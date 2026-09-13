Living 13.09.2026

Πόσο συχνά πλένεις το παγούρι σου; Η αηδιαστική αλήθεια που αγνοείς

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Ανακάλυψε πόσο συχνά χρειάζεται καθάρισμα το παγούρι σου και ποια είναι τα κρίσιμα σημεία που αγνοείς
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα επαναχρησιμοποιούμενα παγούρια νερού μπορεί να κρύβουν βακτήρια και μούχλα, ακόμα κι αν περιέχουν μόνο νερό.
  • Το ιδανικό είναι να πλένεις το παγούρι σου καθημερινά, αλλά πολλοί το κάνουν κάθε 2-3 μέρες.
  • Για πλύσιμο στο χέρι, αποσυναρμολόγησε το παγούρι και καθάρισε όλα τα μέρη, ειδικά τα δυσπρόσιτα σημεία.
  • Είναι κρίσιμο να στεγνώνεις τελείως όλα τα μέρη του παγουριού πριν το ξανασυναρμολογήσεις ή το κλείσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όλοι έχουμε πλέον το αγαπημένο μας επαναχρησιμοποιούμενο παγούρι νερού παντού μαζί μας. Είτε πρόκειται για ένα ογκώδες tumbler είτε για ένα κλασικό μπουκάλι γυμναστηρίου, υπάρχει μια αλήθεια που συχνά ξεχνάμε: πιθανότατα δεν το πλένουμε όσο συχνά θα έπρεπε.

Pexels
Pexels

Ενώ θα μας φαινόταν αδιανόητο να πιούμε από ένα ποτήρι που έχει μείνει άπλυτο για μέρες, το παγούρι μας το γεμίζουμε ξανά και ξανά, θεωρώντας ότι αφού περιέχει μόνο νερό, παραμένει καθαρό. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι εντελώς διαφορετική. Τα βακτήρια και η μούχλα λατρεύουν την υγρασία και μπορούν να αναπτυχθούν ύπουλα στο εσωτερικό του, επηρεάζοντας τη γεύση του νερού και θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία σου.

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Πόσο συχνά πρέπει να το καθαρίζεις;

Το ιδανικό σενάριο προβλέπει πλύσιμο σε καθημερινή βάση. Βέβαια, στην πράξη, οι περισσότεροι από εμάς το θυμόμαστε μετά από 2 ή 3 24ωρα. Αν ανήκεις σε αυτή την κατηγορία, ήρθε η ώρα να βάλεις το πλύσιμο του παγουριού στη βραδινή σου ρουτίνα. Η διαδικασία είναι απλή: αν το σκεύος σου είναι ασφαλές για πλυντήριο πιάτων, αρκεί να το πετάς μέσα μαζί με τα πιάτα το βράδυ, ώστε το επόμενο πρωί να το έχεις ξανά φρέσκο και πεντακάθαρο.

Pexels
Pexels

Αν πάλι το παγούρι σου θέλει πλύσιμο στο χέρι για να καθαρίσει σε βάθος, η διαδικασία απαιτεί λίγη παραπάνω προσοχή και όχι απλό ξέπλυμα με νερό. Ξεκίνα αποσυναρμολογώντας το εντελώς, βγάζοντας δηλαδή καπάκια, αποσπώμενα στόμια, καλαμάκια και όλα τα λαστιχάκια σιλικόνης που εξασφαλίζουν ότι δεν έχει διαρροές. Στη συνέχεια, πλύνε το εξωτερικό με ζεστό νερό και σαπούνι χρησιμοποιώντας ένα καθαρό σφουγγάρι, ενώ για το εσωτερικό χρησιμοποίησε οπωσδήποτε μια μακριά βούρτσα για μπουκάλια.

Γυναίκα που πίνει νερό από πλαστικό μπουκάλι μέσα σε αυτοκίνητο
Pexels

Δώσε ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία που δεν φαίνονται, όπως οι εσοχές του καπακιού και το καλαμάκι, περνώντας τα με ένα λεπτό βουρτσάκι για να φύγει τυχόν συσσωρευμένη βρωμιά. Το πιο κρίσιμο βήμα απ’ όλα, ωστόσο, είναι το στέγνωμα. Μην κλείσεις ποτέ το παγούρι και μην το συναρμολογήσεις αν δεν έχουν στεγνώσει τελείως όλα τα μέρη του,

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living καθαρισμός μπουκάλι νερού
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