10 πράγματα να κάνεις αυτό το φθινόπωρο χωρίς να πιάσεις το κινητό σου

Από μια φθινοπωρινή βόλτα με την αγαπημένη σου playlist και μια βραδιά με παζλ, αυτές οι 10 ιδέες θα σε βάλουν σε πραγματικό autumn mood

Με μια ματιά Δημιουργία φθινοπωρινής playlist για βόλτες χωρίς συγκεκριμένο προορισμό.

Κατασκευή χρονοκάψουλας με αντικείμενα και γράμμα για τον επόμενο χρόνο.

Οργάνωση ανταλλαγής ρούχων και αξεσουάρ με φίλες για εξοικονόμηση χρημάτων.

Δημιουργία χειρόγραφης συλλογής συνταγών για φθινοπωρινά comfort food. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπήρχε κάποτε μια εποχή που, όταν είχες λίγα λεπτά ελεύθερα, δεν άνοιγες αυτόματα το κινητό σου. Μπορεί να ξεφύλλιζες ένα περιοδικό, να έγραφες σε ένα ημερολόγιο, να ζωγράφιζες, να έβγαινες μια βόλτα χωρίς συγκεκριμένο προορισμό ή απλώς να άφηνες τον χρόνο να περάσει. Σήμερα, η ανάγκη να είμαστε συνεχώς συνδεδεμένοι έχει κάνει αυτές τις μικρές, απλές συνήθειες να μοιάζουν σχεδόν νοσταλγικές.

Το φθινόπωρο, όμως, είναι η ιδανική εποχή για να επιστρέψεις σε δραστηριότητες που δεν απαιτούν οθόνη. Με τις πιο δροσερές ημέρες να σε καλούν να περάσεις περισσότερο χρόνο στο σπίτι ή να οργανώσεις χαλαρές εξόδους με φίλους, μπορείς να αφήσεις για λίγο το κινητό στην άκρη και να γεμίσεις τον ελεύθερο χρόνο σου με πιο δημιουργικές και αναλογικές εμπειρίες.

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1. Κάνε μια φθινοπωρινή βόλτα με την τέλεια playlist

Φτιάξε μια playlist με περίπου 15 τραγούδια, σαν εκείνες τις παλιές συλλογές που έφτιαχνες κάποτε για συγκεκριμένο mood ή για κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. Βάλε τα ακουστικά ή σύνδεσε το κινητό στο αυτοκίνητο, διάλεξε μια όμορφη διαδρομή και ξεκίνα χωρίς να έχεις απαραίτητα συγκεκριμένο προορισμό. Ακόμη καλύτερα, φτιάξε μια playlist για έναν φίλο σου και ζητήστε ο ένας από τον άλλο να ακούσει ολόκληρη τη λίστα χωρίς να κάνει skip.

2. Φτιάξε μια χρονοκάψουλα για το επόμενο φθινόπωρο

Σκέψου πόσα μπορούν να αλλάξουν μέσα σε έναν χρόνο και δημιούργησε μια μικρή χρονοκάψουλα. Πάρε ένα κουτί και βάλε μέσα μερικά πράγματα που αντιπροσωπεύουν τη ζωή σου αυτή την περίοδο, όπως ένα αγαπημένο βιβλίο, μια φωτογραφία, ένα μικρό ενθύμιο ή οτιδήποτε έχει ιδιαίτερη σημασία για σένα. Πρόσθεσε και ένα γράμμα προς τον μελλοντικό εαυτό σου, όπου θα περιγράφεις πώς είναι η ζωή σου τώρα. Κλείσε το κουτί και άνοιξέ το το επόμενο φθινόπωρο.

3. Οργάνωσε ανταλλαγή ρούχων με τις φίλες σου

Πριν μπεις στη διαδικασία να αγοράσεις καινούργια φθινοπωρινά ρούχα, ρίξε μια ματιά στις ντουλάπες των φίλων σου. Ζήτησε από όλες να συγκεντρώσουν ρούχα και αξεσουάρ που δεν φορούν πλέον και οργανώστε μια μικρή ανταλλαγή. Πουλόβερ, jackets, jeans και τσάντες μπορούν να αποκτήσουν μια δεύτερη ζωή, ενώ εσύ μπορεί να βρεις το νέο αγαπημένο σου κομμάτι χωρίς να ξοδέψεις χρήματα.

4. Πήγαινε σε ένα βιβλιοπωλείο και διάλεξε βιβλίο για τη φίλη σου

Το φθινόπωρο έχει κάτι που σε κάνει να θέλεις περισσότερο να χουχουλιάσεις με ένα καλό βιβλίο. Πάρε λοιπόν μια φίλη σου και επισκεφθείτε ένα βιβλιοπωλείο, αλλά αντί να διαλέξει η καθεμία βιβλίο για τον εαυτό της, κάντε το αντίστροφο. Περιπλανηθείτε χωριστά στα ράφια και επιλέξτε η μία για την άλλη ένα βιβλίο που κανονικά δεν θα αγόραζε. Μπορεί να ανακαλύψεις έτσι το επόμενο αγαπημένο σου μυθιστόρημα ή ένα είδος που δεν είχες σκεφτεί ποτέ να διαβάσεις.

5. Φτιάξε το δικό σου κουτί με φθινοπωρινές συνταγές

Αν υπάρχει μια εποχή που αγαπά το comfort food, αυτή είναι το φθινόπωρο. Σούπες, ζυμαρικά, πίτες και σπιτικό ψωμί μπορούν να γίνουν οι πρωταγωνιστές της κουζίνας σου. Αντί να αποθηκεύεις απλώς συνταγές online, πάρε ένα όμορφο κουτί και γράψε τις αγαπημένες σου σε καρτέλες. Ζήτησε και από φίλους ή συγγενείς να σου δώσουν τις δικές τους συνταγές, γραμμένες με το χέρι. Με τον καιρό θα έχεις δημιουργήσει μια προσωπική συλλογή γεμάτη γεύσεις και αναμνήσεις.

6. Φτιάξε μόνη σου τη στολή του Halloween

Αντί να αγοράσεις μια έτοιμη στολή από το διαδίκτυο, δοκίμασε φέτος να επιστρέψεις στη λογική των DIY μεταμφιέσεων. Ψάξε στη ντουλάπα σου, αξιοποίησε παλιά ρούχα και αξεσουάρ και άφησε τη δημιουργικότητά σου να αποφασίσει τι θα φορέσεις. Ακόμη κι αν το αποτέλεσμα δεν είναι τέλειο, η ίδια η διαδικασία μπορεί να γίνει πολύ πιο διασκεδαστική από ένα γρήγορο online shopping.

7. Πήγαινε για bowling μια βροχερή ημέρα

Δεν είναι όλες οι φθινοπωρινές ημέρες ιδανικές για βόλτες και εξορμήσεις. Όταν ο καιρός χαλάσει, αντί να περάσεις όλο το απόγευμα στο κινητό, κάλεσε την παρέα σου και πήγαινε για bowling. Είναι από εκείνες τις δραστηριότητες που σε βάζουν αμέσως στο παιχνίδι και σε κάνουν να ξεχνάς για λίγο τις ειδοποιήσεις. Και αν είσαι ανταγωνιστική, μπορεί να ξεχάσεις εντελώς ότι έχεις κινητό στην τσάντα σου.

8. Στείλε ένα φθινοπωρινό care package

Ένα μικρό πακέτο γεμάτο αγαπημένα πράγματα μπορεί να φτιάξει τη διάθεση κάποιου πολύ περισσότερο από ένα μήνυμα στο κινητό. Αν μια φίλη σου έχει μετακομίσει μακριά, αν η αδελφή σου σπουδάζει σε άλλη πόλη ή αν κάποιος δικός σου άνθρωπος χρειάζεται λίγη extra φροντίδα, ετοίμασε ένα κουτί ειδικά για εκείνον. Βάλε μέσα γλυκά, ζεστές κάλτσες, ένα αρωματικό κερί, τσάι ή ζεστή σοκολάτα και, φυσικά, ένα χειρόγραφο σημείωμα.

9. Οργάνωσε μια βραδιά με παζλ

Για εκείνα τα κρύα βράδια που θέλεις να μείνεις σπίτι, ένα παζλ μπορεί να γίνει η τέλεια offline δραστηριότητα. Διάλεξε ένα με φθινοπωρινό ή Halloween θέμα, βάλε ένα κερί να καίει, ετοίμασε ένα ζεστό ρόφημα και ξεκίνα να ενώνεις τα κομμάτια. Μπορείς να το κάνεις μόνη σου ή να καλέσεις φίλους και να μετατρέψεις τη διαδικασία σε μια χαλαρή βραδιά παρέας.

10. Γράψε γράμματα στους φίλους που μένουν μακριά

Τα χειρόγραφα γράμματα έχουν μια διαφορετική γοητεία που δύσκολα μπορεί να αντικαταστήσει ένα μήνυμα. Πάρε όμορφη γραφική ύλη, κάθισε κάπου ήσυχα και γράψε σε έναν φίλο που δεν βλέπεις όσο συχνά θα ήθελες. Μίλησέ τους για όσα συμβαίνουν στη ζωή σου, για μικρές καθημερινές στιγμές ή για πράγματα που θα του έλεγες αν βρισκόσασταν από κοντά. Και ποιος ξέρει; Ίσως ένα απλό γράμμα γίνει η αρχή μιας νέας, πιο προσωπικής συνήθειας επικοινωνίας.

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