απρόσμενου κόκκινου» που μεταμορφώνει κάθε δωμάτιο

Υαλουρονικό οξύ, Ρετινόλη, Βιταμίνη C: Ο απόλυτος οδηγός για τον σωστό συνδυασμό

Υαλουρονικό οξύ, Ρετινόλη, Βιταμίνη C: Ο απόλυτος οδηγός για τον σωστό συνδυασμό

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Έρχεται «έμφραγμα» στα καύσιμα: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης

Έρχεται «έμφραγμα» στα καύσιμα: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης

Τέλος στα φθηνά δέματα από Κίνα: Νέοι τελωνειακοί κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Τέλος στα φθηνά δέματα από Κίνα: Νέοι τελωνειακοί κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

«Βροχή» αυτοκτονιών στην Ελλάδα το 2025!

«Βροχή» αυτοκτονιών στην Ελλάδα το 2025!