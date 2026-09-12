Living 12.09.2026

Τα 7 πιο δημοφιλή καθαριστικά που κάνουν ζημιά στην κουζίνα σου

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Ποια είναι τα 7 πιο συνηθισμένα προϊόντα καθαρισμού που προκαλούν ανεπανόρθωτη φθορά και πώς να προστατεύσεις την κουζίνα σου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το λευκό ξύδι και το λεμόνι μπορούν να διαβρώσουν μάρμαρο, πέτρα και μέταλλα.
  • Γενικά καθαριστικά, σφουγγαράκια μελαμίνης και οξυζενέ βλάπτουν επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα, πέτρα και ξύλο.
  • Σύρμα καθαρισμού και χλωρίνη/αμμωνία προκαλούν γρατσουνιές, αποχρωματισμό και διάβρωση.
  • Τα βρώμικα σφουγγαράκια πιάτων απλώνουν βακτήρια και προκαλούν διασταυρούμενη μόλυνση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η διατήρηση μιας καθαρής κουζίνας είναι απαραίτητη για την υγεία της οικογένειας και την αισθητική του σπιτιού. Επειδή όμως η ανακαίνωση της κουζίνας κοστίζει ακριβά, ο στόχος είναι να προστατεύσουμε τις επιφάνειες από τη φθορά. Δυστυχώς, ακόμη και με τις καλύτερες προθέσεις, ορισμένα δημοφιλή καθαριστικά προϊόντα μπορούν να καταστρέψουν τα ευαίσθητα υλικά και φινιρίσματα.

Λεμόνια, ξύλινες επιφάνειες κοπής και σκεύη πάνω σε πάγκο κουζίνας.
Πηγή: Pexels

Πριν ξεκινήσεις το επόμενο γενικό καθάρισμα, αξίζει να γνωρίζεις ποια είναι τα επτά πιο συνηθισμένα καθαριστικά που καλό είναι να αποφεύγεις σε πάγκους, ντουλάπια και οικιακές συσκευές.

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1. Λευκό ξύδι και λεμόνι

Το λευκό ξύδι περιέχει οξικό οξύ που σκοτώνει τα βακτήρια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλές για κάθε επιφάνεια. Η συχνή χρήση του σε μάρμαρο ή ακατέργαστη φυσική πέτρα μπορεί να προκαλέσει διάβρωση. Αντίστοιχα, τα φρέσκα λεμόνια και τα καθαριστικά εσπεριδοειδών περιέχουν κιτρικό οξύ, το οποίο αφήνει θαμπάδες στην πέτρα και μπορεί να δημιουργήσει μικρές κοιλότητες σε μεταλλικά εργαλεία και μαχαίρια. Προτίμησε ήπιο σαπούνι πιάτων με νερό και ένα καθαρό πανί μικροϊνών.

Μοντέρνα κουζίνα με σκούρα πλακάκια, εντοιχισμένη κουζίνα, απορροφητήρα και πάγκο με νεροχύτη.
Πηγή: Unsplash

2. Τα γενικά καθαριστικά

Δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι τυφλά όσα αναγράφονται στις ετικέτες. Τα πολυκαθαριστικά δεν είναι η κατάλληλη επιλογή για ανοξείδωτο χάλυβα, πέτρινους πάγκους και ξύλινα ντουλάπια. Συχνά αφήνουν γρατσουνιές, θαμπάδα ή μια cloudy όψη στις συσκευές, ενώ συστατικά όπως η αμμωνία ή η χλωρίνη καταστρέφουν το προστατευτικό φινινρίδιο του ξύλου και της πέτρας.

3. Σφουγγαράκια με μελανίνη

Αν και αποτελεσματικά σε διάφορες δουλειές, τα σφουγγαράκια με μελανίνη λειτουργούν σαν λεπτόχαρτο και μπορούν να προκαλέσουν μόνιμες ζημιές. Απόφυγε τη χρήση τους σε βαμμένα ντουλάπια, γυαλισμένες πέτρινες επιφάνειες, αντικολλητικά σκεύη, γυάλινες εστίες μαγειρέματος και ανοξείδωτο χάλυβα, καθώς θαμπώνουν το φινίρισμα και δημιουργούν ανεξίτηλες γρατσουνιές.

Φωτεινή, σύγχρονη κουζίνα με λευκούς πάγκους και μεγάλο παράθυρο με θέα σε κήπο.
Πηγή: Unsplash

4. Υπεροξείδιο του υδρογόνου

Το οξυζενέ είναι εξαιρετικό απολυμαντικό, ωστόσο διασπά την προστατευτική επίστρωση στις μεταλλικές και ανοξείδωτες επιφάνειες, οδηγώντας με τον χρόνο στη δημιουργία σκουριάς. Παράλληλα, έχει έντονη λευκαντική και ξηραντική δράση που καταστρέφει το ξύλο και την πέτρα εάν δεν ξεπλυθεί αμέσως.

5. Σύρμα καθαρισμού

Η πεποίθηση ότι το σύρμα κουζίνας ταιριάζει με τον ανοξείδωτο χάλυβα είναι λανθασμένη. Η σκληρή και λειαντική φύση των μεταλλικών σφουγγαριών χαράζει ανεπανόρθωτα τις επιφάνειες, κάνοντας τις συσκευές πιο επιρρεπείς στη σκουριά και πολύ πιο δύσκολες στον καθαρισμό τους στο μέλλον.

Φωτεινή σύγχρονη κουζίνα με λευκό πάγκο, ξύλινα σκαμπό, φρέσκα λαχανικά και φρούτα.
Πηγή: Unsplash

6. Χλωρίνη ή αμμωνία

Τα ισχυρά χημικά, όπως η αμμωνία και το χλώριο (ειδικά σε αδιάλυτη μορφή), προκαλούν αποχρωματισμό στις ανοξείδωτες συσκευές και στα μαγειρικά σκεύη. Η επαναλαμβανόμενη χρήση τους φθείρει μόνιμα τα υλικά, προκαλώντας μη αναστρέψιμη διάβρωση.

7. Τα κλασικά σφουγγαράκια πιάτων

Το πιο απρόσμενο πρόκλημα καθαριότητας κρύβεται συχνά μέσα στο ίδιο το σφουγγάρι του νεροχύτη. Οι υγρές πτυχές του αποτελούν ιδανικό περιβάλλον ανάπτυξης βακτηρίων (όπως το E. coli). Η χρήση ενός βρώμικου σφουγγαριού για το σκούπισμα των πάγκων απλώνει εκατομμύρια μικρόβια στις επιφάνειες, προκαλώντας επικίνδυνη διασταυρούμενη μόλυνση.

Κεντρική Εικόνα: Unsplash

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καθαρισμός κουζίνα
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